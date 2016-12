Essai Mercedes Benz C250 CDI 4 Matic

C’est déjà le temps de la mi-carrière pour la Mercedes Classe C, et l’heure du restylage qui va traditionnellement avec. Une remise à niveau qui, on le verra, n’a rien d’anodine pour cette berline.

C’est une tradition de longue date chez les constructeurs automobiles : en milieu de carrière, presque tous les modèles passent par une mise à jour, esthétique et/ou mécanique. Histoire de ne pas laisser la concurrence prendre trop d’avance, mais aussi de faire parler à nouveau du modèle… Et certains en ont vraiment plus besoin que d’autres !

Il faut bien reconnaitre que la Mercedes Classe C pouvait s’en passer ! Depuis l’apparition de la 190 il y a presque 30 ans, il s'agit sans nul doute de la plus belle berline que Mercedes ait proposé sur ce segment. Et c'est d'autant plus vrai sur la finition sportive Avantgarde et, encore mieux, avec le pack optionnel AMG. Il n'est pas question de snober la discrète mais bien-nommée finition Elégance, mais nous trouvons que l'allemande s'accomode à merveille d'un look agressif. Et nous ne sommes pas les seuls à le penser ! Heureusement, le constructeur souabe n’a que peu touché à cette ligne, rendant la face avant encore un peu plus agressive… C’est juste parfait !

16 soupapes, 2 turbos, 4 roues motrices, boite 7… Non, il ne s’agit pas de la dernière voiture de rallye en date, mais de la fiche technique de notre C250 CDI 4Matic ! Sous le capot se trouve le bien connu 2.1 litres de la marque, déjà vu sur toutes les 180 CDI, 200 CDI, 220 CDI et 250 CDI, des C, des E, et même des S et des ML... mais aussi sur quelques autos comme le Chrysler PT Cruiser ou le Jeep Compass. Il est ici gavé par deux turbos de tailles différentes : l’un pour le couple à bas régime, l’autre pour la puissance à haut régime. Le résultat est étonnant : 204 chevaux (soit presque 100 ch/litre !) et un couple de camion, soit 51 mkg constants à partir de seulement 1600 tr/min…

Avec un tel couple, il est finalement confortable de pouvoir compter sur les 4 roues motrices de la version 4Matic. Au moins, on pourra réaccélérer sans aucune arrière-pensée ! Cette transmission intégrale étant d’office dotée de la boite auto 7G-Tronic, l’ensemble est donc prometteur.

Au volant… C’est pas mal du tout ! Le 250 CDI propose effectivement un couple terrible, la boite auto relaie le tout sans forcer, et les 204 chevaux permettent de ne pas se poser de question quand on roule, et notamment quand on double. Cependant, la voiture est tout sauf sportive !

Pas sportive car le 4 cylindres diesel n’est évidemment pas mélodieux une fois dans les tours. Pour tout dire, c'est même plutôt agricole quand on tire dessus. Parce que la suspension n’est pas assez amortie dans ces conditions. Et parce que le mode Sport de la boite ne l’est alors pas assez… Non, ça reste bel et bien une berline Mercedes diesel, qui se conduit au couple, donc (très) rapidement mais sans avoir l’air d’y toucher. Dans ces conditions, le moteur ne se fait pas entendre et la boite est formidable. Le confort est alors excellent, au détail près que les roues 18 pouces du pack AMG ne laissent pas passer la moindre petite irrégularité.

Pour la grosse attaque, achetez autre chose. Et pour éventuellement moins cher. Car notre Mercedes C250 CDI 4Matic Avantgarde, avec ses quelques options (pack AMG, cuir, toit ouvrant, GPS), s’affichait à plus de 60.000 euros. Alors oui, on trouve moins cher mais… c’est Mercedes, et la clientèle accepte la chose bien volontiers. Et puis la concurrence allemande fait la même chose sans que les ventes s'en ressentent !

Le restylage de la Mercedes Classe C ne se limite pas à la face avant, c’est aussi l’intérieur et notamment le tableau de bord. Exit l’ancien et son plastique un peu dur et peu flatteur. Le nouveau dispose de matériaux beaucoup plus agréables à l’œil et au toucher, et dont le dessin est directement inspiré des Classe E et GLK. Il se caractérise par sa grande casquette qui accueille l’écran du système d’infodivertissement Comand.

Ce système Comand a également été remis à jour et accueille désormais une nouvelle fonction : Internet, en utilisant en Bluetooth votre téléphone portable. Seulement voilà, entre l’écran pas si grand que ça et une utilisation verrouillée dès que le véhicule roule (le passager ne pouvant alors plus faire de recherche), il vaut mieux utiliser directement son smartphone. Notons que la connexion USB est livrée de série, ce qui n’est toujours pas le cas chez tout le monde…

Encore plus belle, la nouvelle Mercedes Classe C est là où on l’attend : sure, confortable et agréable à conduire. Des qualités que la 250 CDI 4matic agrémente de performances certaines, et par tous les temps.

Texte Manu Bordonado

Photos Manu Bordonado et constructeur

Vidéo Manu Bordonado, Pascal Gourbeyre et Neso Dacosta

