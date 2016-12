Essai Mercedes Benz C200 CDI et C320 CDI

Librairie Mercedes Benz

Mercedes Benz C200 CDI et C320 CDI : Essai

Alors qu'est présentée à la presse la nouvelle Mercedes Classe C, nous avons voulu revenir une dernière fois sur la version qui disparaît. La Classe C reste à nos yeux la première vraie Mercedes de la gamme. En raison de sa ligne traditionnelle, de son niveau de confort, de son étoile au dessus de la calandre, de son moteur longitudinal, de son architecture de propulsion, etc… Des attributs que la clientèle de la marque est prête à payer le prix fort.

Depuis maintenant plus de 70 ans, la vénérable firme Mercedes-Benz commercialise des moteurs diesel et il n'est donc pas étonnant que la marque soit un leader en la matière. La gamme de moteurs diesel sur la Classe C se résume d'une part à un 4 cylindres à 16 soupapes et double arbre à cames en tête de 2.2 litres, disponible en deux niveaux de puissance (C200 CDI et C220 CDI) et d'autre part à un V6 à 24 soupapes de 3 litres, qui n'est disponible sur la Classe C que dans sa définition la plus puissante (C320 CDI).

Dans sa définition la moins puissante, la Mercedes C200 CDI délivre néanmoins quelques 122 chevaux et propose un couple de 27.6 mkg entre 1600 et 2800 tr/min. Ce n'est pas rien : il y a 15 ans, le haut de gamme 190 D 2.5 Turbo n'en proposait pas autant… Ce moteur est secondé, d'origine, par une boite manuelle 6 rapports. Comme de tradition chez la marque à l'étoile, sa commande se caractérise par sa lenteur et sa trop grande fermeté, même si l'on note quelques progrès.

La Mercedes C320 CDI reprend pour sa part ce qui est le premier V6 diesel de la marque. Ouvert à 90° comme un V8 et non à 60° comme un V6 traditionnel, il propose ce qui se fait de mieux en matière d'injection à rampe commune. Développant 224 chevaux et un couple considérable de 42.3 mkg en boite manuelle, il passe même à 52.0 mkg lorsqu'il est couplé à la boite automatique 7G-Tronic à 7 rapports, comme c'était le cas sur notre exemplaire d'essai.

Très aérodynamique et équipée d'une boite 6 rapports, la Mercedes Classe C est très adroite dans l'exercice de la vitesse maximale, dans toutes ses variantes. La C200 CDI ne fait pas exception, avec pas loin de 210 km/h en pointe. Elle est bien sûr moins démonstrative en accélération, en raison de sa boite un peu lente, mais aussi en raison de son inertie au moment de décoller la voiture du sol. Bien entendu, rien de tout cela avec la C320 CDI. Le moteur réagit à la seconde et sur tous les régimes. Sa boite automatique est très réactive et n'hésite pas à rétrograder d'un ou même plusieurs rapports en même temps (une exclusivité pour une boite automatique). La voiture est vraiment nerveuse ! On comprend que la C320 CDI ait rendu superflue la présence au catalogue de la C30 CDI AMG ! A noter que notre 320 n'avait que 12 km au début de notre essai. On imagine le résultat une fois débridée par quelques milliers de kilomètres.

Les Mercedes ont pour habitude de bien tenir la route et la Classe C en est un bon exemple. Ces deux berlines sont saines et équilibrées. Le train avant est dirigé via une direction à crémaillère et non plus à billes comme sur la génération précédente de Classe C (W202). Elle est précise et très directive : c'est le privilège d'une propulsion, qui n'a pas à prendre en charge la motricité. Le train arrière est pour sa part très stable. Enfin… Rien à craindre sur sol sec sauf grosse attaque, mais il sera en revanche assez facile de le faire glisser sur sol gras, même avec la C200 CDI. Heureusement, l'ESP veille en tout temps. Sécurisante, la Classe C est moins ludique que la BMW 330d. A grande vitesse, la W203 (c'est son petit nom en interne) est imperturbable et file sans laisser de bruit de vent : on ne sent pas la vitesse… Les gendarmes qui nous ont arrêtés le confirmeront : on ne se méfiait pas !

Une Mercedes se doit d'être confortable, et la Classe C n'est pas en reste de ce côté. Le châssis de la C200 CDI Classic est correctement maintenu et relativement ferme, ce qui a le mérite de priver la voiture de tout mouvement de pompage. Le châssis de notre C320 CDI AvantGarde est encore un peu plus ferme, et traduit parfaitement le caractère de ce véhicule : un esprit sportif, juste comme il faut, et jamais inconfortable. Les sièges sont fermes au premier abord, mais permettent d'effectuer d'une seule traite des centaines de kilomètres sans la moindre fatigue. En revanche la boite manuelle reste, comme toujours chez Mercedes, trop lente et trop dure pour être agréable malgré les progrès réalisés par le constructeur. Rien de tout ceci bien entendu avec la boite 7G-tronic. En revanche, celle-ci se trouve trop nerveuse dès lors qu'on n'est pas à l'attaque et ne profite pas assez du couple disponible. Terminons par le niveau sonore des véhicules : dans les deux cas, les véhicules sont bien insonorisés, sauf bien entendu à froid. La C200 CDI produit assez logiquement un son quelconque, tandis que la C320 CDI chante particulièrement bien et diffuse une mélodie rappelant un 5 cylindres. Participant au confort de tous les jours, la maniabilité de la Classe C est à citer en exemple : les contours sont faciles à situer, et le rayon de braquage est toujours aussi étonnant.

L'ergonomie de la Mercedes Classe C est à citer en exemple. Toutes les commandes tombent parfaitement en main. Le traditionnel frein de parking au pied permet de ménager des rangements centraux, tandis que les contre-portes et surtout la boite à gants proposent un volume de rangement suffisant. Typique des modèles de la marque, l'unique commodo est pratique à utiliser une fois qu'on en a l'habitude. Seules les commandes des vitres électriques prêtent à la critique car placées trop loin et trop bas dans la porte, elles obligent à se pencher pour les manipuler.

Acheter une Mercedes n'est pas un acte quelconque : c'est un véritable investissement. En effet, le surcoût d'une C200 CDI par rapport à une Laguna équivalente se chiffre à près de 5000 euro. Voire beaucoup plus, si l'on a le malheur de toucher à l'interminable liste des options… Le cas de la C320 CDI est différent : elle n'a que peu de concurrentes, la BMW 330d et l'Audi A4 3.0 TDI Quattro, qui sont aussi chères qu'elle. La Peugeot 407 V6 HDi propose en revanche pour un prix 10% inférieur sensiblement plus de confort, surtout au niveau de l'accord moteur/boite. Reste que si une Mercedes Classe C s'affiche à un prix bien plus élevé qu'une autre berline familiale, elle se revend aussi bien plus cher en occasion : vous récupérez donc plus ou moins votre mise…

A l'heure d'une nouvelle génération de Classe C, la génération W203 n'est absolument pas dépassée, et reste une valeur sûre du segment, sur laquelle vous pourrez compter. La C200 CDI ne nous est jamais apparue comme une Mercedes au rabais, tandis que la C320 CDI vous promet de belles parties de plaisir…

