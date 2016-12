Essai Mercedes Benz 600 SL - SL600

Librairie Mercedes Benz

Mercedes Benz 600 SL - SL600 : Essai

Le roadster Mercedes SL, R129 de son petit nom, fut sans doute ce que l'on peut appeler un must. Grâce à son hard-top, c'est à la fois un coupé et un roadster. Dans les deux cas, il s'agit d'une voiture dont l'élégance est assez exceptionnelle.

Présentée en 1989, elle n'a pas vieillie malgré une concurrence assez rude. Sa suspension pilotée est un gage de tenue de route et de confort. Son arceau qui se déploie en quelques fractions de seconde est gage de sécurité, comme son double ABS, ses 4 airbags et ses sièges intégraux (ceintures intégrées à la structure du siège). Mais la SL600 sait également se faire extrêmement performante, avec son V12 48 soupapes de 6 litres et ses 394 ch. La boîte automatique à 4 puis 5 rapports, à gestion électronique auto adaptative et l'antipatinage ASR se chargent de transmettre tout cela au sol. Au total, une voiture presque sans équivalent dans le reste de la production mondiale.

Sa seule rivale dangereuse fut sa petite sœur de la gamme, la SLK. Plus simple de conception, elle a l'atout d'un toit rigide qui se loge dans le coffre d'une pression sur un bouton, un style plus moderne et un prix inférieur de plus de la moitié... A noter que la SL600 n'a pas toujours été le haut de gamme: en Allemagne, une SL73 AMG de 525 chevaux existait. En option sur ce modèle, il était même possible de supprimer la bride des 250 km/h !

La SL présentée en septembre 2001 à Francfort ne nous a pas fait oublier la SL600. Au contraire, elle la rend plus accessible...