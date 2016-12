Essai Mercedes Benz C63 AMG

Librairie Mercedes Benz

Mercedes Benz C63 AMG : Essai

La maison Mercedes-Benz est une respectable compagnie qui fabrique de non moins respectables automobiles. Enfin… Le plus souvent. Il arrive qu'une poignée d'ingénieurs échappe à la surveillance générale et produise un cocktail détonnant. Une C63 AMG par exemple.

La course à la puissance des berlines allemandes semble donc être sans fin, chaque constructeur s'y prenant à sa manière pour parvenir à séduire la clientèle. Chez Mercedes par exemple, il parait que rien ne remplace les centimètres cube. Une règle que les doux dingues d'AMG ont appliquée à la lettre : pour motoriser une berline familiale comme la Classe C, ils n'ont rien trouvé d'autre qu'un moteur de 6.2 litres…

Car pour la première fois, les ingénieurs motoristes d'AMG n'ont pas eu à repartir d'un moteur Mercedes existant : le point de départ a été la feuille blanche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos allemands ont été inspirés ! En l'absence de toute suralimentation, tout a été conçu pour que les hauts régimes puissent être atteints. Mais là, rapporté à la cylindrée disponible, cela donne des chiffres d'un autre monde pour une berline de ce gabarit : 457 chevaux à 6800 tr/min et plus de 60 mkg à un régime de 5000 tr/min. Un régime qui pourrait être qualifié d'élevé mais qui en réalité donne juste une indication sur le caractère de ce formidable moteur.

Ce 6.2 litres propulse avec une facilité déconcertante la SL63 AMG et même un gros bébé comme le ML63 AMG. Dans une C, il ne pouvait que briller. Et même si pour l'occasion il a été un peu dégonflé, la caisse plus petite fait le reste et offre des performances équivalentes à celles de la reine SL . Il suffit d'environ 5 secondes pour le 0 à 100 km/h, 13.2 secondes pour passer les 400m et seulement 23.4'' pour le kilomètre départ arrêté ! Ce sont les reprises qui bluffent le plus : le 80 à 120 est parcouru en… 2.6 secondes !! De quoi rendre fou un gendarme en « Soubarou », les 250 km/h syndicaux étant, bien entendu, respectés. Mieux, en échange d'un chèque de 3300 euros, la vitesse maximale passe à 280 km/h. Une option un peu mesquine quand on connaît le prix de la bête.

Dans la pratique, ce sont les reprises qui offrent le plus de sensations. Si vous voulez repartir sur un filet de gaz, appuyez avec soin sur l'accélérateur car il est très chatouilleux ! Sinon, une nouvelle partie de flipper commence et vous serez propulsé aussi vite que la balle : ça pousse fort et tout le temps, sans mollir jusqu'à la bride des 250, qui n'auront jamais été atteints aussi facilement en ce qui nous concerne. La brutalité de la voiture n'est jamais bien loin ! Le 6.2 n'a aucune peine à emmener la Classe C, et la boite automatique à 7 rapports est une alliée parfaite. Oubliez les idées reçues sur les boites automatiques : la bien nommée Speedshift est parfaitement à sa place ici.

Il y a un autre élément qui participe à 200% à l'ambiance de cette AMG : la sonorité. De ce côté-là, les ingénieurs allemands ont eu la permission de minuit ! Jamais une Mercedes ne nous avait fait vibrer à ce point : au démarrage et à chaque accélération, l'environnement se drape d'un grondement sourd très typé US. Les passants se retournent et cherchent des yeux le bolide américain, sans succès. La vidéo ci-dessous permet de vous faire une idée de la bande-son et de la réactivité du bouilleur :

La tenue de route est comme on l'attend : elle est presque parfaite. Pourquoi presque ? Parce que la voiture est sur des rails (même à 250 !), parce que la direction est très directe mais qu'on en prend vite l'habitude, parce que le grip est excellent… Mais pour autant, la C63 AMG n'est jamais ennuyeuse car il suffit de la provoquer pour qu'elle réagisse en conséquence, acceptant à la demande de survirer avec l'art et la manière. C'est tellement plus ludique qu'une voiture trop sérieuse et trop parfaite… C'est un vrai jouet à utiliser. Un jouet pour adulte responsable bien entendu, vu les vitesses atteintes. Merci au passage à l'ESP à 3 modes de fonctionnement et au véritable différentiel autobloquant (option incluse dans le Pack Performance), là où se contentent d'un ersatz électronique. Notre seul reproche portera sur la direction, que nous avons trouvée un peu trop légère à notre goût et un poil floue autour du point 0.

