Essai Mercedes Benz S400 Hybrid

Librairie Mercedes Benz

Mercedes Benz S400 Hybrid : Essai

10 ans après Toyota, Mercedes se lance dans le véhicule hybride, bien obligé par le succès des japonais et notamment celui de la belle Lexus LS600h. Le premier jalon se nomme S400 Hybrid.

Un véhicule full hybrid se caractérise par sa capacité à se déplacer par la seule force électrique, certes le plus souvent à basse vitesse et pour une courte distance : c’est le cas des véhicules hybrides Toyota et Lexus, mais aussi du ActivHybrid X5. Chose que ne permet pas un véhicule mild hybrid, où la force électrique ne peut que soulager un moteur thermique impératif au déplacement du véhicule. Cette seconde solution, moins chère, techniquement beaucoup plus simple mais aussi moins agréable et moins efficiente, est celle retenue par Honda pour ses Jazz, Civic, CR-Z et Insight Hybrid, par BMW pour sa ActivHybrid 7 et… par Mercedes pour sa S400 Hybrid.

Alors concrètement, comment ça marche ? La Mercedes S400 Hybrid est motorisée par le V6 de la S350, un 3.5 litres poussé à 279 chevaux. Il s’agit toujours d’une classique transmission aux roues arrière entrainée via la boite 7G-Tronic à 7 rapports. Seulement voilà, entre le V6 et la boite, les ingénieurs ont glissé un petit moteur électrique de 20 chevaux. A petit moteur électrique, petites batteries. A lithium-ion tout de même, ce qui est une première sur un véhicule hybride. Elles se trouvent sous le capot et ne prennent pas plus de place qu’une batterie classique, contrairement à la Lexus LS600h qui sacrifie une grosse partie de son coffre aux batteries. La Mercedes S400 Hybrid conserve l’intégralité de son volume de chargement : 560 litres. Ce n’est pas le double de la Lexus mais ça s’en rapproche…

A chaque lever de pied, le moteur électrique agit comme un générateur qui remplit d’énergie les batteries lithium-ion, ce qui au passage procure un frein moteur supérieur à la normale, et restitue cette énergie à chaque accélération, soulageant la tâche du V6 et diminuant alors quelque peu sa consommation. En revanche, pas question de se garer ou de glisser d’un feu rouge à un autre dans la circulation sur le seul mode électrique : il est clair qu’en la matière, la Lexus LS600h garde une longueur d’avance. Pourtant la consommation moyenne atteint les chiffres de la Lexus, à savoir 11.5 litres en moyenne. Ce n’est pas mal pour une auto de ce gabarit et de cette puissance, mais ça reste sensiblement plus que la motorisation diesel équivalente… En matière d’émissions de CO2, la S400 Hybrid et ses 186 g/km se paie la S350 (234 g) mais aussi et surtout la LS600h (218 g), certes sensiblement plus puissante.

Notre Mercedes S400 Hybrid était blanche et disposait en plus du pack Sport AMG. La classe S, qui bénéficie des feux de jours depuis son restylage intervenu en 2010, avait pour habitude de captiver les regards. Alors lorsque cette dernière enfile la panoplie AMG qui comprend de grosses roues et divers spoilers, la discrétion n'est plus de mise. La discrète classe S devient une berline ostentatoire qui fait tourner les têtes. De toute façon, le logo Hybrid aide à se donner bonne conscience, non ?

Les occupants n’entendent absolument rien la majeure partie du temps si ce n’est la hifi. Il n'y a qu'en brutalisant cette berline que l'on arrive à percevoir sa douce mais discrète mélodie. Contrairement à beaucoup d’autres voitures équipées d’un Stop/Start, on ne sent absolument pas les coupures et les redémarrages du 6 cylindres. En cela, la S400 Hybrid confirme une fois de plus, s’il en était encore besoin, la totale maitrise de Mercedes en matière de voiture de prestige.

La conduite de la S400 Hybrid laisse le souvenir d’une voiture vraiment très onctueuse. C’est valable pour la formidable suspension Airmatic comme pour la mécanique. Difficile de dire en revanche si le mérite en revient à l’hybride, ou si ce ne sont pas seulement les qualités intrinsèques du 6 cylindres et de la boite auto 7G-Tronic. Mention spéciale pour les sièges qui en option peuvent devenir soit climatisés, soit multicontours, soit massants ou tout à la fois ! Et qui changent de forme à chaque virage pour vous caler tandis qu’ils vous détendent sur les longs trajets…

La Mercedes S400 Hybrid a beau être aussi ouatée que la réputation de la marque le laisse imaginer, elle sait aussi se montrer vive. Franchement. Le V6 donne de sa belle voix (mais très peu), la 7G-Tronic se fait une complice idéale, et le moteur électrique donne un coup de pouce à l’ensemble. Les performances sont donc bonnes : 250 km/h, les 100 km/h atteints en 8.3 secondes, 28.7 secondes sur le kilomètre départ arrêté… des chiffres largement suffisants pour tout un chacun.

Faut-il parler de l’équipement ? Les Mercedes Classe S d’aujourd’hui ont tout ou presque, et la S400 Hybrid n’est pas la dernière de la gamme en la matière… Allez, citons tout de même quelques éléments qui nous ont marqué : le système qui détecte un accident imminent « Pre-safe » et prend ses dispositions pour en réduire les conséquences associé au freinage d’urgence assisté BAS Plus, le système GPS Comand APS de grande qualité, l’éclairage ILS à LED, l’éclairage d’ambiance à fibre optique proposant de nuit un bandeau lumineux à 3 atmosphères (solaire, ambre et polaire)… On pourrait aussi citer tout simplement la qualité de l’installation audio livrée de série !

Les allemands sont les rois de la personnalisation et les pros de la liste d’options. Bien évidemment, la Mercedes Classe S donne l’exemple. Tout est possible ou presque, et il y a de quoi se faire une Mercedes qui donne dans la petite Maybach. Et dont le prix finira par s’en rapprocher ! Mais la S400 Hybrid a droit à un traitement de faveur et se trouve encore mieux équipée de série que les autres V6 de la gamme.

Comme options méritant notre attention, citons l’écran Splitview permettant de voir un DVD pendant que le conducteur continue à voir la carte du GPS, la borne Wifi Incar, le régulateur de vitesse actif Distronic Plus qui maintient un écart avec le véhicule de devant, l’assistant vision de nuit infrarouge… Pour aller encore plus loin, on peut également passer par la personnalisation Designo. Sortez votre chéquier…

En principe, on vous parle ensuite du prix de la voiture, mais nous ne le ferons pas vraiment aujourd’hui. Une personne intéressée par une Classe S n’en est pas là. Nous nous contenterons de dire que la S400 Hybrid ne coûte pas vraiment plus cher que la S350 et qu’il ne faut sans doute pas se gêner à l’achat : en location longue durée, il n’y a que 27 €/mois en plus ! Mais elle reste bien plus chère qu’une S350 BlueTEC (diesel), moins gourmande et équivalente en prestations… Avec la certitude d’une revente assurée.

Nous partions au volant de la Mercedes S400 Hybrid avec un à-priori, en raison de sa transmission hybride moins évoluée que celle de la Lexus LS600h. Mais à l’usage, c’est une limousine parfaitement aboutie et spécialement agréable à conduire. Elle ne souffre que de la concurrence de la S350 BlueTEC.

Réagissez à l'essai de la Mercedes S400 Hybrid sur le forum