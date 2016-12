Essai Mitsubishi Lancer Evolution 7

La Mitsubishi Lancer est connue chez nous sous le nom de Carisma. Sa ligne est tout ce qu'il y a de plus anonyme, bien qu'elle ait été élue en son temps plus belle voiture de l'année par TF1. Mais, tel Zorro, il lui arrive de se métamorphoser en bête de course. Et derrière son habit de lumière, personne ne la reconnait. Ses proches ne se doutent de rien, tant le tableau de bord est semblable à celle qu'ils connaissent si bien. Mais sur petite route d'arrière-pays, ou à l'accélération, elle remet tout ce qui roule, Subaru Impreza ou Porsche 911 comprises, à leurs places.Tout le monde connait la fameuse Lancer Gr. A rouge de Makinen qui écume les rallyes, mais qui sait qu'à la ville elle redevient la simple et discrète Carisma ? Pas les français en tout cas puisque l'importateur avait à cette époque décidé de nous en priver...