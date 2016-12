Essai Bentley Arnage

Librairie Bentley

Bentley Arnage : Essai



Si on a eu pendant un certain temps des Bentley qui n'étaient que des Rolls Royce plus discrètes, la séparation des deux marques a changé la donne, et on ne rate pas une occasion de nous rappeler le pourtant lointain passé sportif de la marque. Et oui, la marque a remporté plusieurs fois les 24h du Mans, et c'est ainsi qu'un virage a donné son nom à la berline Bentley apparue en 1998.

Celle ci reprend bien sur bon nombre de pièces de la Rolls Royce Silver Seraph sortie simultanément, mais pour la première fois depuis longtemps la base mécanique est différente. Alors que la Rolls reprend sans modification le V12 de 5.4 litres de la BMW 750i, la Bentley, à la définition plus sportive, se dote du V8 4.4 litres de la 740i, qui a accueilli pour l'occasion 2 turbocompresseurs. On sait en effet à quel point les conducteurs de Bentley sont attaché au couple de leurs montures... Pourtant, ceux qui vont passer de l'ancienne Turbo R à l'Arnage vont vite déchanter: la voiture est plus moderne à tout point de vue, mais l'antique V8 turbo de 6.75 litres produisait un couple de 76.5 mkg alors que le moderne BMW n'est plus qu'à 58.1 mkg, valeur excellente en soi, mais trop basse aux yeux des habitués de la marque.

Entre temps, la marque est passée aux mains du groupe Volkswagen qui venait aussi de s'offrir Cosworth. Du coup, le vieux 6.75 litres a été revu en profondeur et à repris du service dans l'Arnage, c'est le modèle Red Label (la version à moteur BMW prenant le nom de Green Label). On reconnait cette version à son logo à fond rouge, bien entendu.

Bien sur, 6.75 litres dopés par un turbo et passé par la case Cosworth, ça envoie dans tous les sens du terme. 405 chevaux et surtout 84.6 mkg, c'est fou. Heureusement que le chassis a été conçu par BMW, car malgré la boite auto qui n'est plus qu'une vieille 4 rapports General Motors (la 5 rapports ZF de la Green Label ne sopporterait pas un tel couple), on peut facilement se retrouver à des vitesses élevées sans s'en apercevoir...

Pour 2002, refonte de la gamme. La Green Label est retirée, la Red Label est rebaptisée R. Mais surtout, on voit l'apparition d'une nouvelle version, encore plus puissante, l'Arnage T. 2 turbos pour la première fois sur cet éternel V8, et la coquette puissance de 450 chevaux. Je ne vous parle même pas du couple, qui entre dans les records... Attention, on n'a pas affaire à une concurrente d'une M5, il faut garder à l'esprit qu'on déplace plus de 2.5 tonnes de noble matière. Mais dans un genre différent c'est un must. Dès que j'ai l'argent...