Essai Mercedes Benz GLA45 AMG

Mercedes Benz GLA45 AMG : Essai

Mercedes fait partie des précurseurs en matière de 4x4 (Unimog puis Classe G) comme en matière de SUV (Classe M), au point de disposer d’une gamme complète aujourd’hui. Retour sur l’un des plus turbulents de sa Classe, le GLA45 AMG.

Basé sur la plate-forme de la Classe A, le Mercedes Classe GLA est le jumeau de l’Infiniti QX30. C’est sans doute le SUV de Mercedes le moins adapté à la randonnée, tous modèles confondus. Heureusement, la version AMG offre certaines compensations.

Le moteur 45 AMG est spécifique aux Mercedes A, CLA et GLA : l’Infiniti QX30 n’y a pas droit. Il s’agit ni plus ni moins que du moteur 4 cylindres le plus puissant du moment, monté sur une berline. Record à battre ! Ce 2 litres dispose d’un énorme turbo et annonce 381 chevaux et un couple monumental de 48.5 mkg.

Ce moteur des records s’accouple à une boite à double embrayage à 7 rapports. Elle ne se commande pas au volant comme la plupart des Mercedes récentes, mais via le minuscule levier au plancher spécifique aux modèles AMG. La transmission se répartit aux 4 roues motrices via un coupleur multidisques. Bien entendu, pas question ici de blocage de différentiel, de mode de conduite tout-terrain ou d’autre choses salissantes.

Un 4 cylindres de presque 400 chevaux est forcément dopé, vous vous en doutez, par un très gros turbo et cela implique un gros échappement. Cela s’entend dès le démarrage. À bas régime, certains seront séduits par cela, mais d’autres trouveront le son très typé tuning et peu en rapport avec le standing de la marque. Nous faisons partie de ces derniers. Mais avec un 4 cylindres il n’y a de toutes façon par trop de solutions... Il aurait fallu comme chez certaines marques concurrentes un 5 ou un 6 cylindres en ligne.

On oublie tout cela dès lors que l’on utilise cet AMG comme il doit l’être. Quand on roule vite, le Mercedes GLA45 AMG a les échappements qui crachent et cela flatte les tympans. Les rapports sont assez rapprochés et passent à la volée. La poussée est importante, et les modes les plus sportifs rajoutent la petite brutalité qui permet d’avoir les sensations que l’on attend d’une telle auto. En clair et en décodé : plus on roule vite plus on aime cette auto, qui devient alors un formidable jouet.

A l’attaque, le châssis suit totalement. On n’a bien entendu pas un 4x4 rendu plus sportif mais bien une berline sportive plus haute que la normale. Si le GLA est un peu plus haut que d’autres véhicules, il est également très large et permet donc une très belle stabilité.

Puissance, couple, châssis, motricité… Le GLA45 AMG pourrait-il être le véhicule idéal pour se marrer en montant au ski ? Peut-être... Notre essai s’est déroulé dans la splendide station de l’Alpe d’Huez. Y monter via la fameuse route aux 21 virages puis tourner sur le circuit de glace avec l’équipe d’Evodriver nous confirme tout cela : équipé de 4 pneus hiver, notre GLA est impérial sur la neige et la glace. Le plaisir est total.

Le GLA dérive de la Classe A mais sa carrosserie est plus importante, tant en longueur qu’en largeur. Tout bénéfice à l’intérieur puisque l’on se retrouve avec un véhicule sensiblement plus habitable. Ceci, avec tout le soin réservé à la finition dont Mercedes sait faire preuve. L’intérieur est un sans faute.

Totalement inadapté au franchissement, le Mercedes GLA45 AMG apporte toutefois un élément important à son conducteur : un plaisir de conduite de première qualité. Et c’est finalement ça qui compte…

L’Alpe d’Huez

Notre essai s’est déroulé autour de l’Alpe d’Huez, l’une des plus belles stations des Alpes. Outre son domaine skiable, son enneigement et son ensoleillement (oui, on peut avoir les deux…) la station se caractérise par toutes les activités qu’elle propose. Circuit sur glace, chiens de traineaux, balade en raquettes, baptêmes de l’air depuis son altisurface… Et c’est là que se trouve la plus longue piste de ski du monde avec ses 16 km. La garantie de trouver votre bonheur dans tout cela, même si vous n’y êtes finalement pas venu en GLA45 AMG !