Essai Mercedes Benz CLS350 CDI Shooting Brake

Mercedes Benz CLS350 CDI Shooting Brake : Essai Conjuguer l’élégance d’un coupé à l’habitabilité d’un break, Mercedes a relevé ce défi en concevant la CLS « Shooting Brake ». En plus d’être élégante, cette nouvelle version dispose d’un espace intérieur adapté pour transporter, confortablement et rapidement, des passagers et leurs bagages! 4.96 mètres de long et 1.88 mètre de large, telles sont les imposantes dimensions de la plate-forme de la CLS Shooting Brake. Dynamiser et affiner cette imposante silhouette, tel était l’objectif que les designers ont atteint. Au vu des multiples avis positifs recueillis lors de l’essai, le coup de crayon semble réussi, et même pour certains, mieux réussi que celui du coupé CLS 4 portes…A cette grâce naturelle s’ajoute le côté pratique, puisque la CLS Shooting Brake offre un volume pour les bagages en augmentation de 70 litres par rapport à celui du coupé (590 litres), une contenance qui peut atteindre 1550 litres avec la banquette rabattue. Reprenant les dimensions extérieures similaires au coupé 4 portes CLS, le Shooting Brake propose, par rapport à ce dernier, des cotes d’habitabilité arrière en progression : +4,7 cm en hauteur sous plafonnier et +1,6 cm en profondeur d’assise. Par contre, ce style, associant une ceinture de caisse assez haute à des vitres latérales dont la surface est réduite, nuit à la bonne visibilité latérale et arrière de ce break dynamique… Lors de l’essai, la version 250 CDI de 204 chevaux (4 cylindres, 51.0 mkg de couple) n’était pas disponible mais nous avons pu rouler avec la CLS350 CDI, motorisée par un V6 diesel de 265 ch dont son agrément n’a d’égal que sa discrétion. En effet, force est de constater que cette version répond déjà à toutes les attentes puisque le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,6 secondes et sa vitesse de pointe atteint 250 km/h... De plus, la boîte automatique 7G-Tronic, incluant les palettes de commande au volant, est un modèle de douceur et autorise des dépassements rapides en toute sécurité (63.3 mkg de couple !). Du côté des consommations, Mercedes annonce 6 litres aux 100 km (159 g/km de CO2) en cycle mixte pour cette version mais il faudra tabler sur 8 litres dans des conditions d’utilisation réelles. Pour ceux qui souhaiteraient un moteur plus frugal, il faudra s’orienter vers la CLS250 CDI qui annonce une consommation mixte de 5.3 L/100 km (139 g/km). Au chapitre conduite, la suspension « acier » de la CLS offre un confort satisfaisant sur l’autoroute mais lorsque le revêtement se dégrade, elle perd un peu de sa sérénité. Un grief qui peut être résolu en optant pour la suspension pneumatique Airmatic Dual Control (1400 €). Notons que la gamme de la CLS est complétée par plusieurs motorisations essence, telles la CLS350 « BlueEfficiency » (V6 de 306 ch), la CLS500 « BlueEfficiency » (V8 biturbo de 408 ch), pour finir par la sulfureuse CLS63 AMG qui reçoit un V8 biturbo de 557 ch (et 71.4 mkg de couple) aux performances (et à la sonorité…) dignes d’une voiture de course (0 à 100 km/h en 4.4"). Pour ceux qui trouvent ces prestations un peu... justes, Mercedes propose maintenant la version CLS63 AMG S 4Matic dont la puissance est portée à 580 ch (et 81.6 mkg de couple…) lui permettant d’effectuer le 0-100 km/h en 3.7". En option, la vitesse de pointe de ce break-avion de chasse pourra être portée à 280 km/h…. Pour être complet, ajoutons que les CLS350 CDI, CLS500 « BlueEfficiency » et CLS63 AMG peuvent recevoir la transmission intégrale 4Matic. la gamme CLS Shooting Brake offre de série un hayon motorisé, un système de navigation à commande vocale doté d’un écran couleur 7", des phares au Xénon et une suspension pneumatique sur l’essieu arrière. Comme il est de coutume chez les constructeurs allemands, la CLS propose une liste d’options et de packs qui autorisent une personnalisation à la carte de son véhicule. Ainsi, la CLS Shooting Brake propose (selon la version) le Pack Luxe (4250€, un pack incluant les garnitures en cuir, la climatisation automatique 3 zones, les sièges avant électriques chauffants avec fonction mémoire), le Pack Luxe avec garnitures en cuir (de 900 € à 5150 €) et le Pack Exclusif (de 4000 € à 7500 €). A ceux-ci s’ajoutent le Pack Exclusif AMG (3300 €), le Pack Technologie (1750 €) et le Pack Innovation (3900 €). En ajoutant les options vision nocturne et sièges climatisés et Multicontour, la facture totale peut rapidement donner le tournis... Enfin, raffinement suprême, Mercedes a eu la délicate attention de penser à tous ceux qui possédaient un bateau de luxe en proposant un plancher de coffre en merisier et chêne fumé à 5100 €. Quelle classe ! Texte: Bertrand Viet

Photos: Dominique Fontenat Réagissez à l'essai de la Mercedes CLS350 CDI Shooting Brake sur le forum

Mercedes Benz CLS350 CDI Shooting Brake : Fiche technique Marque : Mercedes Benz Modèle : X218 CLS350 CDI Shooting Brake Années de production : 2013- Moteur Type du moteur : 6 cylindres en V à 72° Energie : Diesel Disposition du moteur Longitudinal avant Alimentation Rampe commune Suralimentation Turbo à géométrie variable + intercooler Distribution 2 doubles arbres à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 83.0 x 92.0 mm Cylindrée 2987 cc Compression - Puissance 265 ch à 3800 tr/min Couple 63.3 mkg à 1600 tr/min Transmission Boite de vitesses Auto 7 rapports Puissance fiscale 16 cv Transmission Propulsion Antipatinage Serie ESP Serie Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - Suspension avant Mc Pherson Suspension arrière Multibras Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ABS Serie Pneu avant 245/45 YR17 Pneu arrière 245/45 YR17 Dimensions Longueur 496 cm Largeur 188 cm Hauteur 142 cm Coffre 590 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) 250 (bridée) 0 à 100 km/h - 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA - 1000 mètres DA - Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive - Consommation moyenne - Réservoir 80 litres Autonomie autoroute - km CO2 159 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 11 Climatisation Série Prix de base 70600 euro +750 euro (écotaxe) Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Mercedes Benz CLS350 CDI Shooting Brake Crédit pas cher pour votre Mercedes Benz CLS350 CDI Shooting Brake Donnez votre avis ici

Site officiel du constructeur : Mercedes Benz

