Essai Mercedes Benz Citan 109 CDI

Librairie Mercedes Benz

Mercedes Benz Citan 109 CDI : Essai

Mercedes parle de son Citan en ces termes : « Une puissance de géant, une soif de moineau ». O tempora, cela signifie donc que les géants développent 75 ch et que les moineaux ont mal digéré la dernière marée noire.

Le Citan (prononcez « sitane ») représente une première à deux niveaux pour Mercedes. Il s’agit tout d’abord d’une percée sur un segment des véhicules utilitaires légers où la marque allemande ne possédait encore aucun produit. Il devient ainsi le plus petit VU de la gamme Mercedes qui comprenait déjà le Viano/Vito, le Sprinter et le Vario. Sur un marché tenu à 80 % par les constructeurs français, le Citan compte attaquer le Volkswagen Caddy sur les 20 % restants. Il est aussi la première matérialisation de la coopération Renault-Mercedes et cela se comprend rien qu’en le regardant : le Citan ressemble furieusement à un Kangoo malgré la présence d’une grande étoile sur la calandre.

Dans l’habitacle aussi, on retrouve beaucoup d’éléments empruntés à Renault, depuis le volant jusqu’au frein à main, en passant par les afficheurs numériques. Mercedes insiste toutefois sur le fait que deux cents modifications ont été apportées par rapport au Kangoo, à commencer par la planche de bord qui présente en effet un dessin différent. Cependant les changements concernent principalement la forme et non la qualité perçue qui demeure très moyenne. Mercedes a tenté d’injecter sa propre philosophie mais le résultat est austère. Même les sièges, sous couvert de durabilité, ont été durcis au point d’en être peu confortables.

Il faut pourtant reconnaitre que l’habitabilité et le volume de chargement sont toujours de mise. Dans la version Combi (pour les particuliers), les trois passagers arrière ont de la place aux genoux et la garde au toit permet à de grands adultes de s’installer. La banquette peut se rabattre en un tour de main pour offrir un volume de chargement de 3,1 m3. Dans sa version utilitaire Fourgon, le Citan se décline en trois carrosseries : Long (4,32 m comme le Combi), Compact (38 cm de moins et 2,4 m3 de volume de chargement) ou Extra-Long (4,71 m et un volume de chargement porté à 3,7 m3). La collaboration Renault-Mercedes porte aussi sur les motorisations et le Citan se voit ainsi tracté par le 1.5dCi, rebaptisé 108, 109 ou 111 CDI selon sa puissance. Un 1.2 TCe essence turbo, le 112, est aussi disponible sur le Combi et le Fourgon en carrosserie Long.

Notre essai a porté sur le Citan Combi 109 CDI. Tracté par 90 ch, il délivre 20.4 mkg entre 1750 et 3000 tr/min. Si la plage d’utilisation est assez large pour permettre les meilleures reprises dans les situations les plus courantes, la valeur de couple en elle-même reste assez faible. A vide, le 109 CDI répond toujours à l’appel mais il connaitra plus de difficultés en charge. Pour éviter d’avoir à l’entendre « rugir » à chaque accélération, on préfèrera opter pour le 111 CDI (110 ch) qui affiche 4.1 mkg de plus sur une plage quasi-identique. Toutefois, il faut reconnaitre au Citan Combi 109 CDI une certaine sobriété puisque, malgré ses 1455 kg sur la balance, il est officiellement donné pour 4,6 L/100 km en trajet mixte, et même 4,3 L/100 km avec le pack BlueEfficiency. Dans la pratique, il faudra plutôt compter sur 6,0 L/100 km à vide, sans éco-conduite. Le résultat reste donc convaincant.

Sur la route, par rapport à un Kangoo, on sent très vite le travail de Mercedes sur les suspensions. Le Citan s’inscrit dans la philosophie de l’Etoile avec une suspension ferme qui, à défaut de compenser l’inconfort des sièges, assure à la caisse une grande stabilité en virage. Le comportement sain, progressif et prévisible du Citan contribue à un sentiment général de sécurité. On retrouve d’ailleurs, de série, l’assistance au freinage d’urgence, l’ESP, les fixations Isofix à l’arrière, l’aide au démarrage en côte ainsi que les airbags, conducteur, passager, latéraux et rideaux.

Les tarifs du Mercedes Citan Combi s’échelonnent entre 20 917 et 23 000 €, sans compter les nombreux packs et options, dont certains auraient plutôt été attendus de série, au vu du prix : climatisation, détecteur de pluie, autoradio, régulateur de vitesse…

Texte & photos: Renaud Lacroix

Réagissez à l'essai du Mercedes Citan sur le forum