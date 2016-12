Essai Peugeot 407 V6 HDi

Librairie Peugeot

Peugeot 407 V6 HDi : Essai

Peugeot est très lié à l'histoire du moteur diesel. Mais depuis quelques années, les autres constructeurs généralistes tentent de se faire une place au soleil sur ce marché. La 407 V6 HDi permet à Peugeot de reprendre le dessus sur les généralistes, et de s'approcher des spécialistes allemands.

Développer un tout nouveau moteur coûte une fortune, et il n'est pas facile de l'amortir s'il n'est pas fortement diffusé ensuite. Ce qui n'est pas forcément facile sur une motorisation haut de gamme, par nature moins produite. C'est ce qui a conduit les groupes Peugeot et Ford a mettre en commun leurs efforts. Les français avaient besoin d'un diesel de pointe pour animer les Citroën C6 et Peugeot 607, tandis que Ford avait toute une gamme de véhicules à équiper, à commencer par les Jaguar et les Land Rover.

Quitte à créer un nouveau moteur, autant faire les choses bien : ce nouveau V6 est ouvert à 60°, il comporte 4 soupapes par cylindre commandées par 2 doubles arbres à cames en tête, une injection à rampe commune de dernière génération, le tout suralimenté par 2 turbocompresseurs soufflant à une pression de 2.4 bar. Avec tout ceci, la puissance de notre Peugeot 407 V6 HDi ressort à 204 chevaux et le couple à 44.9 mkg. Des valeurs inédites dans cette catégorie pour un constructeur généraliste, mais qui restent loin des valeurs allemandes, qui avouent généralement 20 chevaux de plus.

Un moteur de cette puissance, de ce couple, et de ce caractère, n'est jamais aussi agréable que lorsqu'il est accouplé à une boite automatique de qualité. Peugeot accouple obligatoirement le V6 HDi à une automatique 6 rapports auto-adaptative de dernière génération. Comme la tendance actuelle le demande, il est possible de commander cette boite manuellement via un coulisseau Tiptronic, ce qui offre peu d'intérêt tant le fonctionnement de la boite est bien géré. En revanche, il n'y a aucune possibilité de commander les rapports au volant, même en option, et l'on s'étonne que la grille de la boite ne soit pas éclairée la nuit.

Un coup de clef (il n'y a pas non plus de système mains libres) et c'est parti. La magie du 6 cylindres est immédiate : quelle sonorité agréable ! Il faut par ailleurs bien profiter ce cette mélodie : dans quelques instants le V6 HDi sera chaud, et l'on ne l'entendra presque plus. Notre 407, en bonne française qui se respecte, est confortable, onctueuse, silencieuse, et les kilomètres à son volant sont un véritable plaisir. A tous les régimes, on conserve une agréable réserve de puissance, grâce au couple disponible mais aussi à la réactivité de la boite. On ne se lasse pas de remettre à chaque remise en vitesse un grand coup d'accélération, pour voir la boite rétrograder, profiter de la poussée du moteur, tout en tendant l'oreille pour profiter encore du son du 6 cylindres. Avec 226 km/h en pointe, un 0 à 100 en 8.7 secondes et un kilomètre départ arrêté en 29.8 secondes, cette berline sait se faire respecter. Objectivement, ces chiffres ne sont pas renversants, mais au volant la voiture ne nous laisse jamais sur notre faim, c'est ce qui importe.

Peugeot met un point d'honneur à proposer des véhicules à la tenue de route parfaite, et la Peugeot 407 V6 HDi, modèle de pointe, ne fait évidemment pas exception à la règle. Elle reprend bien entendu les principes de suspension du reste de la gamme, à savoir triangles superposés à l'avant, et essieu multibras à l'arrière, mais y ajoute l'amortissement variable déjà vu sur les 407 3.0e V6. Le train avant est incisif, la direction à assistance variable agréablement précise, et la voiture vire impeccablement, quelque soit le rythme. Pour autant, la voiture ne devient pas instable au levier de pied en courbe. L'ESP ne s'est jamais déclanché durant notre essai mené à bonne allure, preuve que le châssis est parfaitement réglé. Il demeure la référence de son segment.

Extérieurement, bien malin celui qui sera capable de distinguer une Peugeot 407 V6 HDi du reste de la gamme, s'il n'entend pas le moteur. Tout juste remarque t'on des chromes au niveau des baguettes et de la calandre, et les jantes en 18 pouces. A l'intérieur, l'équipement est très complet sur cette version Griffe (la seule disponible avec le V6 HDi) : les 4 vitres électriques et le régulateur de vitesse sont bien sur de série, ainsi que l'aide au stationnement arrière, les phares au Xénon, le système Hifi JBL accompagné du chargeur CD, les vitres latérales feuilletées, l'intérieur cuir, les sièges avant électriques à mémoires couplées à celles du volant et des rétroviseurs par ailleurs indexés à la marche arrière, les sièges chauffants et les surtapis. Ouf !

Si la finition se montre à la hauteur de la concurrence étrangère, nous avons cependant quelques petites critiques à apporter à tout ceci. Le chargeur CD se trouve dans le coffre, derrière une paroi, à un endroit mal éclairé, et il est donc difficilement accessible. Pourquoi ne pas lui avoir trouvé une place dans l'habitacle ? Le système multimédia RT3 intégrant téléphonie, système audio, GPS et une éventuelle autre source vidéo permet bien d'écouter de la musique en MP3, mais oblige pour cela à éjecter le CD-ROM de navigation et à se passer de la fonction GPS. De plus, la gestion des MP3 est lente. On s'étonne également de l'absence d'aide au stationnement à l'avant et d'un rétroviseur asphérique et, dans un autre registre, de vérin de capot.

La Peugeot 407 V6 HDi n'offre pas exactement la même puissance que ses concurrentes allemandes, mais elle est plus confortable, plus raffinée dans son utilisation quotidienne, tout en étant richement équipée, et proposée à un tarif sans comparaison avec ses concurrentes… A vous de voir si vous tenez absolument à rouler allemand !

Réagissez sur le forum