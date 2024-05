Accueil Autoweb > Essais routiers > Leapmotor > Essai Leapmotor T03

Leapmotor T03 : Essai A l’occasion des e-Trophées de l’AMAM, nous avons découvert la Leapmotor T03, une citadine chinoise électrique. Un modèle qui mérite un peu d’intérêt comme vous allez le lire.







Il s’agit du tout premier modèle en France de cette marque chinoise. Contrairement à ce que certains pensent (nous en faisions partie), il ne s’agit pas de la soeur chinoise de la Smart Forfour mais d’un tout autre véhicule. Il ne faut pas confondre !



Les proportions sont celles d’une petite japonaise style K-Car ou (surtout) d’une petite chinoise : une petite berline 5 portes un peu plus haute que large. Comme une Dacia Spring, elle aussi prévue pour la Chine justement. Tiens tiens…







La peinture bicolore de la T03 est incluse dans l’équipement d’origine, sans supplément. Mais vous n’êtes pas obligé de la choisir en rose comme celle de notre essai, le nuancier propose bien entendu d’autres couleurs… L’ajustage des éléments de carrosserie est toutefois incertain, avec un capot moins bien ajusté à droite qu’à gauche. C’était ainsi sur les différents exemplaires que nous avions à notre disposition.



Si l’extérieur fait penser à la Dacia Spring, l’intérieur est plutôt inspiré par Tesla ! Détail amusant, il n’y a pas de cache-bagages en raison de la faible distance entre le dossier de la banquette et la vitre arrière. On retrouve une planche de bord épurée qui accueille en son centre un grand écran tactile qui regroupe la grande majorité des commandes de la voiture. Même les menus rappellent ceux de Tesla.







Le tableau de bord est donc vraiment réussi. Les plastiques sont durs au toucher mais beau à l’oeil. Pour une petite voiture c’est déjà très bien. Le toit panoramique apporte lui aussi une touche haut de gamme en même temps qu’une sensation d’espace. Le levier de vitesse est remplacé par le commodo de droite. Il commande les positions Parking, marche avant et marche arrière, comme sur une Mercedes ou une Tesla. Grande classe.



Notre court essai ne nous a pas permis de pousser la Leapmotor dans ses retranchements et nous n’en savons donc pas plus côté tenue de route. Mais les pneus, de « petits » 165/65 TR15 et les faibles débattements ne nous laissent pas imaginer des prestations exceptionnelles de ce côté là, ce que des confrères nous ont confirmé depuis.







Même si nous n’avons pas pu rouler très vite avec, soulignons le silence dont elle a fait preuve en ville. Notre essai, essentiellement urbain, ne nous a pas non plus permis de juger de la tenue de route ou du freinage. Dommage car la T03 est relativement puissante pour sa catégorie : elle développe 109 chevaux. Une puissance qui ne vous fera pas forcément faire d’excès puisque la T03 est bridée à 130 km/h et qu’elle peine un peu à les atteindre selon nos confrères.



Son gabarit étroit est un atout en zone urbaine. A l’heure où chaque nouveau modèle est plus grand que le précédent, il est agréable de rouler dans une auto aussi compacte. Pas besoin de vous dire que les manoeuvres sont aisées, surtout avec la caméra de recul…







Contrairement à ce que sa puissance confortable pourrait faire croire, la Leapmotor T03 se destine à la conduite en ville. Sa présentation intérieure et ses équipements pourraient faire de l’ombre à la Dacia Spring.



Texte : Manu Bordonado

Photos : Constructeur



Leapmotor T03 : Fiche technique Marque : Leapmotor Modèle : T03 Années de production : 2022- Moteur Type du moteur : Electrique Energie : Electrique Disposition du moteur aucune Alimentation batteries Suralimentation - Distribution - Nombre de soupapes aucune Alésage & Course - mm Cylindrée 0 cc Compression - Puissance 109 ch à - tr/min Couple 16.1 mkg à - tr/min Transmission Boite de vitesses aucune Puissance fiscale Non comm. Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique réglable selon 3 niveaux Cx - Suspension avant McPherson Suspension arrière Essieu de torsion Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ABS Série Pneu avant 165/65 R15 Pneu arrière 165/65 R15 Dimensions Longueur 362 cm Largeur 165 cm Hauteur 158 cm Coffre 210 litres Poids 1240 kg Performances Poids/Puissance 11.3 Vitesse maxi (km/h) 130* 0 à 100 km/h 12.0 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 17.9 1000 mètres DA 34.9 Consommations Sur route 0.0 Sur autoroute 0.0 En ville 0.0 Conduite sportive 0.0 Consommation moyenne 0.0 Réservoir 0 litres Autonomie autoroute - km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags 2 Climatisation Série Prix de base 25990 euro -5000 euro (écotaxe) Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Leapmotor T03 Crédit pas cher pour votre Leapmotor T03 Donnez votre avis ici

