Essai Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm

Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm : Essai

L'Alfa Romeo 159, c'est avant-tout une gueule d'enfer. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes obligés d'être déraisonnables : il est possible de l'acheter avec une sage motorisation diesel…

Faut-il revenir sur le look de l'Alfa Romeo 159 ? Pour succéder au formidable coup de crayon qu'avait eu Walter De Silva en dessinant la 156, les italiens ont fait confiance à une valeur sure du design : Giugiaro. Plus grande, plus agressive, plus musclée, elle reste des années après sa sortie une des plus belles berlines de son segment. Notre version TI du jour y ajoute une panoplie du plus bel effet : assiette abaissée, roues 19 pouces, jupes latérales et (option gratuite) rétroviseurs satinés.

Sous le capot se niche le 1.9 JTD. Depuis son apparition en 1998, il a gagné des systèmes d'injection successifs plus performants, mais aussi une distribution à double arbre à cames en tête et 16 soupapes. A la clef, 150 chevaux et un couple de 32.6 mkg à 2000 tr/min. Des chiffres parfaitement à la page, et pourtant inimaginables sur un diesel de moins de 2 litres lorsque le premier JTD est sorti… Pourtant, ces valeurs nous laissent presque sur notre faim. Il faut dire que la ligne de la voiture en promet tellement ! Nous sommes sans doute des enfants gâtés.

Ainsi tractée, notre Alfa 159 TI dépasse (de peu) les 200 km/h et frôle la barre des 10 secondes pour le test du 0 à 100 km/h. Pour autant, le kilomètre départ arrêté est abattu en presque 32 secondes : la 159 1.9 JTD 16v offre de bonnes performances, mais rien d'impressionnant. Une Alfa 164 datant de 1990 fait la même chose avec moins de 120 chevaux. Car il faut dire que la 159 est dodue : Jamais moins de 1600 kg en ordre de marche, auxquels il faut ajouter le carburant, le conducteur et ses éventuels passagers. Ce n'est plus une diva italienne mais plutôt une Mamma…

Soyons honnête : le confort, le niveau d'équipement et surtout la finition n'ont rien à voir non plus avec les éléments de la 164, vous vous en doutez ! Et en la matière, la TI (Turismo Internazionale) n'est pas en reste ! Le volant sport TI, les sièges sport (chauffants) et la sellerie mi-cuir sont splendides, on adopte un pédalier sport alu et on retrouve une application en alu brossé. Ce n'est pas tout puisque les seuils de portes badgés TI sont du même matériau. On trouve un démarreur par poussoir, un radar de recul, des essuie-glaces et des phares automatiques, avec fonction follow me home. Pour autant, on s'étonne de l'absence en série du pare-brise réfléchissant et des phares bi-Xénon.

Assez ri. Vous l'avez compris vous aussi, on n'achète pas une Alfa Romeo pour rêver devant tous les boutons que compte le tableau de bord, surtout quand il s'agit d'une TI. Roulons, que diable ! Le JTD Multijet est des plus agréables. Il est discret, rond, et enroule volontiers. En clair, tout ce que l'on demande à une berline de ce type. Mais seulement voilà : la TI est montée avec d'énormes roues en 235/40 R19 qui ne font aucun cadeau au confort, d'autant que le châssis a été abaissé et paramétré dans l'optique d'une conduite plus sportive.

Mais chassez le naturel et il revient au galop : très vite, l'envie de hausser le ton est là. Cela n'est pas un mal, bien au contraire ! D'une part, plus le rythme augmente et plus l'auto devient confortable. D'autre part, cela met en lumière l'excellent châssis de la 159 TI. Et on peut d'autant plus en profiter que le freinage a lui aussi été revu : il fait maintenant confiance à un système Brembo que vous reconnaîtrez facilement à ses splendides étriers rouges. Enfin, Alfa est très fier de ce qu'il désigne comme un différentiel électronique Q2. Contrairement au Q2 de la 147 qui est un véritable différentiel autobloquant, le Q2 électronique de la 159 n'est rien de plus qu'un antipatinage classique. Qui n'est de toute façon que très peu mis à contribution, vu la monte pneumatique…

Le contrôle de stabilité VDC, qui dispose d'une fonction Hill Holder destinée à faciliter le démarrage en côte, ne s'est pas déclanché durant notre essai, un peu court mais parcouru à bonne allure. Et si le pire devait arriver, la 159 dispose des airbags frontaux, des latéraux avant, des 4 airbags de tête, et le conducteur dispose même d'un airbag pour ses genoux. Il est possible d'avoir la même chose pour le passager en option. En cas d'accident grave, attention donc à ne pas mourir étouffé…

L'Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTD 16v est une voiture très bien équipée, et cela se ressent sur le prix : elle s'affiche à un tarif équivalent à celui d'une C5 2.2 HDi Exclusive, un peu mieux équipée et de performances équivalentes. Elle est néanmoins mieux équipée qu'une A4 2.0 TDI S-Line et moins chère d'environ 2000 euros. Une différence de prix qui se répercute malheureusement à la revente, l'A4 partant sensiblement plus cher le jour venu.

L'Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTD 16v tient ses promesses. Tout en offrant un look splendide, elle sait rester une familiale économique, sécurisante et suffisamment dynamique. Rien à redire donc, sinon que si vous en voulez plus il faudra en passer par la 2.4 mJTD.

