Essai Cadillac CTS Coupé 3.6

Rouler en Cadillac, c'est se payer un bout du rêve américain. Mais c'est aussi sortir des (trop) classiques A5, Classe E et Séries 3 et 6... En espérant ne pas le payer avec des prestations au rabais ? Vérification.

Petit sondage rapide. Une voiture américaine ça a de la gueule, c’est très gros, ça a un V8 gros comme ça, une boite automatique dépassée et… un châssis qui l’est tout autant, le tout avec des équipements incroyables et une qualité de fabrication ridicule. Voilà ce que l’on s’attend à avoir avec une américaine.

Une voiture américaine n’a pas toujours de la gueule, mais il faut bien reconnaitre que les modèles vilains (ça existe) restent en général là-bas ! Rien de tout cela avec la Cadillac CTS Coupé. Le look la distingue immédiatement du reste de la production automobile, avec sa ligne de monolithe taillé à la serpe. Pour autant, on comprend immédiatement qu’il s’agit d’une Cadillac, avec sa calandre caractéristique et ses feux arrière verticaux. Assurément, elle plait.

Très grosse, la Cadillac CTS ? Oui et non. Le « C » de CTS sous-entend Compacte. Si elle l’est effectivement plus qu’une autre Cadillac, ce coupé mesure tout de même 4.79m… La taille d’un coupé BMW Série 6, soit une longueur à mi-chemin entre une Mercedes Classe E Coupé et d’une Classe CL… C’est dire ! Pour autant, esthétiquement, la CTS Coupé ne parait jamais massive.

Un V8 gros comme ça ? Et bien oui, avec une ligne prometteuse comme celle-ci, on aurait dû s’y attendre. Mais voilà, la mode du downsizing est passée chez Cadillac comme ailleurs ! Ainsi, en lieu et place d’un antique V8 d’environ 300 chevaux, nous trouvons un V6 cubant 3.6 litres. 2 doubles arbres à cames en tête avec calage variable, 24 soupapes, injection directe… il est d’une conception ultramoderne et développe 311 chevaux, pour un couple de 38.2 mkg. Coupleux, il est très discret à bas régime, standing Cadillac oblige, mais si on le pousse dans ses retranchements le 3.6 litres sait chanter… C’est une excellente surprise !

Une boite automatique dépassée, chez Cadillac… Ça, c’était avant. Les dernières CTS disposent en effet d’une boite auto 6 rapports… Certes, elle n’est pas parfaitement au goût du jour, puisque les boites ZF 8 rapports concurrentes ont plusieurs coups d’avance, c’est le cas de le dire ! Néanmoins, ça n’a plus aucun rapport avec les vieilles boites autos d'époque ! Plus de convertisseur de couple qui patine sur des kilomètres, plus de roue libre en descente… La boite est discrète, efficace, rapide… Et peut se commander en mode séquentiel, via le levier ou les palettes au volant. Bref, ça manque un poil de répondant en conduite sportive mais c’est tout. C’est en soit un progrès immense !

Un châssis dépassé, c’est sans doute un des premiers points auquel on pense au sujet d’une 'ricaine. Quelle fut donc notre surprise lorsque notre balade sur les petites routes révéla un châssis tout à fait au goût du jour. L’étonnement passé, on en remet une louchée. Quelle précision ! Direction directe et précise, amortissement ferme avalant les pièges de notre petite route… Pour une surprise, c’est une sacrée surprise. La CTS, c’est un châssis digne d’une allemande ! D’ailleurs, notre américaine a été mise au point au Nürburgring elle aussi… Avec le même inconvénient : la suspension est assez ferme… Pour singer jusqu’au bout les allemandes, la Cadillac CTS est elle aussi disponible en transmission à 4 roues motrices AWD.

Bon, et les équipements incroyables que l’on attend d’une américaine alors ? Et bien ils sont toujours là. Pour commencer… Les portes à commande tactile. Un bouton derrière l’arrête de la porte à l’extérieur, et un interrupteur sur l’accoudoir à l’intérieur. Effet garanti. Au sol, en cas de problème une tirette « emergency exit » ! Ça n’est pas tout. Au passage de la marche arrière, l’écran multifonction couleur s’agrandit vers le haut pour afficher les images de la caméra de recul : effet (re)garanti !

En matière d’équipements toujours, une voiture US se distingue depuis toujours par deux éléments : la clim’ et la sono. La Cadillac CTS n’y fait pas exception : la clim y est (encore heureux), et elle se montre d’une puissance redoutable. De quoi attraper une bonne angine pour qui ne saurait pas la régler tellement elle est performante ! Mais le grand moment, c’est l’installation audio. Certes, on a apprécié la sonorité du 3.6 litres mais… Rah, quelle sono ! Le système Bose 5.1 Studio Surround Sound c’est quelque chose… On s’en remet un petit coup, tiens !

Comme tout le reste, la qualité de fabrication et de finition de la Cadillac CTS Coupé a beaucoup, beaucoup progressé. Les éléments sont flatteurs, fabriqués dans de beaux matériaux, et correctement fixés. Sincèrement, ça n’est pas parfait. Mais on n’a pas à avoir honte de son intérieur, comme ça pouvait être le cas dans le passé ! A noter l’existence en option d’un splendide Pack CTS Touring, comprenant sièges Recaro électriques, pédalier alu et quelques éléments de finition exclusifs.

Enfin, puisqu’on en est à parler de l’intérieur… L’habitabilité est correcte à l’arrière, pour un coupé. Ça n’est pas une voiture pour une famille nombreuse, vous vous en doutiez, mais vous ne vous disputerez pas avec vos amis si vous les faites monter à l’arrière pour vous rendre à un festival de country… A noter que les dossiers arrière sont rabattables, ce qui est assez inattendu.

En terme de budget, déception puisque la Cadillac CTS Coupé ne reproduit pas l’étonnant rapport prix/prestations que l’on trouve en général sur les voitures américaines. En fait, on se place ici en tarif entre une Mercedes Classe C Coupé et une Classe E Coupé… Mais sans la même valeur de revente ! Heureusement, il y a des importateurs de voitures américaines qui permettent de les toucher à meilleur tarif. La nôtre était mise à notre disposition par Import Trader, qui est un habitué de l’américaine à prix canon.

La Cadillac CTS Coupé, c’est un peu une révélation pour nous. Mis à part un V8, on y a trouvé tout ce qu’on aime dans un véhicule US. Avec un châssis, une direction et une boite totalement dans le coup ! Attaquer en Cadillac maintenant, c’est possible.

Texte Manu Bordonado

Photos Régis Laporte

Vidéo Manu Bordonado et Régis Laporte, musique Chris Réa

