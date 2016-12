Essai Mercedes Benz SLK350

Le temps passe vite, et nous voilà à la troisième génération de Mercedes SLK. Nous avons réussi à essayer la version la plus rare : l’Edition One. En 1996, Mercedes relançait l’idée d’un petit roadster à toit rigide et c’était le hold-up : pas facile de vendre un autre roadster que le SLK ! La concurrence en aura tiré les leçons, et ce n’est rien de dire que nombre de cabriolets sont de nos jours à toit rigide !

Difficile de porter un jugement esthétique sur une voiture, car tout le monde a son avis sur la question. Néanmoins, nous n’étions pas fans de l’avant de l’ancienne SLK et de son gros nez façon SLR. Nous préférons celle-ci, assez directement inspirée de la SLS. L’ensemble de la voiture respire le dynamisme, notamment avec le pack AMG qui équipait la nôtre. Ce nouveau roadster plait, il n’y a aucun doute là-dessus ! Il n’y a qu’à voir les réactions des passants qui découvraient la nôtre, sur le port de Puerto Banús à Marbella, pour s’en convaincre.

Mercedes évoque une filiation avec la 190 SL. Nous n’avons pas vraiment vu de lien esthétique à part la calandre, mais elle en adopte la philosophie. C’est toujours le roadster le moins cher de la marque et le seul disponible en 4 cylindres. Ici, deux moteurs 1.8 turbo sont au programme. Exit le compresseur donc, remplacé par un turbo accompagné de l’injection directe : 194 chevaux pour la SLK200 et 204 pour la SLK250. Un diesel sera également disponible fin 2011, pour la première fois sur un roadster Mercedes.

Pour les mélomanes en mal de sensations, la gamme propose toujours un V6 de 3.5 litres, mais il s'agit d'un tout nouveau moteur, ouvert à 60° et converti à l’injection directe CGI. Avec 306 chevaux et un couple de 37.8 mkg disponible à 3500 tr/min, il sait faire parler la poudre. D’autant qu’il est secondé par la toujours bien avisée boite automatique 7G-Tronic. Vous savez, cette boite capable de sauter des vitesses et qui dispose de… 2 rapports de marche arrière ! Cette boite équipera désormais toutes les SLK350, la boite manuelle faisant ses adieux en raison de son insuccès sur la précédente version.

Le symbole de toute Mercedes SLK reste bien entendu son toit rigide, capable de se replier en 2 parties dans le coffre. La nouvelle mouture reste bien entendu fidèle à ce système. Le bouton est planqué sous un élégant couvercle et permet désormais de couvrir ou découvrir la belle en roulant jusqu'à... 7 km/h. C'est encore peu, mais ça permet de s'en servir plus facilement dans un embouteillage. Notre Edition One disposait d’un toit transparent (foncé), mais les SLK pourront aussi disposer à partir de 2012 d’un toit vitré dont il sera possible de faire varier l’opacité via un interrupteur. Une option à un tarif qui n'a rien d'amical, soit dit en passant.

Clef, moteur. Ca ronronne joliment. Comme toutes les SLK avant elle, notre SLK350 Edition One dispose d’une sonorité très travaillée. Et pour mieux en profiter on range le toit tout de suite, même s’il ne fait pas chaud de si bon matin : la climatisation automatique sera là pour que l’on n’ait pas froid. Elle sera parfaitement secondée par les sièges chauffant et l’Airscarf, une écharpe d’air virtuelle constituée d’une bouche d’air chaud soufflant astucieusement dans la nuque ! La protection au vent est excellente, et nous n’aurons pas besoin de remettre le toit tout au long de cet essai.

