Essai Alfa Romeo GTV V6 Turbo - V6 24v

Librairie Alfa Romeo

Alfa Romeo GTV V6 Turbo - V6 24v : Essai



Alfa Romeo fut en son temps une des plus prestigieuses marques de voitures de sport, mais en 1995 elle court après cette gloire passée. Tout ce qu'il en reste alors, c'est une capacité à dessiner des lignes et à concevoir des moteurs bien au-dessus du commun automobile. C'est particulièrement le cas de cette GTV V6 24v.

Les Alfa GTV et Spider ont été présentées ensemble en 1994 et partagent la même base. Dessinée par la maitre Pininfarina, elles commencent seulement maintenant à vieillir. Le 2.0 TS 16v de l'Alfa 147 ouvre la gamme depuis toujours, ensuite venait ensuite le V6 Turbo, tandis que le Spider avait à la place droit au 3.0 V6, plus adapté à sa fonction. Ce V6 Turbo était déjà connu de l'Alfa 164. On le savait mélodieux et à fort caractère. Et ça, le train avant n'en avait pas était prévenu, et il y était mal préparé, ce que l'on remarque d'autant plus que le train arrière multibras est sur des rails... Lorsque la 166 a été lancé est apparu cette version du moteur V6 24v, il fut presque aussitôt monté dans la GTV. De par son caractère plus linéaire, il perturbe moins le travail du train avant. C'est lors de la refonte de la gamme en 2001 qu'il a été monté sur le Spider en remplacement de l'ancien 3.0 V6.



Dans la 166 ce moteur était accouplé à une boite 6 rapports, et il aurait été dommage de ne pas la conserver dans la GTV. Ainsi, Alfa dispose d'une sportive capable de tenir tête à sa plus dangereuse rivale, la Fiat Coupé 20v Turbo. Car les autres coupés lui ne sont pas directement comparables, les Audi TT Quattro et BMW Z3 Coupé 3.0 étant à un niveau supérieur, et les autres proposant 4 vraies places. Car il faut le savoir, la GTV n'est pas grande. Les places arrières ne sont pas bien grandes, mais ce n'est rien en regard du coffre: 110 litres, c'est presque la boite à gant d'un Renault Espace ! La faute à l'essieu arrière multibras. En fait, on rentre une petite valise, disons une mallette. Admettons sur un petit roadster ou une supersportive, mais sur un coupé de ce type, il y a un minimum. Son charme est sans doute fait de ce genre de choses...