Essai Mercedes Benz R350 CDI 4matic

Mercedes Benz R350 CDI 4matic : Essai

Après un début de carrière en demi-teinte, le Mercedes Classe R s’est vu relooker dans le style des Mercedes les plus récentes. Retour à bord de ce grand voyageur…

A l’âge d’or des monospaces il y a quelques années, Mercedes avait emboité le pas à Renault et développé une gamme complète de véhicules : les Classes A, B, R et V… On ne présente plus les Classe A et Classe B, qui font largement partie de notre PAF (paysage automobile français). Le Classe V n’a jamais percé, faute à un look peu sexy et à ses origines d’utilitaire (le Vito). Un rapide sondage auprès du grand public suffit à démontrer que le Classe R reste inconnu du public : « Mais c’est quoi un Classe R ? ».

Alors un Classe R, c’est un monospace haut de gamme, fini comme une Mercedes-Benz peut l’être, avec une noble motorisation (ici un 350 CDI) et, souvent, la transmission intégrale 4Matic. Le véhicule est disponible en 5, 6 et 7 places, et même avec deux longueurs d’empattement !

Esthétiquement, le look du Classe R a bien changé. Pourtant, peu de choses ont été changées : les optiques avant et arrière, les boucliers et c’est tout ! Mais il n’a plus du tout la même allure et il séduit désormais plus de monde, comme notre essai nous l’a montré.

A l’intérieur, rien n’a changé ou presque. Presque, parce que le système d’Infodivertissement Comand s’est modernisé et équipé d’une connexion USB/iPod. C’est bien, mais on aurait également voulu y retrouver la fonction Bluetooth Audio déjà vue sur d’autres modèles (Classe C, CLS, SLK…). La finition est digne de ce que l’on attend d’une Mercedes. En prime, notre intérieur cuir/alcantara était superbe. Tout cela est propre, net, sans bavure et prévu pour durer TRES longtemps. Dans ce monde de perfection, le toit ouvrant grinçait parfois sur route déformée. C’est le seul défaut constaté…

La position mi-haute, façon monospace ou 4x4, est très agréable. En revanche, on ne peut que se montrer déçu par l’espace à bord : le plancher est plus haut qu’à l’ordinaire, le pavillon plus bas… Du coup, même si la voiture est large, on n’a pas la sensation de place que l’on peut avoir dans un Espace ou équivalent. Et encore, nous disposions du toit ouvrant panoramique qui donne une nette impression de place. On n’ose pas imaginer sans toit ouvrant et avec une version 7 places dont tous les sièges seraient occupés. De même, on ne retrouve pas ce qui fait le charme des monospaces : trappes, tiroirs sous les sièges, tablettes aviation, prise 220 V… Enfin et pour en terminer avec les critiques : le seul de chargement est haut. En réalité, le Classe R est développé sur la plate-forme du Classe M, tout simplement. Ce qui explique aussi l’habitabilité inférieure aux autres monospaces.

Le Classe R reprend également les motorisations du Classe M. Et là… Aucun autre monospace ne peut rivaliser : on le choix entre les R350, R500, R300 CDI et R350 CDI. A une époque, il y avait même un R63 AMG ! Le bon choix de la gamme est bien entendu le R350 CDI.

Le R350 CDI, c’est un V6 diesel de 3 litres offrant tout le nécessaire à une conduite agréable : 265 chevaux et un couple de 63.3 mkg à 1600 tr/min… Ça ira ? Boite 7G-Tronic imposée bien sûr. Avec une telle santé, on comprend mieux l’intérêt des 4 roues motrices ! Les accélérations n’ont l’air de rien mais sont fort vigoureuses, tandis que les reprises le sont autant si la boite auto a été placée sur Sport : sinon, elle reste douce mais parfois lente. Le véhicule atteint… 230 km/h ! Ça commence à faire pour un monospace diesel, non ? On vous l’a dit : sans concurrence.

Si les remises en vitesse se font sans effort, n’allez pas croire que le R350 CDI soit un grand sportif. D’une part, il est handicapé par son poids. D’ailleurs… Il parait moins puissant que ce qu’il est. D’autre part, l’amortissement est réglé dans le sens du confort et pas de l’attaque. Ça passe sur les grands axes, mais plus du tout sur petite route où les mouvements de caisse sont vraiment importants.

Compensation immédiate : le véhicule est vraiment confortable, et ce malgré les énormes galettes en 265/45 YR20 (!!!) de notre version d’essai. Le confort est également auditif, avec une excellente insonorisation. Le V6 diesel se fait tout juste entendre en accélération, et complètement oublier en vitesse de croisière, même à plus de 200 km/h. Il n’y a pas non plus de bruit de vent. Enfin, pas avant 160 km/h. Et comme les sièges sont extrêmement confortables, on peut avaler les centaines de kilomètres en Classe R sans s’en apercevoir, comme de coutume.

Pour une fois, on ne va pas vous raconter qu’une Mercedes est plus chère qu’une autre auto. Pourtant, nous sommes déjà à 60.000 euro sans option ! Mais il n’existe pas de véhicule directement concurrent. A la limite, la BMW 530xd GT ? Elle est à peu près aussi décalée que le R350 CDI… Et on la croise du reste aussi rarement.

Le Mercedes Classe R n’a ni les aptitudes d’un SUV, ni l’habitabilité d’un monospace. Mais il sait avaler les kilomètres comme personne. Et à bonne allure… Même si, à ce prix, la clientèle visée semble privilégier d’autres modèles.

Texte & photos: Manu Bordonado

