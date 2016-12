Essai Alfa Romeo 156 1.8 TS

Librairie Alfa Romeo

Alfa Romeo 156 1.8 TS : Essai

La marque Alfa Romeo est passée par tous les étages. Elle a fabriquée avant la guerre de fantastiques voitures de grand tourisme, elle a ensuite inventé la berline sportive, avant de connaître une descente aux enfers qui la conduira dans les bras de Fiat. Mais la marque a relevé la tête depuis 1998 et la sortie de la 156.

Extérieurement, cette familiale est toujours aussi belle, avec sa calandre saillante, ses flancs rebondis et dépouillés, ses poignées de portes arrière camouflées et ses belles jantes. La ligne n'a pas absolument pas vieilli. Toutefois, nous émettons des réserves sur le restylage effectué en 2003 par Giugiaro : nous préférions le dessin originel de Da Silva

Une fois à l'intérieur, première constatation : l'habitabilité est plus limitée que la moyenne des familiales (même une BMW Série 3 fait mieux). Mais une Alfa Romeo n'est justement pas une familiale comme les autres, on peut d'ailleurs s'en apercevoir au premier coup de clef, il y a une vie sous le capot. Le 1.8 Twin Spark reprend à bas régime en souplesse, sans vibrer ni faire de bruit, la direction est douce est directe, la voiture est agréable dans la circulation. Seul bémol, il n'est pas facile de savoir où est l'avant, et la voiture n'est pas protégée contre les petits chocs urbains. Mais là encore, ce n'est pas la motivation principale de son achat.

Sur route, on s'amuse bien, et l'écusson Alfa Romeo n'est pas usurpé : le moteur qui était tout à l'heure soyeux à bas régime se fait rageur dans les tours, tant au niveau de la poussée que de la sonorité. L'amateur ne peut qu'apprécier. Les performances suivent, elles se montrent supérieures à celles des autres 1800 cm3, et de loin ! Du côté des liaisons au sol, ça suit sans problème. La suspension, confortable, laissait craindre un trop faible amortissement en conduite rapide. Ce n'est pas le cas, la voiture ne pompe pas, alors que le train avant est vraiment incisif et que le train arrière n'hésite pas à participer en virage, sans pour autant se montrer piégeur. Il y a de quoi tenir des moyennes élevées sans souci, même sur chaussée dégradée.

On peut donc dire que la 156 est digne de porter l'écusson Alfa Romeo, et que le 1.8 TS est suffisant pour qui a envie de s'amuser un peu au volant. Et comme son prix la place favorablement face à la concurrence, nous ne pouvons que vous la recommander, si vous n'avez pas besoin de trop de place à bord.

Remerciements

Au propriétaire qui nous a tendu en toute confiance les clefs de sa belle italienne...