Essai Aston Martin DB5

Pour beaucoup, Aston Martin, c'est d'abord la voiture de James Bond. Il faut dire que l'agent secret en a eu plusieurs différentes au fil de ses aventures: une DB5, une DB6, une Saloon, une Vanquish et une DBS. Mais il en revient toujours à la DB5. Il faut dire que c'est sans doute la voiture la plus réussie de la marque...

L'Aston Martin DB5 (DB pour David Brown, le propriétaire de la marque à l'époque et à l'origine de son essort) fait suite à la DB4 en 1963. Elle en est la descendante directe. A l'avant, elle se distingue par ses phares carénés, inspirés par la DB4 GT. Mais les modifications les plus importantes ne sont pas là.

Et oui, 007 le sait mieux que tous les autres, c'est la mécanique qui fait la différence entre une DB4 et une DB5. Sur cette dernière, le splendide 6 cylindres double arbre est passé de 3.7 à 4 litres, et du coup non seulement la puissance est passée de 240 à 286 chevaux, mais surtout le couple a fait un bond de 33.2 à 39.8 mkg ! La boite est désormais une ZF à 5 rapports, et il ne manquait plus que cela pour avoir une voiture sans défaut.

Sans doute pour cela que James Bond ne casse pas celle-là !