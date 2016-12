Accueil Autoweb > Essais routiers > Alfa_Romeo > Essai Alfa Romeo Giulietta

Alfa Romeo Giulietta : Essai 2004 fête le demi-siècle d'une italienne de légende, l'Alfa Romeo Giulietta. L'occasion de revenir un peu sur cette icône de la marque au Biscione. C'est donc en 1954 qu'apparaît la Giulietta, d'abord dans sa version coupé 2+2, la Giulietta Sprint. Difficile de dire pourquoi ce nom a été choisi. Certains parlent de l'épouse d'un célèbre poète, d'autre d'une demande émanant d'un prince russe, mais le lien avec le Roméo et Juliette de Shakespeare semble le plus évident. C'est en tout cas ce modèle qui marque l'arrivée de la prestigieuse marque dans le segment des moins de 1500 cm3. Son moteur est en avance sur son temps, avec un double arbre à cames en tête, mais aussi en avec pour la première fois de l'aluminium, métal aussi utilisé pour le carter de la boite de transfert et le boîtier du différentiel. A l'époque, il n'était pas question de lui trouver une concurrente de même cylindrée proposant des performances équivalentes : Alfa Romeo avait inventé la compacte sportive. Dès sa présentation, les concessions voient arriver les clients en nombre, 700 commandes ayant déjà été prises pendant le salon de Turin… Tout comme la berline, le Coupé Giulietta Sprint se distingue par les prestations de son moteur : un 1300 développant 65 ch, c'est du jamais vu sur une voiture de série, et que dire des 6000 tr/min que ce moteur est capable de prendre ? Cela lui permet une vitesse de pointe de 165 km/h, là aussi bien supérieure à la moyenne. Ses dimensions, son profil et son intérieur renforcent cet aspect sportif. Fin 1955 apparaît la Giulietta Spider, dessinée par Farina. Elle se distingue de la Giulietta Sprint par son empattement raccourci. La Giulietta Sprint Veloce apparaît l'année suivante. Si l'esthétique n'est pas modifiée, le moteur reçoit en revanche deux carburateurs Weber, produisant maintenant 79 chevaux, pendant que la voiture subit une cure d'amaigrissement générale. Les 170 km/h sont atteints, et tout ça avec seulement 1300 cm3… Cette version se retrouvera dans toutes sortes de compétitions (Tour de France, Mille Miglia…). A cet effet, Alfa Romeo présente la même année en collaboration avec Bertone la Giulietta Sprint Speciale (aussi appelée Giulietta SS). Celle-ci se distingue par sa carrosserie profilée, mais aussi par son moteur poussé à 100 ch et sa boite 5 rapports. Eté 1958, Alfa Romeo présente à Monza une seconde génération de Giulietta Sprint. La face avant est plus modifiée (prises d'air, projecteurs, clignotants) que l'arrière (optiques et plaque d'immatriculation). Le moteur passe à 79 chevaux, et la boite reçoit une synchronisation d'origine Porsche. Plus tard, la version Sprint Veloce adopte la motorisation de la SS et, en option, la boite 5. Entre 1960 et 1961, Zagato produira sur base de SS la Giulietta Sprint Zagato (SZ) puis la SZ Coda Tronca, à l'arrière raccourci. Courte, mais surtout extrêmement basse et aérodynamique, elles sont de plus construites en alliage léger, la seconde recevant même des freins à disques. Aujourd'hui, difficile de trouver un 1300 capable de 200 km/h, mais en 1962 la Giulietta SZ Coda Tronca en était capable ! 217 exemplaires de SZ seront produits. Pour 1962, la Giulietta devient Giulia en adoptant, entre autres, un 1600 cm3. Mais c'est une autre longue histoire… En 1964 cependant, la production de la Giulietta Sprint reprendra sous le nom de « 1300 Sprint », reprenant simplement quelques éléments de la Giulia (instruments, freinage…). Une légende ne meurt jamais ! Réagissez à l'Alfa Romeo Giulietta sur le forum

