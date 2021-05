Accueil Autoweb > Essais routiers > Mercedes_Benz > Essai Mercedes Benz GLA200

Mercedes Benz GLA200 : Essai Après avoir renouvelé la Classe A, il était logique que les allemands nous présentent le Mercedes GLA. Nous avons pu en prendre le volant grâce à l’AMAM (Association des Médias Auto et Moto).







Rien ne change dans l’esprit du véhicule bien entendu. Le Mercedes GLA constitue toujours la version virilisée de la Classe A. A ce titre, elle en récupère la technologie mais elle s’en distingue tout de même un peu plus que par le passé. Tout comme la A, elle existe en deux et en 4 roues motrices. Mais un SUV amputé de 2 roues motrices en est-il toujours un ? On a justement hérité d’un GLA 200 dépouillé de sa transmission intégrale. Il s’agit du modèle d’accès à la gamme, le moins coûteux mais aussi celui qui en offre le moins.



Côté ligne, le mix entre la nouvelle Classe A et l’ancien GLA est parfaitement réussi. Il n’y a pas de surprise mais pas de faute de goût non plus. Le nouveau Mercedes GLA plaît beaucoup, aucun doute là dessus. Bien entendu, un passage par les nombreuses options (la grille tarifaire fait 76 pages !) permettra de personnaliser à volonté son exemplaire : jantes, pack AMG, teintes spécifiques…







Sous le capot, le moteur est plus petit que par le passé, downsizing oblige : il cube seulement 1332 cm3. Il faut remonter loin, très loin, pour trouver un si petit moteur dans une berline Mercedes ! Petit mais costaud : ce moteur partagé avec Renault (c’est un cousin du TCe 130) profite des dernières technologies ainsi que d’un gros turbo. Il développe 163 chevaux et offre un couple respectable de 25.5 mkg. Vous êtes sur que ce moteur est 1300 ?







Tous les Mercedes GLA sont livrés en boîte automatique à double embrayage. Toute la gamme dispose d’une nouvelle unité à 8 rapports sauf… notre GLA 200 qui se contente de l’ancienne 7G-DCT. Ca n’est franchement pas un problème : cette boîte offre toutes les qualités que l'on est est droit d'attendre d'elle, en termes de douceur et de rapidité. Le choix des rapports est toujours parfait. Mais sa plus grande qualité est de se faire discrète au point qu'on l’oublie.







Soyons clairs : avec son moteur turbo, sa boite et un accord parfait entre les deux, le GLA 200 se montre dynamique. Rien à voir avec les versions d’accès parfois sous-motorisées que l’on trouve dans certains modèles : il faut bien reconnaître que cette mécanique est suffisante. Le mode sportif active un résonateur qui, comme souvent, n’est pas très agréable. Néanmoins, les différents modes de conduite (Eco, Confort, Sport) sont pour leur part bien calibrés et ne nécessitent pas l’utilisation du mode personnalisable Individual.



Avec ses deux roues motrices et son châssis rehaussé, le GLA 200 n’a pas été conçu pour une conduite sportive, même s’il se veut le frère dynamique du GLB. A cet effet, il dispose d’une suspension un peu plus ferme que ce dernier. Comprenez que le GLA est confortable mais pas autant qu’une Mercedes traditionnelle.







Depuis quelques années, les intérieurs des Mercedes ont arrêté d’être austères. Aujourd’hui, ils en mettent plein la vue tout en ne perdant pas de vue une vieille tradition de la marque étoilée : une finition parfaite.



On apprécie les compteurs sur écrans. Ces dalles sont belles et… en option. Les commandes sont efficaces. Ce qu’ils appellent le MBUX (Mercedes-Benz User Expérience) peut s’animer via un bouton façon BlackBerry au volant ou via la commande vocale qui commencera invariablement par « Hey Mercedes »… pour écouter la radio numérique par exemple.







L’affichage tête haute est réussi (ça n’est pas toujours le cas chez d’autres) et les aides à la conduite aussi : elles sont à la fois efficaces et discrètes. On pense notamment au Distronic Actif (en option lui aussi) et à l’Assistant de franchissement de ligne.







Les Mercedes offrent d’excellents sièges depuis toujours. Mais dans le catalogue des options du GLA nous avons découvert le système Energizing. Extrait : la cinématique de siège Energizing favorise la bonne forme physique. Par des mouvements quasi imperceptibles du coussin d'assise et du dossier, cette fonction aide le conducteur à changer de posture pour garder la forme. Si la montre intelligente Mercedes-Benz vivoactive® 3 ou un autre système portable Garmin® compatible est intégré, des valeurs personnelles telles que le niveau de stress ou la qualité de sommeil permettent d'optimiser l'adéquation des recommandations.



On ne vous parlera pas budget. Vous savez sans doute qu’une Mercedes s’affiche à un tarif élevé mais que la valeur de revente reste elle aussi soutenue. La clientèle de la marque en prend acte et achète en parfaite connaissance de cause.







Le Mercedes GLA 200 n'a rien, absolument rien d'un modèle basique. Il en offre déjà beaucoup et convient au plus grand nombre. Cela nous rappelle le slogan d'un constructeur devenu partenaire de la marque : mais que reste t'il aux grandes ?

Mercedes Benz GLA200 : Fiche technique Marque : Mercedes Benz Modèle : H247 GLA200 Années de production : 2020- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne (Renault) Energie : Essence Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Injection directe Suralimentation Turbocompresseur + intercooler Distribution Double arbre à cames en tête + VVT Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 72.2 x 81.2 mm Cylindrée 1332 cc Compression 10.6 Puissance 163 ch à 5500 tr/min Couple 25.5 mkg à 1620 tr/min Transmission Boite de vitesses Sequentielle 7 rapports Puissance fiscale 9 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx 0.28 Suspension avant McPherson Suspension arrière Multibras Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ABS Série Pneu avant 215/65 R17 Pneu arrière 215/65 R17 Dimensions Longueur 441 cm Largeur 183 cm Hauteur 161 cm Coffre 435 litres Poids 1510 kg Performances Poids/Puissance 9.26 Vitesse maxi (km/h) 212 0 à 100 km/h 8.9 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 16.4 1000 mètres DA 30.1 Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive - Consommation moyenne 7.0 Réservoir 43 litres Autonomie autoroute - km CO2 148 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 9 Climatisation Série Prix de base 41900 euro +200 euro (écotaxe) Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Mercedes Benz GLA200 Crédit pas cher pour votre Mercedes Benz GLA200 Donnez votre avis ici

