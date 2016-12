Essai AC Cobra 289

Librairie AC

AC Cobra 289 : Essai



L’histoire de l’AC Cobra, c’est d’abord l’histoire d’un homme, Carroll Shelby. Un homme qui se caractérisait par sa passion pour les voitures de sport, de bonnes connaissances mécaniques, et une bonne dose de délire. Comment autrement caractériser son œuvre ?

En effet, celui-ci, pour créer sa Cobra, va se baser sur un roadster anglais, l’AC Ace. Bristol vient de mettre fin à sa production de 6 cylindres, et AC cherche un motoriste... Il va en renforcer la structure, les suspensions, le freinage, mais il va surtout (et c’est là le secret de la Cobra) lui monter un gros V8 Ford, le 289 ci (4.7 litres). Ce cocktail va se révéler détonnant, surtout que notre homme ne va pas s’arrêter là, mais va faire évoluer son automobile (qui se rapproche plus du dragster que de la voiture), notamment en montant des moteurs de plus en plus gros. L’apogée sera atteinte avec le moteur 427 ci (7.0 litres), une voiture bestiale pour les pilotes aux grands cœurs… L’AC Cobra est un véritable mythe, et a donné naissance à d’autres modèles. La Dodge Viper en est le meilleur exemple...

Pour ceux qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas acheter une authentique Cobra, sachez que c’est la voiture la plus copiée au monde, et qu’il est donc tout à fait possible d’en acheter une. Il en existe à tous les prix, avec toutes sortes de moteurs, toutes sortes de châssis, plus ou moins bien réalisées, et pour toutes les bourses.