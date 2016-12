Essai Land Rover Range Rover Vogue

Le premier Land Rover, présenté en 1948, était basé sur l'ancêtre de tous les 4x4 modernes, la Jeep MB. Avec sa carrosserie en aluminium (légèreté et absence de rouille) elle est vite devenue le symbole du 4x4 indestructible. En 1970, La marque créa un nouveau concept de 4x4 polyvalent avec le Range Rover.

Celui-ci est devenu au fil des années un 4x4 de luxe, gagnant une transmission automatique, une carrosserie 4 portes, un viscocoupleur, voire même sur la rare version Vogue LSE, un châssis allongé et une suspension pneumatique à garde au sol variable. C'est sur cette base qu'a été créé le Range Rover deuxième du nom, présenté fin 1993. Comme son ancêtre, le P38A peut être motorisé par le V8 Rover d'origine Buick, mais le diesel (auparavant VM puis Rover) est remplacé par un 6 cylindres en ligne BMW, plus agréable sur la route mais moins coupleux en tout-terrain. On voit bien ici le changement de philosophie des 4x4 modernes, qui sont plus adaptés à la route qu'au tout-terrain...

Pour l'année 2000, le 4.6 HSE a été remplaçé par la version Vogue, qui reçoit un équipement encore plus riche (GPS par exemple). Bien sur, cette finition était encore plus chère...