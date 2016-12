Essai Alfa Romeo Giulietta JTDm 170

Librairie Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 : Essai

Hiver 2012. La 159 est en fin de vie, tandis que les Brera, 8C et Spider n’existent plus. On se prend à rêver d’une… Giulietta 2.0 JTDm, devenu curieusement le modèle le plus désirable de la gamme, snif. Le passionné verse une larme.

Le passionné a aimé Alfa Romeo pour ses lignes, pour le caractère de ses moteurs (double arbre, V6, Twin Spark, Turbo…) et les tenues de routes hautes en couleur. Que reste-t-il de tout cela aujourd’hui ? Principalement la ligne, malgré tout le bien que l’on pense du JTDm.

Ledit 2.0 JTDm est l’évolution la plus récente du 1.9 JTD, le tout premier diesel de l’histoire à avoir reçu une injection par rampe commune (Common rail). C’était l’Alfa Romeo 156, en 1998 déjà. C’est dire l’expérience de la marque en la matière !

Ainsi donc, ce 2.0 JTDm développe quelques 170 chevaux pour un couple de 35.6 mkg, des valeurs qui la classent parmi les berlines les plus puissantes de sa catégorie ! Aidée bien évidemment par une boite 6, les performances de cette Giulietta sont donc élevées : moins de 30 secondes sur l’exercice du kilomètre départ arrêté, et près de 220 km/h en vitesse de pointe. C’est certes dangereux pour votre permis, mais ça en dit long sur les capacités de cette compacte. C’est bien une Alfa Romeo !

Les Alfa Romeo ont souvent eu les bons moteurs, mais pas toujours les châssis assortis. Il parait même que ça faisait partie de leur charme ! Pas de souci depuis la 156... Et dans le cas présent, la Giulietta a affuté ses trains roulants. Comme les plus récentes berlines de la marque, elle se caractérise tout d’abord par sa direction, très directe et très précise. On s’en régale ! Le train arrière suit, et accepte de refermer la trajectoire au lever de pied mais sans trop en faire. C’est qu’on en redemanderait !

Un interrupteur baptisé DNA permet d’agir sur la sensibilité de l'accélérateur et l'assistance de direction. C’est un peu gadget, mais après tout pourquoi pas… Il est dommage en revanche que le différentiel autobloquant Q2 de la 147 ait disparu, remplacé par un simple antipatinage baptisé Q2 Electronique. Reconnaissons que la Giulietta motrice très bien malgré tout.

On n’achète sans doute pas une Alfa Romeo pour son confort mais pour son caractère et son image de marque. Précisons toutefois que contre toute attente, la Giulietta se révèle très confortable et que son excellente tenue de route ne se paie pas par un confort dégradé comme sur une berline allemande. Ca méritait d’être dit.

En réalité, le confort n’est entaché que par le bruit du 2.0 JTDm. Ca n'est pas que le moteur soit spécialement bruyant, mais c’est que le Start & Stop le coupe régulièrement, et le redémarre sans aucune discrétion. Sur route, à vitesse constante, on n’y pense par contre pratiquement plus. Evidemment, on aurait préféré entendre le légendaire V6 Arese...

Tradition latine oblige, l’intérieur de l’Alfa Romeo Giulietta se montre plus gai que chez la concurrence, notamment allemande. Malheureusement, la finition ne se montre pas à la hauteur de ces mêmes rivales... Tradition latine, on vous dit ! Certes, le progrès est important par rapport à la vieillissante 147. Mais le GPS par exemple, n’est plus à la pointe de ce que l’on peut rencontrer… Compensation : le niveau d’équipement est élevé, et peut encore être enrichi par des packs d’options relativement accessibles.

La concurrence dans cette gamme est réduite, car peu de compactes proposent cette puissance : les Audi A3 2.0 TDI 184, BMW 120d et Mercedes A220 CDI principalement, attendant les imminentes VW Golf GTD et Seat Leon FR, une véritable invasion allemande à laquelle on peut sans doute ajouter les Citroën DS4 2.0 HDi 160 et Renault Mégane GT dCi. Malheureusement, l’Alfa est sensiblement au prix des allemandes, en fait ! Même si elle est mieux équipée et un peu plus confortable, elle est un poil moins performante. Et surtout, on sait qu’elle se revendra sensiblement moins bien. Ce qui la rend, in fine, plus chère. Dommage !

Brillante à conduire, de bonne présentation, l’Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 est une compacte très agréable. Mais elle n'égale pas pour autant des allemandes bien mieux armées qu'elle. Aussi, il est dommage qu’elle en affiche les tarifs !

Texte Manu Bordonado

Photos constructeur

Réagissez à l'Alfa Romeo Giulietta JTDm sur le forum