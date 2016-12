Essai Alfa Romeo GT 3.2 V6

Librairie Alfa Romeo

Alfa Romeo GT 3.2 V6 : Essai

Coincé entre les normes antipollution et les réductions de coûts, les équipes d'Alfa Romeo ont été contraintes d'adopter progressivement un V6 d'origine Holden. Essai du dernier des Mohicans: l'Alfa GT 3.2 V6, dernière à être motorisée par le bon vieux « V6 Arese ».

L'Alfa Romeo GT, au nom fort peu original, n'est pas à proprement parler d'une grande nouveauté. Sa sortie récente ne fait pas oublier qu'elle reprend la plate-forme et les mécaniques les plus affûtées d'une 156 apparue quelques 6 ans plus tôt. Cependant, cette plate-forme était très saine et encore au goût du jour, il était donc tout à fait logique de la reprendre pour ce coupé 4 places. Car contrairement aux apparences, l'Alfa Romeo GT est une vraie 4 places. Cela justifie sa cohabitation dans la gamme aux côtés de la Brera, une 2+2 au look bien moins discret. Le coffre de la 156 était plus petit que la moyenne, mais c'est pire sur la GT : 320 litres, c'est un peu limite. Nous vous laissons juges de la ligne. Pour notre part, nous sommes fans. Elle est agressive tout en restant classique et élégante.

Sous le capot se trouve une merveille en voie de disparition : le V6 à 60° apparu sur l'Alfa 6 en 1979. Ce moteur à l'esthétique sans faille paie aujourd'hui le poids des années en matière de pollution. Il suffit de jeter un œil à ses émissions de CO2 : 295 g/km, c'est autant qu'une BMW M3, une Renault Espace 3.5 V6 ou une Cadillac STS et c'est pourquoi ce moteur devait évoluer. Devant l'investissement que cela représentait et en vertu des accords liant le groupe Fiat à General Motors, Alfa Romeo a préféré reprendre une base de moteur Holden pour ses modèles à venir. A titre d'exemple, une Brera 3.2, pourtant handicapée par une masse sensiblement plus importante, émet 8% de CO2 en moins.

Ce V6 Alfa est né en 2.5, a existé en 2 litres, puis est monté à 3 litres pour finir sa carrière en version 3.2 litres. Né en 12 soupapes, il a connu le turbo dans sa version 2 litres, puis a reçu des culasses 24 soupapes par la suite. Cette variante 3.2 est née sur l'Alfa Romeo 156 GTA et développait alors 250 chevaux. Dans notre Alfa Romeo GT du jour, il a perdu 10 chevaux mais qui sont délivrés exactement au même régime, tandis que le couple ne bouge pas. Nous ne savons pas si la raison de cette perte est d'ordre technique ou écologique. Reste qu'avec 240 chevaux, notre GT a de quoi voir venir.

Dès l'ouverture de la porte, l'envie de prendre la route se fait sentir. L'intérieur cuir de série sur notre finition Selective (la seule disponible avec le moteur 3.2) est du plus bel effet. C'est un peu moins le cas du tableau de bord. D'une part parce que le dessin commence à accuser le poids des années, d'autre part parce que la qualité des matériaux est inférieure à ce qui se pratique en Allemagne. L'option cuir intégral permet de remédier à ce point précis, mais le prix de la voiture augmente alors de… 13% ! L'équipement comprend, on l'a dit, le cuir mais aussi la climatisation bizone, la panoplie des airbags et l'autoradio MP3. On s'étonne du fait que le capteur de pluie, les phares au Xénon et l'aide au stationnement ne soient que des options. Mais le tarif de l'Alfa Romeo GT fait passer la pilule : il est très compétitif.

Avec 240 chevaux pour un poids inférieur à 1450 kg, on n'est plus très loin d'un rapport poids/puissance de 6 kg/ch, qui atteste en général d'une certaine sportivité. La sonorité du moteur aussi atteste des prestations à venir. Dès le premier tour de clef, c'est un véritable enchantement pour les oreilles et on comprend alors pourquoi les amateurs de la marque en sont fous. Quel chant, mes amis ! Depuis le régime de ralenti jusqu'au rupteur, ça chante haut et juste. Et le ramage est à la hauteur du plumage. A tous les régimes, la réponse est immédiate et la GT est propulsée en avant. La boîte 6 rapports est agréable, bien étagée et participe au plaisir d'ensemble. Avec plus de 240 km/h et moins de 27 secondes au kilomètre départ arrêté, nous voici en face d'un élégant coupé qui cache bien son jeu.

Depuis l'Alfa Romeo 156, les modèles de la marque tiennent très bien la route. Et justement, la GT est développée sur cette base. Ce coupé est sain, très bien équilibré et permet de profiter des performances offertes par le moteur 3.2 V6. Cependant, il n'y a pas de miracle : la motricité est très bonne sur sol sec, mais une grosse attaque sans aucun dosage finira par se solder par un patinage d'au moins une roue avant mais à priori le montage du différentiel autobloquant Q2 ne devrait plus tarder. Ce bon comportement a en revanche une compensation : la suspension ferme n'offre pas un confort de très bon niveau et les pneus taille basse n'arrangent rien. On bénit donc les sièges, qui sont aussi confortables qu'ils sont beaux à regarder.

Dernière Alfa à utiliser l'historique moteur V6, c'est actuellement le modèle le plus sportif du constructeur et sans doute aussi le plus élégant. Toutes les concurrentes de l'Alfa Romeo GT 3.2 V6 sont plus modernes et plus cossues. Mais elles sont également plus chères et n'ont pas forcément autant de charme…

