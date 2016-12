Essai Mitsubishi i MiEV

Librairie Mitsubishi

Mitsubishi i MiEV : Essai

Le pétrole est par définition un produit en voie de disparition, tôt ou tard. L'avenir de l'automobile passe donc à terme par une autre énergie. Pour un véhicule urbain, la bonne voie pourrait être l'électricité.

Une voiture urbaine doit pouvoir emporter un ou deux adultes et deux enfants, quelques courses, parcourt moins de 100 km par jour et doit pouvoir se faufiler grâce à son gabarit réduit, qui implique également un poids réduit. Emmener une faible masse sur une courte distance, voilà qui est à la portée d'une voiture électrique. Tous les constructeurs ou presque sont sur le dossier.

Chez Mitsubishi, au Japon, un modèle se prête particulièrement bien à une telle adaptation : la i. Sa longueur a été calculée pile, sa taille de guêpe lui permet de se faufiler partout et son plancher est tout à fait disposé à accueillir des batteries. La i-MiEV est née.

Le plancher arrière héberge donc le lot de batteries. Elles sont conçues pour durer 10 ans. Si vous disposez d'une borne triphasée, vous pourrez les recharger à 80% en seulement 30 minutes. Sans cela, la batterie sera chargée de toute manière à 100% en 7 heures, ce qui est finalement raisonnable.

De ligne, la Mitsubishi i-MiEV s'apparente un peu à une Daewoo Matiz : ligne monocorps, 5 portes, petites roues, et une caisse plus haute que large. En s'installant à bord on trouve l'habitacle un peu étroit et l'on se sent assis un peu haut. 2 minutes plus tard on a déjà oublié tout cela, un peu comme à bord d'une Smart ForTwo, et l'on reste surpris de l'habitabilité d'une telle voiture où 4 adultes pourront monter à bord.

L'habitabilité n'est pas la seule qualité de la Mitsubishi i-MiEV une fois au volant : elle offre une véritable impression de légèreté. D'une part car elle est effectivement légère, d'autre part car nous avons affaire à un moteur électrique, bien sur ! Un moteur électrique ne faisant pratiquement pas de bruit, il ne donne jamais l'impression de forcer. Et il dispose d'un couple énorme, dès le démarrage : tout est dit.

En pratique, les performances ressenties de la Mitsubishi i-MiEV sont étonnantes. L'accélération est vraiment franche jusqu'à 60-70 km/h et s'émousse ensuite un peu plus ensuite, mais c'est tout ce dont on a besoin en ville. Et mine de rien, la i-MiEV monte à 130 km/h, une vitesse presque suffisante en ces temps difficiles pour les assoiffés de vitesse. Et elle a une autonomie confortable de 160 km !

Par souci pratique, le moteur électrique a été installé entre les roues arrière et anime donc ces dernières. Et oui, la Mitsubishi i-MiEV est une propulsion, comme la Smart ForTwo ! Mais plus étroite, chaussée de plus petits pneus, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle tienne mieux la route ! Pourtant dans la pratique, son empattement plus long, qui la rend de fait plus stable, fait que la voiture se montre saine à conduire. Et infiniment plus confortable que la Smart !

La Mitsubishi i-MiEV n'est pas encore commercialisée chez nous, il parait donc difficile de parler de son niveau d'équipement et/ou de son tarif avec précision, tant dans l'absolu que face à la concurrence électrique : les clônes Peugeot iOn et Citroën C-Zero qui arriveront dans la foulée, ainsi que l'imminente Honda Jazz Hybrid... Le reste du marché reste en effet motorisé dans sa quasi-totalité par d'antiques moteurs à explosion. Car une fois que l'on a goûté et pris le temps d'apprécier la Mitsubishi i-MiEV, on a vraiment l'impression que les voitures à explosion proviennent de l'antiquité !

La Mitsubishi i-MiEV est écologiquement populaire, semble économiquement viable et surtout ! Elle se présente comme très agréable à utiliser, ce qui fait d'elle (ou de la Peugeot iOn) un produit que l'on est impatient de retrouver dans nos rues.

