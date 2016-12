Essai Abarth 500 Essesse

Librairie Abarth

Abarth 500 Essesse : Essai

Le scorpion est de retour ! Non comme une branche sportive de Fiat mais comme une marque à part entière. L'emblème, crée par Karl Abarth il y a 100 ans, recommence à opérer sur les petites voitures du groupe italien et c'est donc fort logiquement que la marque Abarth s'est penchée sur le berceau de la Nueva 500.

Craquante ? L'Abarth 500 l'est toujours avec sa ligne si singulière évoquant le mythique « pot de yaourt ». Pour autant, cette version frappée du scorpion ne renie pas à montrer à qui le veut ses prétentions sportives. Spoilers avant et arrière suggestifs, stickers Abarth sur les portières, bas de caisse spécifiques, double sortie d'échappement, becquet de coffre… la petite 500 ne fait pas dans le discret surtout lorsqu'elle se pare d'un rouge vif comme notre modèle d'essai.

Le kit Esseesse dont était doté notre mouture du jour apporte une touche sportive supplémentaire. A la dotation initiale, il ajoute de très redoutables Pirelli P Zéro Nero en 205/40 ZR17 et des jantes blanches (ou anthracite) spécifiques qui laissent deviner des disques de freins percés (ventilés à l'avant) ainsi que des étriers Brembo peints en rouge.

A bord, l'Abarth 500 et, à fortiori, la Esseesse, ne fait pas dans la dentelle. Manomètre de pression du turbo, compteur gradué de 30 en 30 km/h jusqu'à 240, volant sport et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir avec surpiqures rouges, et surtout de très beaux sièges bacquet dont le cuir est hélas une option. D'un confort ferme, ils procurent un excellent maintien latéral. L'Abarth 500 Esseesse annonce la couleur dès que la porte s'ouvre et il nous tarde déjà de vérifier si le ramage se rapporte au plumage.

Les premiers tours de roue trahissent les prétentions sportives de l'auto. Si le moteur se montre parfaitement civilisé lorsque le pied se fait léger sur l'accélérateur, l'amortissement se montre beaucoup plus viril. Pour autant cette Abarth Esseesse n'est pas une brute épaisse. Les premiers instants de cette prise en main nous permettent d'apprécier la douceur des principales commandes (boîte, direction). Mais notre attention est surtout captivé par le compteur de vitesse et le compte-tours, particulièrement peu lisibles. Et c'est bien là notre principal grief à l'encontre de l'italienne, la chose ne s'améliorant pas en conduite sportive.

Une pression sur le bouton Sport et la direction devient un peu plus franche. Hélas pas assez à notre goût. Quitte à avoir un mode Sport, nous aurions préféré une direction qui, à l'exemple des amortisseurs, prend le parti de la fermeté. En quelques mots, une fonction City inversée !

Mais la direction est un peu à l'image de l'Abarth 500 Esseesse en conduite sportive : efficace mais jamais démonstrative. Le 1.4 16v turbocompressé, que le kit Esseesse porte à 160 chevaux au lieu de 135, reprend bas dans les tours sans jamais rechigner et affiche une belle santé. Ses performances sont également d'un bon niveau, mais les amateurs de sensations fortes à qui le kit Esseesse est destiné reprocheront au petit moteur italien un caractère encore trop linéaire et une sonorité… étouffée. Dommage car équipée du kit, l'Abarth 500 émet une sonorité plutôt agréable à l'échappement…

Performante mais linéaire, cette 500 Abarth dotée du Kit Esseesse ne tiendrait donc pas ses promesses ? Cela serait oublier que la préparation porte également sur le châssis, les pneumatiques et sur les freins. Et sur ces points l'Abarh 500 Esseesse ne déçoit pas. Son châssis se montre particulièrement plaisant à conduire. En effet, à défaut de permettre au conducteur de parfaitement ressentir la route et les limites d'adhérences, la direction offre assez de précision afin de placer correctement la voiture en courbe. Ajoutez à cela un train arrière joueur qui n'hésite pas à aider la voiture à virer correctement au prix d'une gentille petite glissade. Au final, vous obtenez une voiture que l'empattement court rend plaisante à manier.

Les suspensions fermes ont été particulièrement mise à contribution sur la piste défoncée où s'est effectuée cette prise en main. Pas franchement calibrées pour le confort, elles permettent de contenir parfaitement le roulis et se montrent redoutables en usage sportif. L'ESP participe également au plaisir de conduire en laissant une belle marge de manœuvre au conducteur. Jamais intrusif, il n'intervient que lorsque le train arrière se dérobe trop pour être rattrapé par le conducteur. Mais avant d'en arriver là, il vous faudra commettre une erreur majeure d'appréciation.

Le freinage est lui aussi une satisfaction. Avec des disques percés et des plaquettes hautes performances Brembo, nous n'en attendions pas moins. Mais cette fois ci, nous avons eu la mauvaise surprise de déclencher l'ABS lors d'un freinage appuyé. La faute en revient sans doute à une aire d'essai en piteux état et où l'adhérence était précaire. Dans ces conditions et quoique la chaussée était sèche, le train avant se laisse aussi déborder à l'occasion des fortes relances en seconde par le couple du fougueux 1.4 16v turbo (21 mkg à 3000 tr/min et même 23,4 mkg lorsque l'overboost s'active). Deux points qui semblent négatifs mais qui méritent surtout d'être vérifiés dans un cadre un peu moins hostile.

Bien équipée, l'Abarth 500 s'affiche à un tarif concurrentiel face à une Mini Cooper. Si sa finition ne soutient pas la comparaison, la petite italienne dispose d'un charme qui saura faire pardonner ce défaut typique des productions transalpines. Le kit Esseesse induit un supplément et peut même être monté quelques mois après l'achat d'une Abarth 500. Les éléments vous seront livrés dans une caisse en bois… mais devront être montés par votre concessionnaire agréé Abarth. Cela tombe bien, le coffre de la 500 ne permettait de toute façon pas de transporter cet encombrant colis !

Texte: Hatem Ben Ayed

Photos: Hatem Ben Ayed & constructeur

Réagir sur notre forum