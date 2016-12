Essai Volkswagen Lupo GTI

Qu'est ce qui mesure moins de 3.60m de long, est la plus puissante de sa catégorie, et se vendait au même prix qu'une Peugeot 206 S16 ?

Ca faisait quelques années que Volkswagen se faisait chambrer à propos de ses GTI, trop peu sportives au goût de la plupart d'entre nous. La Lupo, petite, légère mais au capot accueillant, se prêtait bien à une telle évolution. Pour se faire on reprit le 1.6 16v apparu quelques temps avant sur la Polo du même nom: 125 ch pour une voiture de 3.52m, c'est prometteur, non ?

Adapter un moteur de Polo dans une Lupo a du être assez aisé, puisque la petite est issue de la grande. Mais ça ne suffit pas à faire une GTI. La caisse est abaissée de 10 mm par rapport à la Lupo 1.4 16v, son train avant gagne en carrure (33 mm) et bien évidemment tant les roues que les freins sont majorés.

Extérieurement, les modifications sont légion. Qu'on aime ou pas la Lupo, on ne peut que reconnaître que Volkswagen a donné une belle allure à cette Lupo GTI. Les jantes 6 bâtons tout d'abord, qui rappellent les jantes Avus que l'on connaît sur les Audi S. Les étriers de freins sont peints en rouge pendant que des bas de caisse et un spoiler plus agressif apparaissent. Les clignotants laissent la place à une paire de longue portées et se déplacent à l'intérieur des optiques principales qui pour leur part passent au Xénon et se complètent donc de lave-phares. Enfin, un aileron de toit et une double sortie d'échappement centrale complètent le tout.

Avec un poids qui se maintient autour d'une tonne (ce qui reste malgré tout beaucoup plus lourd que les GTI d'il y a 15 ans), les performances sont tout à fait valable. Les 200 km/h sont dépassés, la barre des 30 secondes au 1000m départ arrêté aussi et on peut donc considérer la Volkswagen Lupo GTI comme étant sportive. Mais ce qui est plaisant, c'est la facilité. Le 1600 a du coffre, et on peut tenir de bonnes moyennes sans passer son temps à manier le levier de vitesses.

Ca serait dommage de ne faire que de l'autoroute avec une petite GTI. Sur petite route elle est à l'aise, son moteur reprend bas et monte haut dans les tours. Côté comportement, la Lupo est très saine mais comme toute Volkswagen, elle manque d'amortissement sur route bosselée. On aurait aimé un comportement plus incisif, plus typé "206", mais la voiture est déjà plus agréable que pas mal de produits de la marque. A noter que l'ESP est en série, offre unique à cette époque dans ce segment.

Côté consommation, on reste dans des limites raisonnables, toujours pour les deux mêmes raisons: on roule sur le couple et le poids est contenu. Mais il y a un problème: pour faire les VW Lupo, on a raccourci des VW Polo et le réservoir en a fait les frais. 34 litres, c'est peu. Ca passe sur une Lupo TDI, beaucoup moins sur cette GTI. Si on cherche à exploiter les possibilités de la voiture, l'autonomie peut être inférieure à 300 km !

A l'intérieur, la Lupo GTI présente les mêmes caractéristiques que les autres Lupo: la position de conduite est parfaite, on est bien installé à l'avant, moins à l'arrière où il n'y a que 2 (petites) places. Dans cette version, nous avons droit à des sièges enveloppants, un volant cuir et des cerclages de compteurs chromés. C'est allemand et ça manque un peu de fantaisie. Il ne faudra par ailleurs pas trop compter sur le coffre, d'une contenance de 130 litres, ni sur une quelconque roue de secours. Dans une sportive on voyage léger, môssieur !

Au final, la Lupo GTI est une voiture sympathique. Elle permet de parcourir les kilomètres rapidement et sans fatigue, tout comme elle autorise quelques escapades sur circuit. Jolie et bien équipée, elle était malheureusement affichée beaucoup trop chère...