On se sent bien dans cette SLK350 Edition One. Les commandes tombent bien en main, les sièges sont comme de tradition excellents, même si on a réussi à trouver quelques défauts… Le premier, c’est que la position de conduite est parfaite à ceci près que le réglage du siège ne permet pas de l’abaisser assez. Le second, c’est que la finition est impeccable à l’exception de l’application façon alu de la console centrale, en fait une pièce de plastique dont les bords sont un peu coupants. Notre Mercedes SLK est une série limitée Edition One, qui salue l’arrivée de ce nouveau modèle. C'est une rareté : seulement 25 exemplaires pour la France ! Elle se distingue par son raffinement et son niveau d’équipement, subtil alliance d’éléments AMG normalement optionnels et d’éléments de personnalisation Designo.

Bien évidemment, l’équipement de notre Edition One était au-dessus de tout soupçon. Et c’est tout de même heureux, vu le prix auquel sont proposés ces rares exemplaires. Outre les différents équipements que l’on est en droit d’attendre à ce niveau, notons le système d’Infodivertissement avec fonction Bluetooth Audio. Il incorpore désormais un navigateur Internet utilisant l’abonnement de votre téléphone portable. Prévoyez vos lunettes pour voir de près car c’est écrit petit ! Et dans la mesure où la fonction est verrouillée en roulant, même pour le passager, il est finalement plus pratique de faire sa recherche Internet directement depuis son téléphone… On aura spécialement apprécié en revanche la fonction de lecture des panneaux de limitation de vitesse, vraiment pratique et impossible à prendre en défaut.

De toute façon, un roadster de plus de 300 chevaux c’est fait pour rouler, et la Mercedes SLK350 le fait spécialement bien. Bien entendu, on ne la choisit pas pour son confort sur les petites irrégularités car équipée avec ces grosses roues AMG, elle vous fera profiter de la moindre petite régularité. Mais… On ne la choisira pas non plus pour son amortissement sur routes dégradées : suffisant en conduite usuelle, il ne freine pas assez les mouvements de caisse dès que l’on hausse le ton. Dans ces conditions, la caisse peut parfois grincer un peu. Toit en place ou non, puisque nous avons essayé les deux.

Et c’est dommage, car notre SLK350 offre de bonnes raisons de hausser le ton, justement. Le moteur est rageur, il en redemande, la sonorité est fantastique et la boite auto n’est pas mal non plus. Quelle santé ! Quel plaisir !! Allez, on s’en remet une louchée ! Le freinage suit sans souci, malgré une petite odeur après avoir un peu insisté. C’est pas grave, on en remet une louchée. Promis c’est la dernière. En sortant la grosse attaque, le mode Sport de la boite auto devient parfois hésitant, mais le mode Manuel, qui se commande via de (trop) petites palettes au volant, est parfait. Le freinage tient toujours bon. Allez, on s’en remet encore une dernière… Pour la route !

Bien entendu, ça n’est pas dans ces conditions que vous allez protéger l’environnement : essence, pneus, freins, on n’économise rien mais… Que c’est bon ! A ce rythme, la consommation dépasse bien évidemment les 17 litres au 100. Mais en conduite courante, la boite 7G-Tronic et le couple aidant, la SLK350 est capable d’infiniment moins. D’autant qu’elle est équipée d’un Stop/Start Eco qui coupe le moteur à chaque arrêt, une fois que l’on a activé la touche Eco au tableau de bord.

Chez Mercedes, on ne parle pas budget à la légère ! Pas même sur notre monture du jour : Cette rare (25 exemplaires chez nous) Mercedes SLK350 Edition One s’affiche à plus de 70.000 euros ! Une « simple » SLK350 sera bien moins coûteuse certes, tandis qu’une SLK200 débute à pratiquement 45.000 euros. Pas de cadeau donc, d'autant plus que les options ne sont pas bradées, même si on note un progrès en équipement par rapport à la précédente SLK.

Agressive par sa ligne, la nouvelle Mercedes SLK l’est également par ses motorisations, à commencer par le 350 qui nous a emballés. De quoi passer sur 2-3 détails mineurs qui ne l’empêcheront pas de faire une belle carrière.

Texte & photos: Manu Bordonado

Vidéo: Manu Bordonado & Pascal Gourbeyre

