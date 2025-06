Accueil Autoweb > Essais routiers > Honda > Essai Honda eNy1

Honda eNy1 : Essai En marge des e-Trophées de l’AMAM dont nous vous avons déjà parlé, Honda nous a présenté en avant-première française un nouveau venu dans la gamme appelé… e:Ny1.



Cette Honda s’écrit e:Ny1 et cela se lit Any one… Plus compliqué à dire que Jazz, Civic ou Accord ! Les gens du marketing de Honda devraient se reposer parfois.







Ce nouveau crossover électrique ressemble comme deux gouttes d’eau à un Honda HR-V mais la marque promet qu’une nouvelle plate-forme a été développée pour ce véhicule qui est donc annoncé comme nouveau. En tout cas, le pack de batterie se distingue aisément sous le véhicule quand vous le voyez de profil. D’autant mieux que le e:Ny1 offre une jolie garde au sol.



L’intérieur a fait l’objet de toutes les attentions. Bien entendu, la qualité de construction est à la hauteur de la réputation de la marque. De plus, les rangements sont importants, en nombre et en volume. Une vraie voiture à vivre, comme disent certains.



La pack de batterie se trouve sous les sièges arrière et a obligé d’abandonner la si pratique banquette Magic. On ne peut pas tout avoir mais la disparition de la cinématique de ladite banquette Magic a permis de repositionner la banquette différemment et de gagner en habitabilité à l’arrière par rapport au HR-V. De ce côté là, il faut reconnaitre que la place offerte est impressionnante ! Le toit vitré augmente encore ce sentiment.



Le tableau de bord a fait l’objet de toutes les attentions. Le constructeur a cherché à charmer plus particulièrement la clientèle chinoise en prévoyant un grand écran central. On y retrouve une partie navigation, une partie dédiée à l’audio et celle permettant d’accéder au chauffage. Malheureusement, cet écran sera systématiquement partagé ainsi et on ne pourra pas afficher le GPS en plein écran, par exemple, ce qui retire une grande partie de son intérêt. Détail amusant, ces commandes de clim tactiles reprennent le look des commandes classiques des autres modèles de la marque.







A l’arrière, on retrouve un grand coffre dont la particularité est d’avoir une plage arrière solidaire du hayon. Une fausse bonne idée puisqu’il faudra donc passer par la banquette arrière pour poser quelque chose dessus, quelque chose qui retombera dès que l’on ouvrira le hayon à nouveau.



Le Honda e:Ny1 se montre très agréable au quotidien. En raison d’une motorisation électrique plus légère qu’une thermique, et sans doute également grâce à un train avant réussi, il se montre assez maniable.



Ce Honda marche très bien, inutile de lui donner des chevaux en plus. Les performances sont confortables en mode Econ, à tel point que l’on se servira peu des modes Normal et Sport. Notre Honda n’est de toute façon pas un sportif : lorsqu’on hausse le ton, on ressent le poids du véhicule. Il se met à glisser plutôt rapidement de l’avant et patinera plutôt facilement. Possible que les pneus soient en cause.







Durant notre essai, nous avons pu compter sur une autonomie d’environ 230 km. Généralement suffisante au quotidien mais trop juste si l’on a besoin de faire un plus long trajet. Nous avons eu un souci avec la vitesse de charge de notre voiture d’essai, anormalement lente. Il semblerait que nous ayons reçu un exemplaire de pré-série et que le souci ne se pose pas sur les autres Honda e:Ny1. On ne peut que le souhaiter !



Bien vu : la trappe de recharge se trouve à l’avant du véhicule, un emplacement plus pratique que quand il faut viser une borne avec une voiture dont la trappe est située sur l’aile arrière. Encore mieux vu : ladite trappe dispose d’un éclairage des alentours. C’est idiot mais ça change la vie quand on doit recharger une fois la nuit tombée !



Le Honda e:Ny1 est un très bon véhicule, très agréable au quotidien. Il ne souffre que d’une chose, son autonomie limitée. Nous espérons que sa carrière n’en souffrira pas autant que celle de la Honda e.



Texte : Manu Bordonado

Photos : Constructeur



Honda eNy1 : Fiche technique Marque : Honda Modèle : eNy1 Années de production : 2023- Moteur Type du moteur : Electrique Energie : Electrique Disposition du moteur aucune Alimentation batteries Suralimentation - Distribution - Nombre de soupapes aucune Alésage & Course - mm Cylindrée 0 cc Compression - Puissance 204 ch à tr/min Couple 31.6 mkg à - tr/min Transmission Boite de vitesses aucune Puissance fiscale 4 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - Suspension avant McPherson Suspension arrière Multibras Freins avant Disques ventilés (312mm) Freins arrière Disques (282mm) ABS Série Pneu avant 225/50 R18 Pneu arrière 225/50 R18 Dimensions Longueur 439 cm Largeur 179 cm Hauteur 158 cm Coffre 361 litres Poids 1695 kg Performances Poids/Puissance 8.30 Vitesse maxi (km/h) 160 (bridée) 0 à 100 km/h 7.8 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h 400 mètres DA 16.6 1000 mètres DA 30.4 Consommations Sur route 0,0 Sur autoroute 0,0 En ville 0,0 Conduite sportive 0,0 Consommation moyenne 0,0 Réservoir - litres Autonomie autoroute 230 km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 45700 euro -5000 euro (écotaxe) Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Honda eNy1 Crédit pas cher pour votre Honda eNy1 Donnez votre avis ici

