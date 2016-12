Essai Mercedes Benz C200 CDI Blue Efficiency

Librairie Mercedes Benz

L’image de Mercedes-Benz reste encore et toujours rattachée à ces inusables berlines diesel produites à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires à destination en grande partie des chauffeurs de taxis et des VRP… La Mercedes C200 CDI de notre essai fait partie de cette lignée de berlines. De celles qui ne nous font pas rêver, mais que l’on finit par acheter à un moment donné car elles répondent parfaitement à notre attente : ligne flatteuse, économie d’entretien, et valeur de revente élevée.

Il y a 20 ans et plus, les Mercedes 200, tant en essence qu’en diesel, étaient des versions de base notoirement sous-motorisées. Ce n’est plus le cas aujourd’hui puisqu'il existe une C180 CDI, mais surtout parce que la C200 CDI ne se contente plus du strict minimum en terme de prestations, comme nous allons le voir.

Le matricule 200 ne désigne pas un moteur 2 litres. En fait, il s’agit d’un moteur 2.1 litres (Mais Mercedes 210 sonnait mal…) dérivé en deux variantes de puissance : 200 et 220 CDI. Sous le capot de notre version d’essai, cela donne quelques 136 chevaux et un couple de plus de 27 mkg, disponible sur une large plage allant de 1600 à 3000 tr/min. Ce moteur est associé au choix à une boite mécanique à 6 rapports ou à une automatique à 5 rapports : l’excellente boite auto 7G-Tronic est interdite aux Classe C à 4 cylindres…

Notre version d’essai était dite BlueEfficiency, c'est à dire qu'elle se caractérise par un ensemble de mesures de natures à diminuer la consommation de la voiture et par conséquent les sacro-saintes émissions de CO2. 136 chevaux, ça ne fait pas rêver mais c’est sans doute largement suffisant dans la pratique. Le moteur est souple, très linéaire, et ne procure donc aucune sensation. Mais il anime efficacement la C200 CDI. Elle est capable d’atteindre les 100 km/h en 11.3 secondes et de franchir la borne du kilomètre en 32.5 secondes, des chiffres largement suffisants pour tout un chacun. Pour l’anecdote, elle est même capable de dépasser les 200 km/h.

La conduite de la Mercedes C200 CDI est conforme à la tradition des Mercedes-Benz. La commande de boite a progressé mais ne se révèle pas encore agréable: elle reste dure et un peu lente. La pédale d’embrayage a une longue course comme toute voiture allemande, et la direction est très douce et assez directe. Le rayon de braquage est comme toujours excellent, et l'on a en permanence sous les yeux l’étoile qui trône fièrement au bout du capot. Du moins sur les finitions Classic et Elegance, l’Avantgarde ayant une face avant plus agressive.

La tenue de route est également sans surprise. Mercedes a créé une berline qui tient très bien la route, avec un sous-virage qui arrive progressivement lorsqu’on commence à approcher des limites de la voiture. Elle est donc très saine, et plus sécurisante que ludique : ce qu’on était en droit d’attendre sur une berline comme celle-ci. Le freinage est, comme toujours, au dessus de tout soupçon.Et la Mercedes C200 CDI est confortable. Vraiment. Elle est réglée souple et gomme très efficacement les inégalités éventuelles de la route. En haussant le rythme, on a une bonne surprise : cette souplesse ne se transforme pas en une carrosserie qui pompe sur ses suspensions, grâce au système que Mercedes a baptisé amortissement sélectif. Bien entendu, ce confort est d’un haut niveau avec les roues 16 pouces d’origine. L’Avantgarde chausse pour sa part des 17 pouces tandis que le catalogue d’options permet également de s’acheter encore plus gros. Le confort en fera les frais.

Que dire sur le design de la Classe C ? Mercedes a vraiment réussi cette berline, qui apparaît dynamique et élégante sous tous les angles. Là encore, l’Avantgarde se distingue par, on l’a vu, ses roues plus grandes et sa calandre rappelant celle d’une SL, plus agressive et intégrant une grosse étoile. Mais le catalogue des options permet aussi de déguiser sa C200 CDI en C63 avec le Pack Sport AMG. A prix d’or, hélas. L’intérieur est bien entendu typique de la marque. Tout est prévu pour durer et cela respire la qualité de construction. Pas la qualité des plastiques par contre,vraiment durs et qui ne sont agréables ni à la vue, ni au toucher. Sur notre finition Classic, les applications laquées noires étaient en revanche assez réussies. L’ergonomie est bonne, et les habitués de la marque y retrouveront tout de suite leurs habitudes, avec par exemple le frein de parking commandé à la pédale et « décommandé » par la tirette traditionnelle.

Pendant longtemps, les Mercedes étaient mal équipées et vendues assez chères. Maintenant elles sont seulement chères : c’est ça le progrès. Car la dotation de base (Classic) est déjà avenante : la C200 CDI comprend dès l’origine la climatisation automatique bizone, le volant multifonction, le régulateur de vitesse Tempomat, les 4 vitres électriques avec fonction confort, les phares automatiques, les sièges avant à réglages partiellement électriques, l’aide au démarrage en côte et la fonction de séchage des freins par temps de pluie. Il ne manque que le volant cuir. Pour le futile, le catalogue des options devrait être en mesure de répondre à vos exigences. Et de multiplier le prix de la voiture. Citons parmi les équipements qui en valent la peine les sièges Multicontour, l’ensemble GPS multimédia Comand APS, la commande vocale Linguatronic, l’éclairage adaptatif ILS et les multiples selleries cuir.

La marque a une réputation a tenir en matière de sécurité : prenez votre souffle, car la Mercedes C200 CDI vous offre (façon de parler !) les feux stop adaptatifs, le contrôle de stabilité ESP avec fonction remorque, l’aide au freinage d’urgence BAS, les appuis-tête avant anti-coup du lapin Neck-Pro, les airbags avant à seuils adaptatifs + celui protégeant les genoux du conducteur + les latéraux avant + les 4 rideaux. En cas d’accident, il y aura eu également l’allumage automatique des feux de détresse et le déverrouillage automatiques des portes. On peut enfin accéder, en option, au système Pre-Safe qui, s’il détecte l’imminence d’un accident, tend les ceintures, ferme les vitres (et éventuellement le toit ouvrant) et prépare même le siège passager avant s’il dispose de l’option mémoire de réglage.

En terme de prix, la Mercedes C200 CDI BlueEfficiency Classic se place bien entendu au-dessus de ce que proposent les constructeurs généralistes (C5, Laguna…). Il en a toujours été ainsi, mais on sait que la clientèle est prête à payer cher le fait de rouler en Classe C. Pour autant, son offre n’est pas malhonnête puisqu’elle se place légèrement moins chère que les BMW 318d Première et Audi A4 2.0 TDIe Ambiante…

La Mercedes C200 CDI BlueEfficiency est élégante, très confortable, sécurisante, et économique à l’usage. Le tout en étant agréable à utiliser, correctement équipée, et plus attractive que par le passé. D’une offre basique, elle est devenue une offre de qualité, largement suffisante pour le plus grand nombre !

