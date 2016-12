Essai Mercedes Benz A170 CDI Family Elegance

Librairie Mercedes Benz

Mercedes Benz A170 CDI Family Elegance : Essai

Environ 110 ans après sa fondation, la marque Mercedes-Benz a décidé de fabriquer des voitures plus petites et plus accessibles que ce qu'elle a fait jusqu'ici, pour augmenter sa diffusion. Le résultat fût la Mercedes Classe A.

L'idée de produire une auto plus compacte n'était pas nouvelle, puisque tous les constructeurs l'ont fait de manière assez récurrente. Chez Mercedes, cela s'était déjà produit en 1982 avec la 190. Mais cette fois, les allemands étaient prêts à oublier toutes les traditions de la maison : ligne monocorps, traction avant, petites motorisations et… tenue de route à perfectionner !

Car on devinait dès le départ que cette auto presque aussi haute que large n'offrait pas une stabilité idéale. Peu de temps après sa présentation, le test de l'élan devint célèbre pour avoir mis en échec la petite Mercedes. La marque, piquée au vif, pris alors le taureau par les cornes : roues majorées, suspension sport et ESP pour tout le monde !

Ainsi a enfin débuté la commercialisation de la petite Classe A. Une fois passés sa compacité, sa maniabilité et son côté fashion, il fallait bien se rendre à l'évidence : la qualité des matériaux fait plus penser à Smart qu'à Mercedes, le confort a été sacrifié à l'époque du test de l'élan, et l'habitabilité arrière est sans grand rapport avec ce que propose d'ordinaire un monospace. C'est ainsi qu'apparût lors du restylage de mi-carrière une variante Family de la Classe A. Celle-ci de distinguait du modèle original par son empattement allongé au bénéfice des places arrière. Ce dernier apportait du même coup une meilleure stabilité et il fût du coup possible d'adoucir les réglages de suspension. Le tout avec des matériaux de meilleure qualité que dans la première série de Classe A : cette version était devenue plus adulte !

Sous le capot, notre Mercedes A170 CDI Family peut compter sur un moteur développé rien que pour elle : un 4 cylindres suralimenté de 1.7 litre à 16 soupapes et alimenté par une injection à rampe commune de première génération. Il délivre ici une puissance de 95 chevaux et un couple de 18.4 mkg disponible de 1600 à 3600 tr/min. Certes, ces valeurs peuvent paraître un peu faibles aux vues des moteurs actuels, mais il faut garder à l'esprit que la W168 reste assez légère. La A170 CDI offre donc des accélérations correctes ainsi qu'une bonne vitesse de pointe en échange d'une consommation limitée.

Si la Mercedes A170 CDI Family a bien une qualité, c'est son plaisir de conduite. Certes, son insonorisation laisse à désirer et la suspension semble avec avoir été un peu trop assouplie, mais cela ne l'empêche pas de prendre peu de roulis en virage. De plus, sa direction précise et parfaitement calibrée fait honneur à la marque. C'est un plaisir de se faufiler à son volant, d'autant que la visibilité est bonne et le braquage excellent. La motricité est perfectible, mais la tenue de route est dans son ensemble vraiment saine. La commande de la boite de vitesses est précise et offre un débattement court. Sa douceur et sa rapidité sont typées Mercedes (comprenez perfectibles) mais on note un progrès par rapport à ce que la marque a l'habitude de nous offrir.

Depuis l'apparition de la seconde génération de Mercedes Classe A (la W169), notre W168 a pris un sacré coup de vieux. Sa ligne est moins adroite, elle parait encore plus étroite qu'à sa sortie, tandis que ses roues paraissent petites. Tout le contraire des berlines de la marque, qui généralement vieillissent très bien. La finition extérieure de notre version Elegance est en tout cas impeccable : peinture intégrale, touches de chromes et jantes aluminium sont de la partie. Notre version d'essai disposait de l'aide au stationnement avant et arrière.

Malgré le niveau de finition Elegance (le plus élevé), l'instrumentation est réduite au minimum : on peut fermer les yeux sur l'absence d'ordinateur de bord mais pas sur un thermomètre de liquide de refroidissement. Les occupants apprécieront les 4 vitres électriques à commandes séquentielles ou la condamnation des portes en roulant, beaucoup moins l'étroitesse de l'habitacle qui exclut tout déplacement à 5 personnes. Dommage, car la place pour les jambes à l'arrière est vraiment importante. Les rangements sont omniprésents et de bonne contenance, mais on en aurait bien troqué un ou deux contre un volant réglable en profondeur et pas seulement en hauteur comme c'est le cas. Petit détail : le klaxon est flatteur et digne du prestige de la marque.

La clef intègre une télécommande dont la portée est supérieure à la moyenne. Ouvrir la porte intrigue : en raison du double plancher cher à Mercedes-Benz, l'épaisseur du seuil est importante et sa hauteur s'apparente à celle d'un SUV. L'intérieur cuir gris souris de notre modèle d'essai est flatteur, tout comme les boiseries appliquées sur les portes et la console centrale. Les sièges avant sont très agréables. Cela se gâte un peu une fois sur l'un des sièges arrière, assez étroits. De plus, les interrupteurs sont durs, les plastiques aussi et ils grincent si l'on appuie un peu fort dessus. A noter le frein de parking, commandé par un levier entre les sièges avant, et non par une petite pédale sous le tableau de bord comme c'est la tradition chez Mercedes.

Indéniablement, la Mercedes A170 CDI Family est une très bonne petite voiture. Cependant, devant sa finition indigne de la marque, sa ligne particulière et une somme d'éléments qui ne respectent pas la tradition Mercedes, on se demande pourquoi elle n'a pas été vendue sous la marque Smart. Car la vraie Forfour, ça aurait dû être elle !

