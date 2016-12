Essai Mercedes Benz C220 CDI et C250 CDI Coupé

Ça bouge au pays des coupés Mercedes. Après la disparition des Classes CLK et CLC et l’arrivée du coupé Classe E, voici maintenant le coupé Classe C. Dans l’attente d’un coupé compact qui arrivera sous le nom de Classe A…

Petit retour en arrière. Il y a presque 15 ans, le coupé Classe E était remplacé par le coupé Classe CLK qui reprenait le look de la E mais le châssis de la C. La C, pendant ce temps, se déclinait en coupé raccourci baptisé Coupé Sport, ensuite renommé CLC. Vous suivez ? C’est un peu compliqué, aussi Mercedes a cherché à simplifier. La CLK passe donc à la trappe, remplacée par une Classe E Coupé basée néanmoins toujours... sur la Classe C. Et voici maintenant une Classe C Coupé développé exactement sur la même base. Pas sûr que la marque ait simplifiée la situation, finalement ! Oublions la technique, dans la pratique tout devient simple : le coupé E se destine à la clientèle traditionnelle des coupés de la marque, tandis que le coupé C, plus jeune, plus petit, plus vif, se destine à la fois aux propriétaires de Coupé Sport, de CLC, mais surtout de BMW Série 3 Coupé !

La ligne de la Mercedes Classe C troisième du nom (la W204) est une indéniable réussite. La restylage du printemps 2011 lui va également comme un gant. Mais alors, en coupé… Garde au sol réduite, capot allongé, pare-brise incliné, toit abaissé, fond des phares foncés… Nous sommes fans. Vraiment. Il n’y a rien à jeter, d’autant plus que le look se calque sur les versions Avantgarde de la berline, notamment sa calandre à 2 grosses lames intégrant la grosse étoile. Pour aller jusqu’au bout, autant même opter pour le Pack Sport AMG, une option à prix raisonnable (il faut le souligner) qui apportera la touche finale. J’arrête là, vous aurez compris que j’ai craqué…

L’intérieur reprend bien entendu les grandes lignes de la berline W204 mais y apporte sa touche personnelle : les sièges sont issus de la Classe E Coupé, et on note également quelques applications et décorations spécifiques auxquelles les berlines n’ont pas droit. Bien entendu, chez Mercedes vous pourrez vous concocter un intérieur personnalisé via le catalogue des options.

La Mercedes Classe C Coupé dispose d’origine du châssis « Agility Control » : belle promesse ! En option, un châssis sport peut également être choisi. De quoi se faire plaisir avec les motorisations ! Au programme, Stuttgart propose deux 1.8 turbo (C180, 156 chevaux et C250, 204 chevaux), un nouveau 3.5 V6 (C350, 306 chevaux) et bien entendu le délirant 6.2 V8 (C63 AMG, 457 chevaux, ou même… 487 en option !). L’offre diesel se compose du 2.1 litres disponible avec un turbo (C220 CDI, 170 chevaux) ou même deux (C250 CDI, 204 chevaux). Pas de trace de C300 CDI, car ce 6 cylindres sera malheureusement réservé à la berline…

Pour notre essai du jour, Mercedes France a été timide et ne nous a préparé que des 4 cylindres diesel, sic… Bon tant pis, on commence par la C220 CDI à boite automatique 7G-Tronic. Et bien… Ce n’est pas mal du tout ! Doit-on présenter la 7G-Tronic ? Première boite automatique à avoir eu plus de 6 rapports, elle reste encore aujourd’hui une des meilleures boites auto, notamment dans la variante améliorée qui équipe désormais les Classe C. De quoi seconder parfaitement le moteur 220 CDI. Et lui, c’est la réelle bonne surprise de cet essai.

Mine de rien, la C220 CDI développe quelques 170 chevaux pour un couple de 40.8 mkg. C’est vrai que ça n’est pas négligeable. Et à l’usage, cela suffit même très largement pour se faire plaisir en roulant vite. Et même assez vite, puisque la 7G-Tronic est vraiment réactive ! Sur les célèbres routes du rallye de la Sainte Baume, notre coupé diesel-boite-auto a été bien au-delà de nos espérances, avec du souffle quoi qu’il arrive, à défaut d’une sonorité flatteuse.

Que peut offrir de plus la C250 CDI, du coup ? Finalement pas grand-chose. Celle-ci était, chose rare, équipée de la boite manuelle 6 rapports. Les rapports sont forcément moins serrés que sur la 7G-Tronic. Et puis il faut faire attention à être au bon régime car la plage d’utilisation n’est pas large sur ces diesel modernes. On a vite fait d’être trop bas, voire même de caler ! Bref, le 250 CDI (204 chevaux et 51 mkg tout de même) pousse fort mais n’apporte pas plus de sensations que le 220 CDI. Et même si la boite manuelle a bien progressé par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années, la boite auto remporte le match. Comme toujours chez Mercedes…

Les routes choisies pour cet essai par Mercedes France (pas si timide finalement) étaient spécialement bien choisies. Hervé, on t’aime tu sais ! Car cet itinéraire 100% plaisir a largement permis de démontrer que la tenue de route de la Classe C Coupé fait honneur à la marque. C’est confortable, un poil souple. Mais dans le même temps, la direction est très précise, le roulis maitrisé, la motricité impeccable et… la caisse ne pompe pas. Une excellente tenue de route mais qui se solde en général par un confort relatif. Pas dans la Classe C Coupé. C'est parfait.

Parlons tarifs. La Mercedes Classe C Coupé est à la fois chère et pas chère. Chère dans l’absolu puisque pour avoir une motorisation sympa et quelques équipements qui plaisent il faudra comme toujours débourser une somme certaine. Pas chère en revanche car d’une part le surcoût par rapport à la berline est faible, et d’autre part car la concurrence Premium n’est surtout pas moins chère ! Or ceux qui roulent en Mercedes le savent : ce sont des voitures économiques à entretenir.

La Mercedes Classe C Coupé nous a clairement tapé dans l’œil. Et surtout, elle ne nous a jamais déçu à l’usage, bien au contraire. Même avec de simples 4 cylindres diesel, finalement très largement suffisants.

