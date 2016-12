Essai Volkswagen Corrado 115 - 16v - G60 - VR6

Volkswagen, comme son nom l’indique, est une marque de voitures populaires. D’où le problème de vendre un modèle un peu plus cher, les clients préférant alors se tourner vers un constructeur plus prestigieux. On l’a vu avec la Volkswagen-Porsche 914 dans les années 70 puis avec le coupé Scirocco dans les années 80. Volkswagen ne se démonte pas et décide alors de commercialiser un coupé basé mécaniquement sur la Golf II de 1984. Il serait animé par de puissants moteurs et auraient une ligne à la fois sportive et élégante. C’est ainsi que naquit la Volkswagen Corrado en 1990. Animé par un 4 cylindres 1.8 à compresseur de 160 chevaux, la G60 est vendue cher, beaucoup trop cher par rapport à la Golf G60 tout d’abord et au reste de la concurrence également. Aussi, c’est la version de base 16v qui fait l’essentiel des ventes. En effet, pratiquement aussi bien équipée, suffisamment performante pour la plupart des clients, elle est beaucoup moins cher. De plus, pas mal de clients préfèrent la Golf G60 à la Corrado.

En 1992, Volkswagen lance un génial moteur 6 cylindres dont le V fait un angle de seulement 15°. La Golf et la Passat en reçoivent la version 2.8 alors que la Corrado a droit à une évolution 2.9 du moteur. La puissance est de 190 chevaux, soit 30 de plus que la G60. Pour un prix à peu près équivalent, la Corrado gagne enfin le moteur prestigieux, mélodieux et performant que sa ligne mérite. Mais c’est son châssis de Golf II qui commence à dater, et une fois de plus la Golf va lui cannibaliser sa clientèle en VR6, même si elle développe 16 chevaux de moins. Une 2.0 de 115 chevaux prendra la place de la 16v, moins puissante mais mieux équipée. Curieusement, la Corrado connait en revanche un certain succès en occasion, et demeure une voiture recherchée. Les Corrado VR6 sont aujourd’hui assez rares d’occasion et il est d’autant plus difficiled'en trouver une à un prix abordable. La Golf VR6, toujours elle, est beaucoup plus facile à trouver, et également moins chère…