Essai Alfa Romeo 159 SW 2.4 mJTD Q-Tronic

Alfa Romeo 159 SW 2.4 mJTD Q-Tronic : Essai

La 159 est devenue le haut de gamme de la marque italienne à la disparition de l'Alfa Romeo 166. Ainsi, la 159 a été l'une des dernières grandes Alfa Romeo... Retour sur l'une des versions haut de gamme.







Les versions haut de gamme étaient d'une part un V6, pas Alfa mais d'origine australienne (Holden), et le défunt 5 cylindres diesel JTD dans sa définition la plus puissante jamais produite (200 puis 210 chevaux). V6 ou JTD, ces moteurs étaient disponibles en berline ou en break Sportwagon, en simple traction avant ou en 4 roues motrices Q4, et en berline ou en break Sportwagon.



Nous avions déjà testé par ailleurs une 159 2.4 MultiJet berline, nous avons donc essayé cette fois-ci un break SW équipé de la boite automatique Q-Tronic. D'autant plus qu'en occasion ce modèle se trouve désormais à des tarifs on ne peut plus raisonnables !







Notre monture du jour profite de pratiquement tous les équipements possibles et imaginables: sièges cuir chauffants, toit ouvrant... Ne manque pratiquement que le GPS optionnel aujourd'hui périmé, que certains bricoleurs sont malgré tout capables d'installer après coup. Le système audio d'origine, à défaut d'un affichage up to date, offre un son agréable. Une prise USB "Windows Mobile" se cache dans la boîte à gants et pourra se commander depuis le volant. Enfin... une fois que vous aurez compris la logique de fonctionnement des menus !



Cela fait un bon prétexte pour couper la sono et tendre l'oreille, à la recherche d'une vocalise. Oui, le 5 cylindres est discret mais mélodieux, très mélodieux. Ca n'est pas tout puisqu'il est également très coupleux, pour ne pas dire qu'il ne se fatigue jamais ! Il fait du même coup une équipe redoutable avec la boite automatique 6 rapports.







Mine de rien, la boite Q-Tronic efface le principal défaut que nous avions trouvé au moteur 2.4 lors de notre précédent essai: une certaine lourdeur à bas régime. Rien de tout ça avec la boite automatique, toujours prête à rétrograder en un tournemain et à se trouver sur le bon rapport...



La boite Q-Tronic, sous ce nom très marketing, n'est rien de plus qu'une boite automatique traditionnelle (à convertisseur de couple), qui dispose d'une position Sport et que l'on peut commander manuellement. Rien d'innovant mais on n'a pas besoin de plus. Surtout qu'à l'usage, ladite position Sport s'est montrée parfaite à l'attaque, ce qui fait qu'on n'a pas touché à la commande manuelle durant notre essai ! Enfin, presque parfaite: cette position s'interdit l'usage du 6ème rapport...







Dans ces conditions de conduite rapide, le châssis de la 159 fait merveille. Le train avant est excellent, le châssis sécurisant puisqu'il sous-vire progressivement à la limite et on ne regrette alors qu'une chose: des sièges avec un minimum de maintien latéral, car ceux-ci en manquent cruellement. Enfin, c'est le seul cas où l'on trouve la direction assistée parfaitement calibrée. Le reste du temps on la trouve un peu dure, l'ère des assistances électriques nous ayant habitués à plus facile...







Notre Alfa Romeo 159 a beau être un break SW, elle n'est tout de même pas la reine de l'habitabilité. Il laisse ça à des concurrentes parfois moins élégantes comme les Mondeo ou les Vectra... Même chose en ce qui concerne le coffre, au volume limité par rapport à ce que propose la concurrence. A vous de voir où sont vos priorités, pour notre part on aura apprécié la ligne de la 159 SW et l'on en accepte certains sacrifices !







L'habitacle présente un dessin agréable, et même flatteur avec la très belle sellerie cuir rouge de notre exemplaire. On appréciera notamment la présence, aussi inutile que sympa, d'un manomètre de pression du turbo, avec deux autres cadrans placés sur la console centrale. Ca nous met dans l'ambiance Alfa et cela fait oublier le fait que l'ensemble manque de rangements.



En occasion, on peut maintenant trouver l'Alfa Romeo 2.4 mJTD à un tarif raisonnable. Comprenez, un peu moins cher que la référence BMW 330d, mieux équipée, moins kilométrée. Et cela tout en gardant une voiture élégante et assez racée, ce qui fait réfléchir...







L'Alfa Romeo 159 2.4 mJTD nous a plus séduit aujourd'hui en boite Q-Tronic qu'à l'époque en boite manuelle... Or, elle est devenue entretemps un véhicule très accessible financièrement mais toujours aussi élégante...