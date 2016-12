Essai Alfa Romeo Brera 2.2 JTS

Librairie Alfa Romeo

Alfa Romeo, la marque locomotive du groupe Fiat, est en plein renouvellement de sa gamme. Alors entre le lancement de la 159 et l'arrivée du Spider, voici le coupé de la gamme, la Brera , dans sa variante d'accès : la 2.2 JTS.

L'Alfa Romeo 156 avait été à l'origine du renouveau de la gamme. Sa remplaçante, la 159, a l'ambition de faire encore mieux, en se déclinant dès le départ en 4 variantes : berline, break Sport Wagon, coupé Brera et Spider. Cette Brera qui nous occupe aujourd'hui était à l'origine un concept-car censé annoncer le style Alfa d'aujourd'hui. Devant le succès rencontré par ce coupé dessiné par Giugiaro, il fut décidé de le produire. C'est ainsi qu'il arrive sur nos routes à présent, avec un style très fidèle au prototype.

Si l'avant reprend les grands axes de la 159, le pavillon est en revanche plus bas, le pare-brise est bien plus incliné, tandis que toute la partie arrière est spécifique au coupé. Large, massive, cette partie est malgré tout très agressive, très Alfa, et vraiment très réussie, d'autant que tous les modèles reçoivent 4 sorties d'échappement chromées. A en voir les réactions des gens qui aperçoivent la Brera , le maître Giugiaro a parfaitement rempli sa mission.

Une Alfa Romeo, c'est d'abord un moteur. Et de ce côté, la gamme Brera apporte des nouveautés. Malheureusement pour les puristes… Pour des raisons de dépollution mais aussi par souci de rentabilité, les moteurs Alfa – dont le mythique V6 Arese - ont été remplacés par des groupes General Motors. Ainsi, le 2.2 JTS qui motorise notre exemplaire n'est pas issu du 2.0 JTS de la 156, mais du 2.2 Direct de l'Opel Signum. Avec 185 chevaux et 23.4 mkg à 4500 tr, ce moteur semble parfaitement apte à motoriser ce lourd coupé.

S'installer à bord de la Brera est aisé, il faut juste penser à baisser la tête pour ne pas se cogner au montant. Une fois en place, on est parfaitement installé. Le tableau de bord est réussi. Il est aussi esthétique qu'ergonomique. La finition est correcte, même si les matériaux ne sont pas des plus flatteurs, les placages aluminium sont absents de notre finition d'accès Distinctive. Les places avant sont agréables, mais les places arrières ne seront à utiliser qu'en cas de nécessité : la place est vraiment comptée. L'ouverture de la voiture se fait via une carte magnétique sans fonction main libre (même en option), et le démarrage par un bouton Start/Stop. A noter l'absence de poignée intérieure au niveau du coffre.

Le son du moteur est agréable. A bas régime, il se fait discret, et permet d'enrouler à bas régime grâce à une courbe de couple assez plate. Et lorsqu'on monte dans les tours, ça ronronne dès 3500 tr/min, un peu comme si l'on avait une admission directe. Et ça prend les tours avec plaisir jusqu'à 6500 tr/min, dans un bruit de plus en plus plaisant. Plaisant, mais aussi présent : lors de ces envolées lyriques, on entend le 2.2 JTS. Mais nous sommes dans une situation de conduite sportive, et ce son est flatteur. En conduite usuelle, le moteur est très discret. Une belle réussite de ce côté-là. Côté sensations, on reste en un peu plus sur sa faim, car le moteur est linéaire. C'est fort agréable en conduite courante, mais on attend toujours un peu plus de passion de la part d'un moteur Alfa. Il anime en tout cas efficacement la Brera : plus de 220 km/h en pointe et moins de 30 secondes au kilomètre départ arrêté. Le 2.2 JTS est secondé par une excellente boite aux 6 rapports rapprochés et à la commande précise et de faible débattement.

Depuis la disparition de la GTV 6, les coupés Alfa avaient les roues motrices à l'avant, ce qui jusqu'ici ne leur avait pas spécialement réussi. Mais la Brera fait oublier tout ceci. Simple, nous avons cherché par tous les moyens à mettre en défaut le châssis. Mais motricité, maîtrise du roulis comme des mouvements de caisse et équilibre des masses caractérisent notre Alfa. Le train avant est incisif, la direction précise et bien calibrée, le freinage mordant (même s'il manque un peu d'attaque à la pédale), et on se sent obligé de hausser le rythme, ce qui est parfaitement possible vu ses capacités. Arrivé aux limites (éloignées) du coupé, le comportement varie suivant les situations entre un sous-virage assez courant et une très légère dérive de l'arrière, suivant comment a été placée l'auto. De toute façon, le contrôle de stabilité VDC veille sans jamais se montrer intrusif. Autant vous dire qu'on n'attendait pas un tel coupé à pareille fête.

Avoir un châssis très rigoureux n'a pas eu pour conséquence un manque de confort. Les sièges sont très agréables, surtout avec les réglages électriques dont nous disposions, et qui permettent un réglage au millimètre. L'amortissement est pour sa part parfaitement calibré : la voiture se montre confortable sur toutes les surfaces, sans que la caisse ne pompe lorsqu'on est à l'attaque sur petite route. Il n'y a qu'à faible vitesse sur une chaussée en mauvais état que la voiture est un peu agitée : ce sont les pneus taille basse…

Côté équipement, l'Alfa Romeo Brera 2.2 JTS dont nous disposions était présentée en finition d'accès Distinctive, laquelle propose déjà largement l'essentiel : la climatisation automatique bizone, l'ordinateur de bord, le régulateur de vitesse, le lecteur CD avec commandes au volant, les 8 airbags + l'airbag genoux conducteur, le contrôle de stabilité VDC avec fonction Hill holder (démarrage en côte), et le radar de recul. L'essentiel est donc présent, mis à part les phares et essuie-glace automatiques, en option. On peut éventuellement compléter ensuite avec des jantes 17 pouces , les sièges électriques, le cuir et un équipement multimédia plus pointu. Côté budget, la Brera se situe dans la moyenne. C'est-à-dire qu'elle est moins chère que les coupés allemands, mais qu'elle se situe un ton au dessus des Peugeot 407 Coupé 2.2e 16v (plus faiblement motorisé il est vrai) et Mazda RX8 Elegance.

Sur l'Alfa Romeo Brera, le ramage est à la hauteur du plumage, ce qui n'est pas peu dire. Le châssis est à la fête, tandis que le confort n'est pas en reste. Enfin, le 2.2 JTS se défend bien dans cette auto, malgré le poids du bébé. Les allemandes n'ont qu'à bien se tenir…





