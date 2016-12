Accueil Autoweb > Essais routiers > Mercedes_Benz > Essai Mercedes Benz B200 CDI

Mercedes Benz B200 CDI : Essai La Classe B revient dans le segment des monospaces compacts premium ou compact sports tourers comme Mercedes les appelle. La concurrence n’y est pas très nombreuse mais la B n’en est pas moins soignée. Mercedes a veillé à ne pas déstabiliser une clientèle typiquement conservatrice à la recherche de valeurs sûres. Voilà sans doute pourquoi la nouvelle génération de Classe B ressemble à s’y méprendre à l’ancienne. Hormis l’antenne radio intégrée dans le toit, un béquet arrière plus prononcé, des plis de caisse latéraux plus complexes et des retouches sommaires sur la face avant, il n’y a pas de quoi crier au génie artistique. La Classe B préfère des modifications quantifiables. Posée sur un empattement écourté de 9 mm, elle s’est allongée de 86 mm au total. L’espace gagné sur les porte-à-faux n’a pas profité au coffre qui passe de 544 à 486 litres, mais plutôt aux places arrière qui bénéficient de 12 mm de plus au niveau des jambes. A l’avant comme à l’arrière, l’habitabilité satisfera tous les passagers. De plus, la qualité de finition générale connait une nette progression par rapport à la précédente génération. Il en résulte que la Classe B est un monospace compact où il fait bon vivre. L’offre moteur est à la fois simple et complète avec un label BlueEfficiency accordé à toute la gamme. Le bloc essence quatre cylindres 1600 se décline en 122 et 156 ch sous les appellations respectives B180 et B200. De la même façon, le quatre cylindres 1800 diesel développera 109 ch (B180 CDI) ou 136 ch (B200 CDI). Notre essai a porté sur cette dernière motorisation, accouplée à la boite manuelle à six rapports. Une boite à double embrayage 7G-DCT sera commercialisée en février 2012 avec n’importe quel moteur pour près de 2000 €. L’atout majeur des diesel se découvre immédiatement : le couple maximum de plus de 30 mkg délivré par le 200 CDI est atteint dès 1600 tr/min et jusqu’à 3000 tr/min. L’accélération et les reprises qu’il procure compensent largement la masse à vide d’une tonne et demi tout en favorisant les consommations. Celles-ci sont annoncées officiellement à 4,4 - 4,6 L/100 km en cycle mixte et ne devront être majorées que d’1,5 L/100 km en pratique pour correspondre à une utilisation réelle. Le mérite en revient en partie au système Stop/Start Eco de série. Extrêmement discret du point de vue des vibrations, il lui arrive néanmoins de connaitre quelques ratés lors d’un arrêt trop bref. Côté châssis, la Classe B s’agrippe fermement à la route et donne le sentiment d’être bien équilibrée malgré un léger roulis du train arrière dans les virages en enfilades. La suspension très dure de la précédente génération a été assouplie pour soulager les vertèbres des occupants mais les imperfections de la route remontent encore beaucoup dans l’habitacle. La direction précise ainsi que les nombreux systèmes de Mercedes rendent cette Classe B sécurisante. La boite de vitesses manuelle offre un guidage précis avec un verrouillage ferme. Son seul défaut vient de la marche arrière au fonctionnement peu intuitif qui demandera de soulever le levier pour pouvoir s’enclencher. Une Mercedes n’en serait pas une sans un catalogue d’équipements, de packs et d’option dépassant les 10 kg. La Classe B ne fait pas exception à la règle et les clients pourront s’en donner à cœur joie dans la personnalisation de leur monospace compact.En revanche, pas question ici de demander un toit noir ou une double bande blanche sur le capot.Les huit options et les six packs, à associer aux quatre motorisations et aux quatre niveaux de finition, intègrent principalement des équipements utiles allant du technologique (phares bi-xénon, système de navigation, …) au modulaire (banquette coulissante par exemple) en passant par le confort (toit ouvrant électrique). Les combinaisons sont donc nombreuses pour satisfaire tous les besoins mais les tarifs viendront sanctionner le moindre ajout. Comme toujours chez Mercedes, les prix d’accroches sont alléchants. Toutefois il faudra compter 5 à 10 000 € de plus pour avoir une voiture allemande Premium digne de ce nom. En effet, il serait bête d’acheter l’étoile à trois branches uniquement pour frimer et sans profiter de tout ce qui la différencie des autres. Texte: Renaud Lacroix

Mercedes Benz B200 CDI : Fiche technique Marque : Mercedes Benz Modèle : W246 B200 CDI Années de production : 2012- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Diesel Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Rampe commune Suralimentation Turbocompresseur + intercooler Distribution Double arbre à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course - mm Cylindrée 1796 cc Compression - Puissance 136 ch à 3600 tr/min Couple 30.6 mkg à 1600 tr/min Transmission Boite de vitesses 6 rapports Puissance fiscale 7 cv Transmission Traction Antipatinage Serie ESP Serie Châssis Direction Crémaillère, assistée Cx - Suspension avant - Suspension arrière - Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ABS Serie Pneu avant 205/55 VR16 Pneu arrière 205/55 VR16 Dimensions Longueur 436 cm Largeur 179 cm Hauteur 156 cm Coffre 486 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) 205 0 à 100 km/h - 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA - 1000 mètres DA - Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive - Consommation moyenne - Réservoir - litres Autonomie autoroute - km CO2 115 g/km

NB d'airbags 9 Climatisation Série Prix de base 28900 euro

