Essai Peugeot 406 V6

Certains ne jurent que par le Coupé 406. Terriblement élégante, elle a complètement fait oublier son homologue berline, à tort. En effet, pour celui qui recherche une voiture de luxe élégante mais discrète, comment faire mieux ?

La nouvelle version du V6 produit une très heureuse mélodie, se révèle souple et puissant, et si elle consomme plus que la référence de la catégorie, la BMW 330i, elle coûte aussi bien moins cher à l'achat.

Du côté des liaisons au sol, on est chez Peugeot, il serait donc étonnant de trouver autre chose qu'une voiture confortable qui tient la route. Et d'ailleurs, la règle fonctionne ici: on est en présence de l'une des voitures les plus confortables de la catégorie, qui se trouve aussi être la référence en matière de tenue de route. Pour ceux qui veulent encore magnifier ces deux qualités, la suspension pilotée n'est malheureusement plus disponible...

A l'intérieur, tout est là. Les quatre lève-vitres électriques bien sur, la climatisation, le bois, les airbags frontaux et latéraux avants... Le Pack SVE y ajoute les sièges électriques et chauffants, le cuir, les lave-phares et le rétro intérieur photochrome. La finition est d'un très bon niveau, Peugeot a de ce point de vue comblé son retard.

Certes, le nombre d'options ne permet pas encore de personnaliser la 406 comme une 330i ou une Mercedes C320, mais est-ce un gros problème ?