Essai Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20v

Librairie Alfa Romeo

Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20v : Essai

L'Alfa 159 vient juste d'être présentée. Une bonne occasion de parler une dernière fois de sa devancière qui avait réussi à relancer la marque, l'Alfa 156, dans son ultime variante, la 2.4 JTD 20v.

C'était en 1998 qu'Alfa Romeo présentait sa splendide 156, aussitôt élue voiture de l'année, une première pour le constructeur. La voiture inaugurait en même temps le système d'injection common rail sur ses moteurs JTD, système repris par pratiquement tous les constructeurs du monde depuis. Les motorisations se composaient alors d'un 1.9 JTD de 105 chevaux et d'un 2.4 JTD de 136 chevaux. La concurrence s'est modernisée, mais la 156 a su évoluer en conséquence.

Sous le capot, on trouve encore et toujours le 2.4 JTD. Seulement, par le biais d'une nouvelle programmation, d'une nouvelle injection puis d'une culasse 20 soupapes, il est passé successivement de 136 chevaux à 150, et maintenant 175. Dans le même temps, le couple évoluait dans les mêmes proportions, de telle manière qu'aujourd'hui on peut compter sur 39.3 mkg à 2000 tr/min.

Le succès de la 156 a reposé en partie sur sa ligne splendide, élégante et sportive à souhait. Alfa a eu le bon goût de conserver le plus longtemps possible le dessin de Walter De'Silva, et s'est contenté de faire retoucher la face avant par Bertone en 2003. Pour notre part, nous préférions l'ancienne face avant, mais nous vous laissons juger par vous-même : tous les goûts sont dans la nature.

L'intérieur est toujours aussi sympathique. On se trouve dans une position sportive, avec deux beaux compteurs face à soi, et les autres cadrans sur la console centrale, orientés vers le conducteur, comme chez BMW à la grande époque. Le tableau de bord présente un dessin agréable, sportif, et la finition a bien progressée. Le conducteur s'y sent donc bien. Parce qu'il a des compensations, en étant au volant d'une Alfa Romeo. Les passagers, eux, ne sont pas occupés par la conduite et risquent de pester après l'habitabilité…

Moteur. Le 5 cylindres diesel est toujours aussi mélodieux. On peut dire ce qu'on veut d'un diesel, avec 5 ou 6 cylindres, la sonorité est tout de suite sympathique. Personne n'a jamais reproché à l'Alfa 156 la trop grande souplesse de ses suspensions, et la 2.4 JTD 20v ne prendra pas ce risque ! Dans notre cas, l'ensemble était d'autant plus ferme que nous disposions de la finition ti, qui se dote des roues en 17 pouces et du châssis sport abaissé. En revanche, la tenue de route est de premier ordre, avec notamment un excellent train avant, très directif, et qui fait bien passer la puissance, malgré la santé du moteur.

Car sous le capot, on a affaire à un bouilleur de premier ordre. Le 5 cylindres est plein partout, reprenant en souplesse dans les bas régimes, mais disposant dès 1500 tr/min d'une santé nettement au-dessus de la moyenne. Simple , il tient du TDI et non pas du HDi, et il faut appuyer doucement sur l'accélérateur, faute de quoi le principe on/off va vite lasser vos passagers. Ce qui est sur en revanche, c'est que les performances et les sensations sont là : 221 km/h en pointe, 29.1 secondes au kilomètre départ arrêté, ce n'est pas rien. Maintenant que vous vous êtes bien amusé, avouons-le : il existe une possibilité de rouler en souplesse, en évitant la poussée que le moteur est capable d'offrir. Il suffit de rouler à très bas régime !

Côté équipements, 3 finitions sont là pour vous offrir ce dont vous avez besoin, la ti étant la plus sportive du lot, et celle collant donc le mieux à l'esprit Alfa Romeo. Attention cependant au prix de tout ceci. Les italiennes ne sont plus d'aussi bonnes affaires qu'il y a quelques années, notamment chez Alfa Romeo. Quoiqu'il en soit, la seule concurrence de la 156 2.4 JTD est allemande, et l'Alfa reste systématiquement moins chère…

A moins de vouloir la dernière nouveauté et de lorgner vers la nouvelle BMW 320d ou de céder aux 200 chevaux de l'imminente Alfa 159 2.4 JTD, l'Alfa 156 2.4 JTD 20v représente un achat sympathique à souhait, avec sans doute maintenant la possibilité de discuter le prix de façon non négligeable. Il faut juste l'acheter dans l'optique de la conduire de manière dynamique. Mais une Alfa est faite pour ça, non ?

