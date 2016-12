Accueil Autoweb > Essais routiers > Bentley > Essai Bentley Continental R, T, SC

Librairie Bentley + La marque Bentley

+ La Bentley Continental R, T, SC





Bentley Continental R, T, SC : Essai Autrefois, la marque Rolls Royce évoquait une image de raffinement suprême, mais aujourd'hui elle donne une image plus démodée... Bentley en revanche a repris cette idée de raffinement en y ajoutant la touche de dynamisme et de discrétion qui pourrait manquer à Rolls Royce. Si depuis les années 50 les Bentley n'étaient que des Rolls "démarquées", les 2 marques soeurs ont commencé à diverger en 1994 quand est apparue la Continental R, sans équivalent chez l'autre. La base n'était toutefois pas nouvelle mais reprise de la berline Bentley Turbo R, elle même ultime évolution de la Rolls Royce Silver Spirit apparue en 1980. En 1999 BMW s'est porté acquéreur du groupe, vite concurrencé dans cette transaction par le groupe Volkswagen. Finalement, Bentley ira à VW et Rolls Royce à BMW, ce qui signifie que les modèles évolueront désormais chacun de leurs côtés.



La Continental R a repris de la Turbo R sa motorisation unique: un intemporel V8 à arbre à cames central de 6.75 litres de cylindrée, suralimenté ici par un turbo et son intercooler, relayé par une boite automatique à 4 rapports. Si la puissance n'est pas négligeable avec 389 chevaux, c'est surtout le couple qui apparait exceptionnel: 76.5 mkg, c'était de la science fiction en 1994, et on n'aurait jamais trouvé de boite manuelle capable de supporter cela. Attention, on n'a pas pour autant affaire à une sportive, le poids dépassant les 2400 kg... La Continental T fut présentée en 1997. C'est une version plus dynamique de la Continental R, qui se distingue principalement par son empattement raccourci, ses voies élargies, et son moteur plus puissant et encore plus coupleux. Vous avez dit record ? Enfin, la Continental SC de 1999 est une version chassis court (façon de parler pour une voiture de 5.22m) motorisé par une motorisation intermédiaire entre les deux précédentes et au toit amovible. Pour ces trois voitures, il existe une finition Mulliner. Ne riez pas, le programme annonce moteur plus puissant (celui de la T) et équipement enrichi ! Il faut bien profiter de l'existance de voitures comme les Bentley Continental R, T et SC, car il s'agit du dernier modèle d'une longue lignée, construite sans souci de coût ni de rentabilité. Rien à voir avec un coupé Bentley à la plate-forme commune avec Volkswagen, et motorisée par un moteur modulaire... Ca existe, pourtant...



http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Bentley+Continental&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Bentley Continental R, T, SC : Fiche technique Marque : Bentley Bentley Bentley Bentley Modèle : Continental T Continental SC Continental R Continental R Années de production : 1996-2002 1998-2000 1999-2002 1992-1999 Moteur Type du moteur : 8 cylindres en V à 90° 8 cylindres en V à 90° 8 cylindres en V à 90° 8 cylindres en V à 90° Energie : Essence Essence Essence Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Alimentation Gestion intégraleZytec Gestion intégraleZytec Gestion intégraleZytec Gestion intégraleZytec Suralimentation Turbo Garrett (0.8 bar) + intercooler Turbo Garrett + intercooler Turbo Garrett + intercooler Turbo Garrett (0.5 bar) + intercooler Distribution Arbre à cames central Arbre à cames central Arbre à cames central Arbre à cames central Nombre de soupapes 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre Alésage & Course 104.1 x 99.1 mm 104.1 x 99.1 mm 104.1 x 99.1 mm 104.1 x 99.1 mm Cylindrée 6750 cc 6750 cc 6750 cc 6750 cc Compression 8.0 - - 8.0 Puissance 426 ch à 4000 tr/min 406 ch à 4000 tr/min 406 ch à 4000 tr/min 389 ch à 4000 tr/min Couple 89.2 mkg à 2200 tr/min 81.6 mkg à 2150 tr/min 81.6 mkg à 2150 tr/min 76.5 mkg à 2000 tr/min Transmission Boite de vitesses Auto 4 rapports Auto 4 rapports Auto 4 rapports Auto 4 rapports Puissance fiscale 37 cv 33 cv 33 cv 27 cv Transmission Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Antipatinage Serie Serie Serie Serie ESP Non Non Non Non Châssis Direction Crémaillère, assistée Crémaillère, assistée Crémaillère, assistée Crémaillère, assistée Cx - - - - Suspension avant Mc Pherson Mc Pherson Mc Pherson Mc Pherson Suspension arrière Bras obliques Bras obliques Bras obliques Bras obliques Freins avant Disques ventilés (340mm) Disques ventilés (340mm) Disques ventilés Disques ventilés (280mm) Freins arrière Disques (340mm) Disques (340mm) Disques Disques (280mm) ABS Serie Serie Serie Serie Pneu avant 285/45 ZR18 285/45 WR18 285/45 ZR18 255/55 WR17 Pneu arrière 285/45 ZR18 285/45 WR18 285/45 ZR18 255/55 WR17 Dimensions Longueur 522 cm 522 cm 534 cm 534 cm Largeur 206 cm 192 cm 188 cm 188 cm Hauteur 146 cm 147 cm 146 cm 146 cm Coffre 350 litres 202 litres 350 litres 350 litres Poids 2490 kg 2610 kg - kg 2420 kg Performances Poids/Puissance 5.84 6.42 NC 6.22 Vitesse maxi (km/h) 273 245 250 250 0 à 100 km/h 6.5 6.4 - 7.3 0 à 160 km/h - - - - 0 à 200 km/h 24.3 - - 26.3 400 mètres DA 14.7 - - 14.4 1000 mètres DA 26.5 - - 26.0 Consommations Sur route 13.0 13.1 - 13.0 Sur autoroute 25.7 25.8 - 25.7 En ville 17.7 17.8 - 17.7 Conduite sportive 30.0 - - 26.0 Consommation moyenne 21.0 - - - Réservoir 108 litres 108 litres 100 litres 108 litres Autonomie autoroute 610 km - km - km 610 km CO2 NC NC NC NC Prix & équipements NB d'airbags 2 2 2 2 Climatisation Série Série Série Série Prix de base Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Bentley Continental R, T, SC Crédit pas cher pour votre Bentley Continental R, T, SC Donnez votre avis ici ici ici ici

Bentley Continental: voir aussi...

Site officiel du constructeur :



Les fiches techniques des concurrentes : Mercedes Benz C140 CL600

Site officiel du constructeur : Bentley Les fiches techniques des concurrentes :

Aucun avis posté sur Bentley Continental R, T, SC