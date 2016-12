Essai BMW E46 M3

La première BMW Motorsport a été lancée en 1977, c'était la M1. Depuis, la branche a été renommée BMW M et a développé de multiples versions: M3, Z3 puis Z4 M, et M5. Et régulièrement, la M3 mue. A chaque refonte de la Série 3.

Il faut savoir qu'il y a moins de différences entre une M3 E46 et l'ancienne E36, qu'avec celle d'avant (E30). La ligne tout d'abord en est une évolution, même si la nouvelle perd une partie de la discrétion tant prisée par l'ancienne: la bosse sur le capot, le spoiler, les prises d'air latérales et les ailes élargies sont difficiles à cacher. Le moteur, ensuite, est repris de l'ancienne version, mais dont la cylindrée a été portée de 3201 à 3245 cm3, gagnant au passage 22 chevaux et 1.6 mkg. C'est qu'il va falloir emmener une caisse plus lourde! En revanche, pas de souci à se faire côté comportement, quand on voit ce que donne déjà une 330i d'origine...

Comme sur la précédente génération, le choix est donné entre une excellente boite manuelle et une séquentielle SMG. Mais cette dernière a beaucoup évolué, au point même de devenir la référence de l'époque, notamment en offrant le choix entre 5 programmes automatiques et 5 manuels. Un programme supersportif avec aide au démarrage style burn out est aussi disponible, et on peut utiliser au choix les commandes au volant ou le levier.



A choisir absolument !