Essai Alfa Romeo 159 2.4 JTDm

Alfa Romeo 159 2.4 JTDm : Essai

La 156 avait apporté le renouveau chez Alfa Romeo. La 159 lui succède aujourd'hui, et en profite pour apporter de nouvelles motorisations. Essai de la plus performante des motorisations diesels : la 2.4 JTDm.

Ce qui a fait une partie du succès de l'Alfa 156, c'est son dessin dû à Walter Da Silva, qui a par ailleurs valu une belle reconnaissance à ce dernier. Depuis qu'il est parti sous d'autres horizons, c'est Giorgetto Giugiaro qui se charge du style Alfa. Si la familiale italienne reprend le look agressif, le côté musculeux avec notamment la calandre légendaire de la marque, nous préférons le look de la 156, moins carré, surtout à l'arrière où la nouvelle venue rappelle une… Seat Cordoba. Néanmoins, il reste que l'Alfa 159 est une berline élégante qui ne ressemble à aucune de ses concurrentes. Séchons une larme pour les poignées de portes arrière qui ne sont plus intégrées au montant.

L'autre clef du succès de la 156 était la qualité de ses motorisations, et notamment les JTDm, qui étrennaient l'injection directe par Common rail en première mondiale. La nouvelle Alfa 159 entend bien conserver ce point fort, et si le diesel haut de gamme est toujours un 5 cylindres de 2387 cm3, il a été revu pour la 159. Au programme, injection directe (via Common rail) de dernière génération, culasse à 4 soupapes par cylindre, et bien entendu turbo à géométrie variable. Cela permet d'obtenir une puissance de 200 chevaux et un couple de 40.8 mkg, des valeurs qu'on ne retrouve pas dans la catégorie, à part du côté des voitures allemandes auxquelles elle entend bien se frotter.

La ligne de la 159 est plus massive que la 156, mais cette impression est aussi due à une réelle inflation des dimensions. Comme ses concurrentes, la nouvelle mouture est nettement plus grande que la précédente. Elle gagne notamment 22 cm en longueur (4.66m à présent) et 9 cm en largeur (1.83m désormais), tout au bénéfice de l'habitabilité. En effet, si les places avant sont maintenant très habitables, c'est l'arrière qui profite le plus de l'opération. On s'y trouve bien assis, les places sont confortables même si la place reste dans la moyenne, la garde au toit est correcte et le maintien suffisant. Dans l'ensemble, l'impression est bonne dans l'absolue, et largement meilleure que la 156, pas très généreuse de ce point de vue. Le coffre enfin, est lui aussi beaucoup plus généreux que la voiture qu'elle remplace.

Une fois le moteur lancé, on ouvre les oreilles. Le 5 cylindres ronronne gentiment sous son capot. On ne l'entend presque pas. Entre le capot avant très plongeant et l'arrière massif, le mieux est de ne pas avoir de longues manœuvres à effectuer. Car si l'arrière dispose d'un radar de recul, l'avant ne compte que sur vos yeux. La direction est agréable, directe, le volant tombe bien en main ainsi que les autres commandes, et l'on peut s'élancer.

Que dire des performances ? L'accélérateur électronique, un turbo progressif, l'insonorisation… tout est réuni pour que le conducteur ne se rende pas compte de la vitesse à laquelle il roule. C'est du reste efficace. La sonorité est discrète mais agréable, la conduite sûre et efficace, mais on ne ressent jamais la violente poussée que l'on connaissait dans la 156. L'Alfa Romeo intermédiaire a mûrie, elle est devenue une performante et agréable berline, mais ce n'est plus un jouet rigolo comme l'était la précédente. Ce n'est pas une critique qui porte sur la 159 particulièrement, car c'est valable pour l'ensemble des véhicules de cette catégorie.

Le châssis a pour sa part progressé. La voiture est assez confortable, un sentiment renforcé sur notre véhicule d'essai par les sièges sport fournis dans le pack cuir Momo. Là aussi, l'Alfa s'est assagie. Ce qui ne l'empêche pas d'être efficace : on peut adopter un rythme très élevé sans que la voiture ne perde son très bon équilibre. En appui en courbe rapide, une forte accélération ou un brusque lever de pied ne perturbe en rien la trajectoire. On soulignera enfin l'excellente motricité de l'Alfa 159 qui a réussi pendant l'essai à faire passer 40.8 mkg sur une chaussée relativement glissante.

L'Alfa Romeo 159 a le look Alfa et le JTDm Alfa. Elle a gagné en habitabilité, en confort, en qualité de finition et en équipement ce qu'elle a perdu en grain de folie et en agressivité moteur. A défaut de réveiller notre fibre sportive, elle se révèle une très bonne berline, qui risque de faire de l'ombre à la 166.

