Essai Aston Martin DB7

Aston Martin DB7 : Essai







A la fin des années 80, les constructeurs de voitures de luxe sont à l'agonie, le marché américain se fermant pour quelques années. C'est ainsi que deux marques parmi les plus prestigieuses, Aston Martin et Jaguar, sont rachetées par le géant Ford. Il va y avoir du changement chez Aston ! Car depuis la revente de la marque par David Brawn en 72, on piétine un peu... Il apparaît vite clair que la rentabilité passe par un "modèle d'accès". Ferrari a été obligé aussi en son temps de créer sa version d'accès, la Dino. Porsche a lancé la 924 et plus récemment le Boxster. C'est impératif pour assurer sa survie ! Bref, il est décidé que la marque proposerait un modèle à moins de 150.000 euros, ce qui fait quand même une somme.



Pour que l'opération soit rentable, il va falloir réduire les coûts au maximum. C'est ainsi que la petite Aston ne sera pas fabriquée comme les autres à Newport-Pagnell, mais chez TWR, qui achève alors la production des Jaguar XJ220. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait toute l'étude du véhicule. Le moteur est basé sur le 6 cylindres en ligne Jaguar 3.2, mais il a été retravaillé avec notamment l'ajout d'un compresseur volumétrique qui fait passer la puissance de 200 à 340 chevaux.

La ligne a été confiée à l'homme qui a dessinée la XJ200, Ian Callum. Celui-ci a créé une voiture élégante, moderne, et y a intégré tous les éléments de style Aston Martin, comme la calandre ou les écopes latérales. Il reste à lui trouver un nom, et David Brawn, après avoir découvert la voiture, donnera son accord pour qu'elle porte les initiales DB: ce sont les siennes, après tout... La DB7 était née. L'accueil du public va lui être très favorable et fera d'elle à ce moment là l'Aston Martin la plus vendue de tous les temps.

Jaguar présente par la suite, sur la même base, une XK8. Et elle propose des performances équivalentes, 2 cylindres de plus, pour un prix inférieur. Ce qui justifiera l'arrêt de la DB7 au profit de la DB7 Vantage...