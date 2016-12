Essai Mercedes Benz W123 250 - 280E - 240D - 300D

Mercedes a toujours eu une belle réputation de fiabilité. Mais il est reconnu qu'une version parmi les autres se détache encore du lot, étant sans doute une des voitures les plus endurantes du monde: la W123. Derrière ce matricule bien connu des amateurs de Mercedes et qui correspond aux 4 premiers caractères du numéro de série se cache la série intermédiaire des 200-300 produite de 1976 à 1985.

Aujourd'hui, les exemplaires encore en circulation sont pour la plupart fatigués et mal entretenus, aussi est-il utile de se replacer en 1976. Cette série reprenait le style apprécié de la Classe S et les moteurs de sa devancière qui avaient été revus deux ans auparavant. Surtout, la conception héritait des programmes de recherche de la marque avec un habitacle de sécurité et des trains roulants performants. En plus de la berline, de la limousine et du coupé sans montant, la gamme recevait pour la première fois une variante break.

La gamme de moteurs était assez large, si bien qu'il y en avait pour tous les goûts. Pour les paisibles pères de famille, on avait une 200 à carburateur de 94 puis 109 chevaux, pour les gens pressés une mélodieuse 280E de 177 puis 185 chevaux, et pour les gros rouleurs toute une gamme de moteurs diesels résistants mais aux performances maintenant dépassées.

Aujourd'hui on la trouve très facilement et à prix réduits, mais attention, la légendaire fiabilité du modèle peut avoir encouragé les propriétaires à négliger son entretien...