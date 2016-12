Essai Alfa Romeo 166 V6 Turbo - 2.5 V6 - 3.0 V6

Librairie Alfa Romeo

Alfa Romeo 166 V6 Turbo - 2.5 V6 - 3.0 V6 : Essai



La marque Alfa Romeo, si prestigieuse avant la deuxième guerre mondiale, montre bien qu'il est possible à une marque de descendre de son piédestal. Aujourd'hui la marque tente d'y remonter, pour rejoindre les trois ténors de la catégorie, Audi, BMW et Mercedes-Benz. Cette reconquête de la clientèle passe par les Alfa 156, 166 et 147.

Vous le savez, l'Alfa 156 a été élue voiture de l'année 1998, une première pour une Alfa. Cette voiture a d'emblée connut un grand succès que la 166 tente de reproduire... La ligne est très fluide et très élégante, et si elle reprend quelques éléments stylistiques de la 156, elle n'en est pas une copie plus grande. L'intérieur est comme l'extérieur, luxueux mais très éloigné des constructions allemandes. Que les amateurs d'électronique se rassurent, comme chez Mercedes ou BMW un écran assure l'interface de la climatisation, de l'autoradio et de l'éventuel GPS.

Du côté des moteurs, chez Alfa, on n'a jamais rougi face à la concurrence. Ici, c'est encore le cas, avec un 4 cylindres essence de 155 chevaux, un 5 cylindres turbo-diesel de la dernière génération (150 chevaux à présent) et pas moins de 3 moteurs V6 différents: un 2.5 24 soupapes pour commencer, puis un 2.0 turbocompressé pour le sport (qui n'est plus importé), et enfin un 3 litres 24 soupapes pour couronner le tout.

Les adversaires ne manquent pas dans une catégorie qui est loin de réaliser de gros chiffres de production: Alfa se doit cependant d'être là, et de rogner des parts aux trois allemands, comme tentent de le faire Jaguar et Lexus. A l'usage, la voiture fait l'unanimité. Cossue, bien finie (quoiqu'elle peut encore mieux faire), elle se distingue de la masse de ses concurrentes par le plaisir de conduite qu'elle dispense, chacunes à leur niveau.

La 2.5 24v propose déjà d'excellentes performances, tandis que la 3.0 24v propose des prestations élevées. La 2.0 Turbo procure les mêmes performances que la 3.0 24v, mais d'une manière totalement différente. Les 166 sont en tous les cas dans le haut du panier en ce qui concerne le plaisir, et c'est bien ce qu'on leur demande, non ?

