Accueil Autoweb > Essais routiers > Honda > Essai Honda CR-V e PHEV

Librairie Honda + La marque Honda

+ La Honda CR-V e PHEV





Honda CR-V e PHEV : Essai Depuis la disparition des Accord et Legend, le Honda CR-V est le porte-drapeau de la marque chez nous. Prenant son rôle très au sérieux, le modèle Honda le plus vendu au monde se renouvelle et en profite pour monter en gamme.







Cette sixième génération de Honda CR-V est assez directement reconnaissable car il ressemble aux générations précédentes. Pour autant, les modifications esthétiques sont vraiment réussies. Le CR-V est beau, son design plait beaucoup et la teinte de notre exemplaire est élégante.



Deux versions existent. L’hybride rechargeable baptisée e:PHEV qui est simple traction avant et l’hybride simple qui a le mérite d'être disponible en 4 roues motrices. Vous reconnaitrez ces versions à leurs calandres différentes. La e:PHEV se caractérise également par son aileron et ses rétroviseurs noirs laqués. C’est cette version que nous avons testée ici.







Le principe d’un hybride rechargeable (aussi appelé PHEV) est de partir de chez soi (ou du bureau, du supermarché, du restaurant etc…) avec la batterie la plus chargée possible pour ne pas avoir à utiliser d’essence durant le trajet. Chaque nouvelle génération de PHEV améliore son autonomie et de ce côté là, notre CR-V peut compter sur environ 60 km.



Le véhicule dispose d’une fonction Eco Assist prédictive qui favorise une conduite économique en détectant les sections en descente qui activeront la récupération d’énergie et amélioreront la consommation en conditions réelles. Le CR­V e:PHEV planifie également l’utilisation de la batterie sur un trajet entier pour assurer l’utilisation la plus efficace du système hybride. Rien que ça !







Sur l’autoroute, pas de miracle : la batterie se vide et l’on se retrouve ensuite avec un véhicule hybride classique. Nous avons mesuré une consommation de 7.5 L/100 dans ces circonstances, un chiffres dans les valeurs du marché mais qui restent bien au dessus d’un bête Diesel. Mais en trajet mixte, en trajet quotidien, l’hybride rechargeable prend tout son sens puisque nous avons consommé… seulement 2.5L/100 durant notre essai !



Le moteur thermique de notre Honda CR-V hybride est toujours un 2 litres à injection directe d’essence. Comme souvent sur les voitures hybrides, il tourne selon un cycle Atkinson (on vous renvoie vers ce dossier technique si vous ne savez pas ce que c’est).







La tenue de route de ce Honda CR-V est intrinsèquement saine. Malheureusement, il semblerait que les japonais aient oublié de mettre des amortisseurs ! Les mouvements de caisse ne sont pas freinés, à tel point que l'on pourrait penser être dans une auto américaine ! Difficile de garder le rythme sur une route en mauvais état.



Pourtant, les faits sont là : le Honda CR-V offre un grand plaisir de conduite. Soulignons notamment le silence dans lequel ce véhicule nous permet de voyager. Son régulateur de vitesse adaptatif a encore progressé et il est maintenant capable de gérer les changements de file et, donc, les dépassements. Le Park Pilot permet également de le garer facilement, même s’il le fait toujours moins vite qu’un conducteur habitué à l’engin.







L’ergonomie du Honda CR-V est parfaite, comme toujours. L’intérieur est assez design, nous avons aimé. Ce tableau de bord est vraiment splendide. Nous avons particulièrement apprécié les petits leviers de réglages des aérateurs, efficaces et élégants. On peste seulement contre les boutons de commande de boite, moins intuitifs et pratiques qu’un classique levier de vitesses. Bien entendu, la qualité de la construction est excellente. L’ensemble est construit pour durer, c'est une tradition chez Honda.



Le Honda CR-V dispose d’une vision à 360° sur son grand écran central. Très pratique en manoeuvre. Le véhicule pense également à afficher l’angle mort lorsqu’on met le clignotant à droite. Pratique sur un changement de file sur autoroute mais moins dans une ville que l’on ne connait pas puisque cela coupe l’affichage du GPS à chaque fois que l’on met son clignotant pour tourner à droite.







Comme de coutume, l’habitabilité offerte par le Honda CR-V est assez incroyable. A l’avant comme à l’arrière, il y a de la place partout. Et il y a BEAUCOUP de place partout ! Il y a également des rangements de toutes les tailles et de toutes les formes. Et on ne vous parle pas de ce coffre de déménageur : avec 587 litres, il a de quoi voir venir… Pour ces aspects là, le CR-V est sans grande concurrence !



Les sièges avant sont chauffants sur toutes les versions, et ils sont ventilés sur les modèles Advance. La banquette arrière peut coulisser d’avant en arrière et on peut en incliner plus ou moins les dossiers. En revanche, on n’a pas de plancher plat si on la rabat. Mais ceci est de plus en plus rare, toutes marques confondues…







Côté sécurité passive, le dernier CR-V dispose de onze airbags, dont un nouvel airbag frontal central pour empêcher les chocs entre le conducteur et le passager avant, ainsi qu’un nouvel airbag au niveau du genou pour le conducteur et le passager avant. On n’arrête pas le progrès.



Cette sixième génération de Honda CR-V évolue par petites touches. Il est vrai que le précédent ne souffrait déjà pas de grands défauts. L’hybride rechargeable apporte à notre avis pas mal de qualités à ce véhicule. Dommage qu’il ne soit pas compatible avec les 4 roues motrices…>



Texte : Manu Bordonado

Photos : Constructeur



http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Honda+CR-V&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Honda CR-V e PHEV : Fiche technique Marque : Honda Modèle : CRV VI ePHEV Années de production : 2023- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Hybride Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Gestion intégraleHonda PGM-FI Suralimentation Batterie 17.7 kWh (brut) Distribution Double arbre à cames en tête+Dual VTC Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 81.0 x 96.7 mm Cylindrée 1993 cc Compression 13.9 Puissance 184 ch à - tr/min Couple 34.1 mkg à - tr/min Transmission Boite de vitesses - Puissance fiscale 8 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance variable électrique Cx - Suspension avant McPherson Suspension arrière Multibras Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ABS Série Pneu avant 235/60 R18 Pneu arrière 235/60 R18 Dimensions Longueur 471 cm Largeur 187 cm Hauteur 167 cm Coffre 617 litres Poids NC Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) - 0 à 100 km/h - 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA - 1000 mètres DA - Consommations Sur route - Sur autoroute 7.5 En ville - Conduite sportive - Consommation moyenne 2.5 Réservoir 46 litres Autonomie autoroute - km CO2 18 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 10 Climatisation Série Prix de base 63150 euro Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Honda CR-V e PHEV Crédit pas cher pour votre Honda CR-V e PHEV Donnez votre avis ici

Honda CRV VI: voir aussi...

Site officiel du constructeur :



Site officiel du constructeur : Honda

Aucun avis posté sur Honda CR-V e PHEV