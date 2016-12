Accueil Autoweb > Essais routiers > Mercedes_Benz > Essai Mercedes Benz SL73 AMG

Mercedes Benz SL73 AMG : Essai

La Mercedes SL est une dynastie sans mauvais élément. Prenez la série des Ford Mustang par exemple, on peut toujours trouver un élément qui colle peu à la légende. Dans la lignée SL, on ne trouve pas ça... La 300 SL originelle est immortalisée à jamais par sa technologie et ses performances, la 190 SL par sa légèreté, la 220 SL par sa grâce, la 350 SL est immortalisée à jamais par les séries américaines, quand à l'avant dernière génération, ça se passe de commentaires... Apparue au Salon de Genève en 1990, elle a été la première à emporter un bagage sécuritaire qui a depuis fait école: ABS, ADS, ASR, RNR, arceau de sécurité mobile, capote électrique, airbag... Mais surtout elle n'a jamais cessé d'évoluer, même si extérieurement elle est toujours restée fidèle à elle-même. Au niveau extérieur, on a eu droit à différents spoilers, aux phares au Xénon, aux clignotants avant cristal et arrière rouges, différentes jantes... Pendant que sous le capot, on a eu droit aux différentes évolutions des mécaniques Mercedes et à leurs dérivées AMG. Ainsi si on a commencé avec le V8 6.0 32 soupapes de 381 chevaux sur la 500 SL 6.0 AMG, on a eu droit ensuite, sur commande spéciale, à la crème des moteurs AMG: le V8 5.5 24 soupapes 354 chevaux que l'on retrouve sur une bonne partie de la gamme, et surtout un V12 48 soupapes de 7.3 litres qui développe 525 chevaux et que la SL73 AMG partage avec la Pagani C12 S. Certes la SL73, de part son poids ou sa boite automatique, n'aura jamais la même sportivité qu'une Porsche 911 GT2 par exemple, mais elle le compensait tout à fait par ses autres qualités intrinsèques... En option, il était possible de supprimer le limiteur des 250 km/h, la voiture fleurtait alors avec les 300... http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Mercedes+Benz+SL73&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Mercedes Benz SL73 AMG : Fiche technique Marque : Mercedes Benz Modèle : R129 SL73 AMG Années de production : 1999-2001 Moteur Type du moteur : 12 cylindres en V à 60° Energie : Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Alimentation Gestion intégrale Suralimentation - Distribution 2 doubles arbres à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 91.5 x 92.4 mm Cylindrée 7291 cc Compression 10.5 Puissance 525 ch à 5550 tr/min Couple 76.5 mkg à 4000 tr/min Transmission Boite de vitesses Auto 5 rapports Puissance fiscale Non comm. Transmission Propulsion Antipatinage Serie ESP Serie Châssis Direction A billes, assistée Cx - Suspension avant Triangles superposés Suspension arrière Multibras Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ventilés ABS Serie Pneu avant 245/40 ZR18 Pneu arrière 275/35 ZR18 Dimensions Longueur 450 cm Largeur 181 cm Hauteur 128 cm Coffre 260 litres Poids 2050 kg Performances Poids/Puissance 3.90 Vitesse maxi (km/h) 250 (bridée) 0 à 100 km/h 4.8 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA - 1000 mètres DA 22.8 Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive - Consommation moyenne - Réservoir 80 litres Autonomie autoroute - km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags 2 Climatisation Série Prix de base Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Mercedes Benz SL73 AMG Crédit pas cher pour votre Mercedes Benz SL73 AMG Donnez votre avis ici

Mercedes Benz

