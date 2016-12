Essai Alfa Romeo 156 V6 24v

On l'a dit, sa plate-forme est la même que celle des Fiat Bravo, Brava et Marea, mais ses moteurs essence lui sont exclusifs. Sa ligne est dessinée à l'italienne, et elle est réellement superbe ! Tout en haut de la gamme, on trouve 2 versions V6, dont l'une reprend le V6 2.5 de l'ancienne Alfa 155, qui gagne ici une culasse à 24 "trous". La tenue de route est "joueuse", la boîte comporte six rapport rapprochés, la finition est presque au niveau de ses concurrentes, aussi la 156, tout comme la Xantia en son temps, dans un autre genre bien sur, peut être achetée aussi par ceux qui jusque là se méfiaient de la marque, surtout qu'elle existe désormais en break Sportwagon, et que là encore la ligne est réussie...