Alfa Romeo Giulietta : Fiche technique Marque : Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Modèle : Giulietta (1955) Giulietta (1955) Giulietta (1955) Giulietta (1955) ti Giulietta (1955) ti Giulietta (1955) Sprint Giulietta (1955) Sprint Giulietta (1955) Sprint Veloce Giulietta (1955) Sprint Veloce Giulietta (1955) Sprint Zagato Giulietta (1955) Spider Giulietta (1955) Spider Veloce Années de production : 1955-1958 1959-1960 1961-1961 1958-1960 1961-1961 1955-1957 1958-1961 1956-1957 1958-1961 1961-1961 1955-1961 1956-1961 Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne Energie : Essence Essence Essence Essence Essence Essence Essence Essence Essence Essence Essence Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Alimentation Carburateur Carburateur Carburateur Carburateur Carburateur Carburateur Carburateur Carburateur 2carburateurs double corpsWeber 2carburateurs double corpsWeber Carburateur Carburateur Suralimentation - - - - - - - - - - - - Distribution Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Nombre de soupapes 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre Alésage & Course 74.0 x 75.0 mm 74.0 x 75.0 mm 74.0 x 75.0 mm 74.0 x 75.0 mm 74.0 x 75.0 mm 74.0 x 75.0 mm 74.0 x 75.0 mm 74.0 x 75.0 mm 74.0 x 75.0 mm 74.0 x 75.0 mm 74.0 x 75.0 mm 74.0 x 75.0 mm Cylindrée 1290 cc 1290 cc 1290 cc 1290 cc 1290 cc 1290 cc 1290 cc 1290 cc 1290 cc 1290 cc 1290 cc 1290 cc Compression - - - - - - - - - - - - Puissance 50 ch à - tr/min 53 ch à - tr/min 62 ch à - tr/min 65 ch à - tr/min 79 ch à 6300 tr/min 65 ch à - tr/min 79 ch à 6300 tr/min 79 ch à 6300 tr/min 96 ch à 6500 tr/min 100 ch à 6000 tr/min 65 ch à - tr/min 79 ch à 6300 tr/min Couple 0.0 mkg à - tr/min 0.0 mkg à - tr/min 0.0 mkg à - tr/min 0.0 mkg à - tr/min 11.4 mkg à 4250 tr/min 0.0 mkg à - tr/min 11.4 mkg à 4250 tr/min 11.4 mkg à 4250 tr/min 0.0 mkg à - tr/min 11.4 mkg à 4500 tr/min 0.0 mkg à - tr/min 11.4 mkg à 4250 tr/min Transmission Boite de vitesses 4 rapports 4 rapports 4 rapports 4 rapports 4 rapports 4 rapports 4 rapports 4 rapports 4 rapports 5 rapports 4 rapports 4 rapports Puissance fiscale 7 cv 7 cv 7 cv 7 cv 7 cv 7 cv 7 cv 7 cv 7 cv 7 cv 7 cv 7 cv Transmission Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Antipatinage Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non ESP Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Châssis Direction A billes A billes A billes A billes A billes A billes A billes A billes A billes A billes A billes A billes Cx - - - - - - - - - - - - Suspension avant Triangles superposés Triangles superposés Triangles superposés Triangles superposés Triangles superposés Triangles superposés Triangles superposés Triangles superposés Triangles superposés Triangles superposés Triangles superposés Triangles superposés Suspension arrière Essieu rigide Essieu rigide Essieu rigide Essieu rigide Essieu rigide Essieu rigide Essieu rigide Essieu rigide Essieu rigide Essieu rigide Essieu rigide Essieu rigide Freins avant Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Freins arrière Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours ABS Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Pneu avant - - - - - - - - - - - - Pneu arrière - - - - - - - - - - - - Dimensions Longueur 399 cm 399 cm 399 cm 399 cm 399 cm 392 cm 392 cm 392 cm 392 cm - cm 340 cm 340 cm Largeur 155 cm 155 cm 155 cm 155 cm 155 cm 154 cm 154 cm 154 cm 154 cm - cm 154 cm 154 cm Hauteur 148 cm 148 cm 148 cm 148 cm 148 cm 132 cm 132 cm 132 cm 132 cm - cm 118 cm 118 cm Coffre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poids 875 kg 875 kg - kg - kg - kg - kg 880 kg - kg - kg - kg 860 kg - kg Performances Poids/Puissance 17.5 16.5 NC NC NC NC 11.1 NC NC NC 13.2 NC Vitesse maxi (km/h) - - 145 - 155 - 165 170 174 193 163 - 0 à 100 km/h - - - - - - - - - - - - 0 à 160 km/h - - - - - - - - - - - - 0 à 200 km/h - - - - - - - - - - - - 400 mètres DA - - - - - - 19.6 - - 17.0 19.7 - 1000 mètres DA - - - - - - 36.7 - - - 37.1 - Consommations Sur route - - - - - - - - - - - - Sur autoroute - - - - - - - - - - - - En ville - - - - - - - - - - - - Conduite sportive - - - - - - - - - - - - Consommation moyenne - - - - - - - - - - - - Réservoir 40 litres 40 litres 40 litres 40 litres 40 litres 53 litres 53 litres 53 litres 53 litres - litres 53 litres 53 litres Autonomie autoroute - km - km - km - km - km - km - km - km - km - km - km - km CO2 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Prix & équipements NB d'airbags - - - - - - - - - - - - Climatisation - - - - - - - - - - - - Prix de base Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Alfa Romeo Giulietta Crédit pas cher pour votre Alfa Romeo Giulietta Donnez votre avis ici ici ici ici ici ici ici ici ici ici ici ici