A l'intérieur de la C63 AMG, c'est très sport également. Les sièges sport à dossier intégrant les appuis-tête sont aussi efficaces qu'esthétiques. Cependant, ils restent fermes comme dans toute voiture allemande et il ne faudra pas compter sur eux pour rendre plus doux les passages à basse vitesse sur des chaussées déformées. L'instrumentation est pour sa part réduite au strict minimum : vitesse, régime moteur, niveau de carburant et température d'eau ! Un grand écran au centre du tachymètre permet de faire défiler pas mal d'informations, mais… il faut prendre du temps pour chercher ! L'habillage bois de la console centrale est réussi, mais nous sommes nettement moins fans du plastique granuleux qui recouvre le haut du tableau de bord et que l'on croirait issu d'une marque beaucoup plus low-cost que Mercedes-Benz. C'est très bien assemblé et cela parait résistant, mais ce n'est ni joli à regarder, ni agréable au contact. Côté volume à bord, il n'y a pas vraiment plus de place dans cette Classe C que dans les précédentes. Mais la nouveauté, c'est que les sièges avant intégraux ôtent toute visibilité aux pauvres passagers arrière... En passant, "ils" ont confisqué les poches aumonières que l'on aurait souhaité y trouver, ce qui est aussi mesquin que peu pratique...

Le volant et les sièges étant réglables dans tous les sens, ont ne peut que trouver une bonne position de conduite. Le volant optionnel Performance AMG (cuir Nappa et Alcantara) offre de plus un excellent grip et dispose de palettes commandant la boite Speedshift. Toutefois, nous aurions préféré des palettes plus grandes et surtout fixes, plutôt que solidaires du volant car cela aurait évité de les chercher régulièrement en courbe. C'est toujours mieux que d'utiliser le levier en mode manuel : il faut curieusement pousser à droite pour monter les rapports et tirer à gauche pour les descendre !

Une fois n'est pas coutume, il faut bien reconnaître que cette Mercedes est très bien équipée : répondent présent à l'appel le démarrage sans clef Keyless-Go, le système de navigation à commande vocale Comand APS avec disque dur et lecteur DVD, l'aide au stationnement PTS, l'éclairage Intelligent Light System, la sellerie cuir Nappa et les sièges avant électriques, les 3 rétroviseurs photochrome, le toit ouvrant électrique en verre et bien entendu une sono à la hauteur de la voiture et capable de faire pâlir tout amateur de tuning qui se respecte.

Extérieurement, et même si tout est affaire de goût, le moins que l'on puisse dire est que la Mercedes C63 AMG a une vraie gueule et ne laisse planer aucun doute sur ses intentions. Il n'y a pas de faute de goût, et même si ce n'est pas forcément discret… Il n'y a rien à jeter ! Capot à double bossage façon 300 SL de la grande époque, jantes 18 pouces chaussées de rouleaux en 235/40 à l'avant et en 255/35 à l'arrière, des disques perforés et percés par des étriers badgés « AMG » sans oublier les classiques : les 4 sorties d'échappement, les spoilers, becquet de coffre, bas de caisse et autres extracteurs d'air : tout y est !

C'est l'heure de rendre les clefs. A grand regret car nous sommes sous le charme depuis un moment. Combien pour la garder ? Et bien… Une somme rondelette. En fait… Environ 14.000 euro de plus que ses trois rivales : la M3, la CTS-V et l'IS-F. Mais à priori, dans cette gamme de prix, le choix du client n'est pas vraiment déterminé par le tarif affiché. Mercedes-Benz l'a compris il y a bien longtemps !

Envoutante. Vraiment. La Mercedes C63 AMG, avec son couple de camion (au sens propre du terme) et sa voix d'outre-tombe, nous a fait tout oublier. C'est une voiture qui résume à elle seule ce que peut être le plaisir de conduire…

Réagissez sur le forum