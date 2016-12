Essai Aston Martin DB7 Vantage

La marque avait présenté au Salon de Détroit en janvier 1998 l'Aston Martin Project Vantage, pour tester les réactions du public et vérifier s'il existait une clientèle. A Genève, l'année suivante, la version définitive était présentée.

La différence la plus importante par rapport à la DB7 se trouve sous le capot. Le 6 cylindres à compresseur d'origine Jaguar laisse la place à un V12 Ford Cosworth, le premier V12 de la marque ! Ce moteur développe 420 chevaux et est relayé par une boîte 6 rapports, mais classique et non séquentielle comme c'était le cas sur le Project Vantage. Bien évidemment, une boîte automatique est aussi au programme. Elle aussi gagne un rapport par rapport à la DB7, pour en compter 5.

Bien entendu, le freinage a été revu par Brembo, la voiture a gagné un contrôle de traction et s'est rigidifiée. Extérieurement, la ligne a été revue par l'auteur de la DB7, Ian Callum. Tout en gardant le même esprit, elle devient un peu plus virile mais reste discrète et élégante: du grand art.

Ainsi armée, la DB7 Vantage reprend un peu de distance par rapport aux Jaguar XKR et Maserati 3200 GT, pour se rapprocher dangereusement de la Ferrari 456M GT...