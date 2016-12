Essai Turbot Rhino I (Turbotraction)

Librairie Turbot

Turbot Rhino I (Turbotraction) : Essai

C'est Noël, c'est donc le moment idéal pour parler d'une voiture que l'on ne rencontre malheureusement que dans les bandes dessinées...

C'est en 1952 que nous faisons connaissance avec les automobiles Turbot. Ce constructeur est déjà connu puisqu'il engage deux voitures en grand prix. Avec leurs V16 à compresseur, elles sortent 400 chevaux et sont capables de 315 km/h pour qui sait les maitriser. Et Spirou et Fantasio, pour réussir un défi lancé par un membre de la famille, vont bien devoir y arriver... Fantasio se classera 3° de son premier et dernier grand prix, le grand prix de Cocochamps, mais surtout les deux compères auront suivi des cours de pilotage et auront fait la connaissance de Martin et Roulebille, les deux pilotes d'essais de la marque. Et ça, ça va leur servir...

Effectivement, un an et demi plus tard, ça va mal chez Turbot: l'usine met au point une voiture de tourisme, qui surclassera, tant en prix qu'en qualité, les modèles contemporains. Aussi, d'autres constructeurs font le maximum pour les en empêcher. L'usine explose, le prototype avec, et des tueurs se lancent à la poursuite de Martin et Roulebille pour récupérer les plans de la voiture. Spirou et Fantasio mènent l'enquête, sauvent Roulebille et partent à la recherche de Martin qui continue les essais caché en Afrique. Pour les remercier, l'usine offrira aux deux journalistes le premier exemplaire produit.

Et avant-gardiste, la voiture le sera. Il s'agit d'un cabriolet à 3 places frontales, comme cela se fait encore à l'époque. Elle se distinguera entre autres par sa carrosserie en fibre de verre, sa traction avant, sa direction assistée, sa boite automatique et surtout son moteur à turbopropulseur. Avec sa ligne fuyante, son pare brise panoramique, ses phares et ses roues arrières carénés, elle est donnée pour 240 km/h.

Et des voitures qui résisteront à la Turbotraction, dans les aventures de Spirou et Fantasio, nous n'en verrons pas: de la Traction 15-Six à la Thunderbird en passant par les motards de la gendarmerie, tous seront surpris par les capacités d'accélération du cabriolet... Mais tout à une fin. Un jour, sur une méprise, la voiture sera volée puis détruite dans un spectaculaire accident. Le coupable, le roi Ibn-Mah-Zoud, navré, leur offira le nouveau modèle: la Turbot II. Mais ceci est une autre histoire...

Remerciements au site www.spirouworld.fr.st pour son précieux complément d'information sur le bolide...