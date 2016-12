Essai Mercedes Benz A45 AMG

Librairie Mercedes Benz

Mercedes Benz A45 AMG : Essai

Au royaume de la compacte turbulante que l’on appelait dans le temps GTI, les allemands ne sont pas les derniers à proposer de beaux jouets. Mais jusqu’ici, le spectacle avait lieu sans Mercedes…

Soyons clairs. D’abord, la Mercedes Classe A était dans le passé plus un monospace qu’une berline compacte. Mais surtout… L’A210 Evolution puis l’A200 Turbo n’étaient pas en mesure de rivaliser avec les petites copines badgées S, M, RS ou OPC… Mais ça, c’était avant. Avant que Mercedes ne réalise qu’une espèce de Smart géante n’était pas aussi prestigieuse qu’une belle compacte, comme l’était l'A3 par exemple.

On oublie tout cela avec la troisième génération de Mercedes Classe A. Quel dessin ! C’est ça que l’on attendait. Avouons que c’est quand même autre chose que ce que c'était… Et notre monture du jour en rajoute une couche avec la panoplie de guerre fournie par AMG. Oui, car on vous le confirme, c’est la guerre !

La guerre ouverte est déclenchée par la marque à l’étoile. Ce nouveau missile sol-sol ne s’attaquera pas à la S3 et à la 125i, et ne s’intéressera même pas à une Mégane RS, vulgaire instrument de gendarmerie, mais directement à l’élite: Audi RS3 et BMW 135i.

Pour contrer ces deux armes fatales, animées respectivement par un 5 et un 6 cylindres en ligne, Mercedes était coincé car aucun gros moteur de sa gamme n’entrait sous le capot. Aussi, les grands malades d’AMG (vous savez, ceux qui glissent des 6.2 litres dans des Classe C et des V12 biturbo dans de rustiques 4x4…) ont essayé de voir ce qu’ils étaient capables de faire avec un 4 cylindres.

Laissez leur donc un 4 cylindres de 2 litres et voici ce qu’ils en font: 360 chevaux et 45.9 mkg de couple. On vous donnerait bien une comparaison avec d’autres moteurs, mais il n’y a aucun autre 2 litres qui ait pareilles caractéristiques, et de loin. Pendant longtemps AMG ne voulait pas toucher aux moteurs turbo, on comprend mieux pourquoi: ce sont, on le répète, de grands malades…

Chez Audi, la transmission s’appelle S-Tronic (alias DSG). Chez BMW c’est DKG. Il faut bien reconnaitre que des transmissions robotisées à doubles embrayage, c’est ce qui se fait de mieux pour de telles autos. Alors pas de jaloux, notre Mercedes A45 AMG s’équipe d’une nouvelle boite, la Speedshift DCT AMG, qui compte bien sur 7 rapports et… un double embrayage.

Pas de jaloux non plus côté transmission. Notre folle berline compacte n’est pas une traction avant comme les autres Classe A (et c’est sans regret), mais pas non plus une propulsion comme les Mercedes traditionnelles: elle s’équipe d’une transmission intégrale 4Matic ! A l’image de ce que propose l’Audi concurrente, il s’agit en fait d’une traction avant avec un renvoi vers les roues arrière en cas de perte d’adhérence via un embrayage multidisques.

Au volant, toutes les sensations reçues vont directement découler de ce que nous venons de vous exposer. Le moteur pousse très, très fort. Avec 360 chevaux et un couple pareil il ne pouvait en être autrement ! Ca pousse fort et en continu, boite à double embrayage oblige. On se retrouve donc, quoi qu’on fasse et même en faisant attention, à des allures à faire pâlir nos ministres et ce sont les autres véhicules, tous vraiment très lents, qui nous font réaliser à quelle allure nous nous déplaçons.

La sonorité est celle d’un 4 cylindres. D’un 4 cylindres hors normes, mais d’un 4 cylindres. Il y eu dans le temps des 4 cylindres formidables comme sur les Lotus Esprit et les Porsche 944 puis 968, mais cela restait du 4 cylindres quoi qu'il arrive. Il en est de même ici. Un clapet à l’échappement permet de rendre la sonorité franchement plus sérieuse qu’à la normale, mais… certaines voitures tuning font le même bruit. Et comme la boite Speedshift DCT AMG est conçue pour absorber tout à-coup, on ne sent pas l'étendue de la puissance et on reste un peu sur notre faim. Même si, encore une fois, on roule spécialement vite dans le même temps…

Même chose du côté de la tenue de route. On le répète: la transmission 4Matic de notre Mercedes A45 AMG se présente comme une traction avant avec un report sur l’arrière en cas de perte d’adhérence. Comprenez: dans la majorité des cas la voiture sera neutre, pourra légèrement sous-virer à la limite comme le fait une traction avant, mais vous ne pourrez pas facilement faire de belles glisses de l’arrière pour enrouler une courbe. Pas grave sur une sage A250 4Matic. Mais sur une A45 AMG... le résultat est là, ça passe très fort, mais sans avoir la manière, sans panache, sans la petite étincelle, même si les relances au rétrogradage offrent un bruit sympa. A noter que si la voiture tourne aussi bien, c’est en partie grâce à la fonction d’assistance dynamique en virage de l’ESP, capable de freiner la roue arrière côté intérieur.

Au volant en tout cas, on se sent vraiment très bien. La position de conduite est idéale, les sièges sport à dossier intégral sont splendides et remplissent parfaitement leur mission de maintien, et il y a un certain nombres d’éléments qui sont des clins d’oeil appuyés à la splendide Mercedes SLS AMG: les compteurs, les aérateurs, le minucule levier de vitesses… De ce côté là, l’ambiance est parfaite.

Sujet récurrent quand on parle de Mercedes: le prix ! De nos jours, les modèles sont très bien équipés, ce qui n’était pas le cas par le passé, mais les tarifs restent sur le haut du panier. Il faut bien payer la marque ! Mais comme la concurrence (100% allemande) fait la même chose et que le succès ne se dément pas, on finit par penser que « ils » ont raison. Plus de 52 000 € pour une berline compacte, notre Mercedes A45 AMG... La crise va très bien.

Enfin, parlons un peu de crise tout de même: la crise, c’est aussi la chasse donnée aux émissions de CO2. Vous savez bien, ce gaz inoffensif que tout le monde présente comme un polluant alors que les arbres en rejettent et qu’il y en a même dans une canette de Perrier. Passons. Le downsizing permet d’obtenir de petits moteurs puissants mais peu gourmands et notre Mercedes A45 AMG le démontre: malgré ses 360 chevaux, elle est homologuée pour 161 g/km de CO2, soit 6,9 L/100 de consommation en cycle mixte. Avouez que les nouvelles technologies ont parfois du bon ! On peut compter sur un système Stop/Start Eco lorsque la boite 7G-Tronic est en position Comfort…

La Mercedes A45 AMG est une formidable voiture à tous points de vue, et un engin presque parfait. Mais c’est là que le bas blesse: elle est un peu trop parfaite pour nous. On l’aurait préférée à l’image des autres AMG, un peu plus déjantée… A l’école, les filles préfèrent les fêtards aux premiers de la classe.

Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur

